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Българският цар Самуил се завърна в България след хилядолетие

Българският цар Самуил се завърна в България след хилядолетие

3 Октомври, 2026 14:42 1 128 50

  • връщане-
  • мощи-
  • цар самуил

След три десетилетия преговори, мощите на българския владетел и неговите наследници бяха посрещнати в София с най-високи държавни и военни почести

Българският цар Самуил се завърна в България след хилядолетие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес България стана свидетел на едно от най-значимите исторически събития в съвременната си история. Тленните останки на цар Самуил, управлявал страната в епоха на епични битки за независимост, се завърнаха на родна земя.

Зад днешния триумф стои интензивна 60-годишна културна дипломация. Споразумението, одобрено от правителството на премиера Румен Радев, представлява реципрочна размяна. България предаде на Атина 48 безценни гръцки църковни реликви (включително икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон). Те са били изнесени от гръцки манастири в района на Сяр (Серес) по време на Първата и Втората световна война. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта в Солун, че „културната дипломация действа тихо, но продуктивно“ и че днес Самуил вече не разделя, а обединява двата съседни народа в общото им европейско бъдеще.

Ето хронологията на този исторически акт, проследена по часове:

09:30 ч. – Официалното предаване в Солун
В Музея на византийската култура в Солун започна официалната държавна церемония. Гръцката страна официално предаде трите саркофага с тленните останки на българската делегация, водена от министъра на културата и представители на Светия синод.

11:15 ч. – Излитането
Военнотранспортният самолет „Спартан“ на българските Военновъздушни сили излетя от летището в Солун. Веднага след навлизането си в българското въздушно пространство, машината бе поета и ескортирана от двойка изтребители F-16.

12:00 ч. – Кацането на родна земя
Самолетът кацна на летище „София“. На пистата ковчезите, покрити с националния трибагреник, бяха посрещнати от гвардейски почетен караул. Музиката на Гвардейския оркестър изсвири националния химн, последван от 21 артилерийски салюта, с каквито се посрещат само държавни глави.

13:30 ч. – Процесията по жълтите павета

Останките бяха натоварени на специални военни лафети и подсигурени от полицейски кортеж от мотоциклетисти. Почетното шествие се насочи към центъра по затвореното платно на бул. „Цариградско шосе“. Към процесията на площад „Княз Александър I Батенберг“ се присъединиха хиляди граждани, много от които облечени в традиционни български носии. Тук бяха изнесени и историческите знамена-светини на Българската армия. Сред официалните лица на трибуната, облечени в траурни тъмни дрехи, бяха вицепрезидентът Илияна Йотова и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

14:00 ч. – Вечен покой в храма „Света София“

Шествието пристигна пред древната базилика „Света София“, точно до паметника на цар Самуил с вълнуващите светещи очи, издигнат през 2015 г. Мястото е натоварено с огромна символика – историческите извори сочат, че именно тук, в тогавашния главен храм на Средец, младият Самуил е бил въведен в християнската вяра.

Българският патриарх, заедно с митрополити от Светия синод, отслужи тържествена заупокойна молитва. Веднага след това трите ковчега бяха пренесени в криптата на храма и положени в специално изработен масивен саркофаг от бял мрамор. Саркофагът е изработен по поръчка за събитието, а материалът за него е доставен символично от територията на днешна Северна Македония, която е била ядрото на Самуиловата държава.

От утре криптата на базиликата ще бъде отворена за всички граждани, които желаят да се поклонят пред паметта на царя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно !

    10 0 Отговор
    Не Намери !

    Това !

    Което Очакваше !

    14:43 03.10.2026

  • 2 Спартан донесе Самуил от Солун

    5 2 Отговор
    каква символика

    14:47 03.10.2026

  • 3 добре бе

    19 9 Отговор
    защо сме толкова политически елементарни,не можеше ли по кротко да си върнем останките на един от най недалновидните ни царе вместо да правиме циркове пред югозападните българи,не можеше ли със воля и разум да си върнем македонска област ами сме седнали да се првиме на пълни европейски клоуни за да се докажем кви панаирджии сме,щото тая церемоние е пълен тъшък баце,имали сме толкова царе и то велики царе от които са треперели не само византийците а и предците на днешни заухави европейци,ама видиш с тоя цар казваме на макетата че е наш,той си е наш,ама защо така бе другари европейци

    14:47 03.10.2026

  • 4 Иван

    23 9 Отговор
    Самуил е един от най слабите български царе!

    14:47 03.10.2026

  • 5 НЯКАКЪВ ГРЪК

    19 11 Отговор
    НАМЕРИЛ НЯКАКВИ КОСТИ
    И РЕШИЛ
    ЧЕ ТОВА Е ЦАР САМУИЛ.

    И ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ ВРЪЗВА
    НА ТАЯ ГРЪЦКА ИЗМИШЛЬОТИНА.

    ВЕРНО ЛИ СМЕ ТАКИВА БАЛЪЦИ ?

    А ГЪРЦИТЕ ГЛЕДАТ НЯКАКЪВ ЦИРК
    КОЙТО СЪЗДАДЕ МЕЖДУ
    БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.

    Коментиран от #9, #30

    14:47 03.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    В Солун празнуват.Проклятието на осквернените кости на цар Самуил замина за София.Тежко ни!

    14:48 03.10.2026

  • 7 Благодарим

    17 11 Отговор
    За усилията и на Радев, и на Мицотакис, и на всички останали, и нека да витае повече български дух, стига омраза и безродие

    Коментиран от #17, #20

    14:48 03.10.2026

  • 8 Има една малка подробност

    29 3 Отговор
    че преди хилядо години там където е бил е било България. Трябваше само да си върнем земите и цар Самуил щеше да си е в България и нямаше нужда да го местим.

    Коментиран от #13

    14:48 03.10.2026

  • 9 Племето се нуждае от история!

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "НЯКАКЪВ ГРЪК":

    Пък макар и измислена!
    Питай Христо Ботев, той ще ти каже!

    14:50 03.10.2026

  • 10 Последния мохикан

    7 2 Отговор
    Един от многото царе

    14:51 03.10.2026

  • 11 .....

    31 3 Отговор
    ГОЛЯМ ПИАР КАМПАНИЯ ГОЛЯМА НОВИНА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ! АКО ЦАР САМУИЛ БЕШЕ ЖИВ ДНЕС И НА ВЛАСТ ЩЕШЕ ДА ОБЕЗГЛАВИ 90 %ОТ ПОЛИТИЦИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ....

    14:52 03.10.2026

  • 12 Злоба

    9 3 Отговор
    Урааа супер . Но дали е той наистина . Откритие от преди много години ,чак сега се разбира за това .

    14:53 03.10.2026

  • 13 1914-1918

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Има една малка подробност":

    Еми, посръбчена колония,говореща на развален български, с изселени стотици хиляди българи.

    14:53 03.10.2026

  • 14 Тодор Живков беше,

    19 5 Отговор
    нашият най велик Цар!

    Коментиран от #22

    14:53 03.10.2026

  • 15 Самуил

    7 4 Отговор
    Едно племе дойде от средноазиатските степи и създаде проблеми на древната цивилизация
    Византия!

    14:56 03.10.2026

  • 16 С малки стъпки

    14 3 Отговор
    Костите на Фердинанд, сега на Самуил...
    Дано не ни затисне прокобата, която тежи над тези царски глави...
    Поредната пирова победа.
    Българите да пазят България, защото Господ дава, ама в кошара не вкарва.

    14:56 03.10.2026

  • 17 Последния Софиянец

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Благодарим":

    С Радев е Всеки превозвал и съхранявал костите умира.

    14:57 03.10.2026

  • 18 Българин

    18 2 Отговор
    Българския цар Самуил никъде не се е завръщал. Преди 1000 години са го погребали, както си му е реда, в неговата родина. А сега просто гърците са отървават от едни останки, които показват до къде се е простирало Първото Българско Царство. Те от тях нямат никаква нужда!

    15:00 03.10.2026

  • 19 Анонимен

    16 8 Отговор
    Радев колко струва цялата показност Защо харчиш безконтролно парите на работещите българи Разследване и оставка за теб

    15:01 03.10.2026

  • 20 Анонимен

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Благодарим":

    РАДИВ .ЛИЧНО НЯМА НИКАКВО НИКАКВО УСИЛИЕ А ПРАВИТЕЛСТВАТА ПРЕЗИ ТОЗИ ГОСПОДИН ОСТАВКА

    15:03 03.10.2026

  • 21 Миндич

    13 3 Отговор
    Ами ако се окаже, че не е той?От какво всъщност отвличат вниманието на иначе ослепелия от неолиберализъм матрял ?

    15:03 03.10.2026

  • 22 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тодор Живков беше,":

    На турците любимата им поговорка е:"Да му имам на българина втория акъл, дето му идва отпосле!".
    Щото като трябваше да си браним първия партиен и държавен ръководител, никой не си мръдна пръста! Въпреки всичките клетви и обещания! Хората се радваха и празнуваха края му.

    15:03 03.10.2026

  • 23 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    Много добро решение да се върне българския цар у дома.още повече че той самия е софиянец.

    15:04 03.10.2026

  • 24 От понеделник

    10 0 Отговор
    Започва безплатно от НЗОК-вадене на двете очи-да не виждаме как плюскат в парламента кебапчета от 20 ст.

    15:04 03.10.2026

  • 25 Яшар

    5 4 Отговор
    Светла му памет на Самуил ! ...но ,докато Бойко беше пръв сред равни , сега гледам по тв че Радев е дал карт Бланш на много равни да са първи ...това кръстене на менистерите Му изглеждаше пошло и Не на място ..остави и това ,че ком.ун.ист не може да се кръсти той е атеист и слуга на деви.ла !

    15:08 03.10.2026

  • 26 Така де

    4 1 Отговор
    Василий Втори е отговорен за смъртта на Самуил и за унищожаването на Първото царство няколко години по-късно.

    15:09 03.10.2026

  • 27 Впечатлен

    5 1 Отговор
    На първата редица видяхме групата на ДПС и лидера им Д Пеевски....

    15:09 03.10.2026

  • 28 Анонимен

    5 4 Отговор
    Скоро ще има завръщане и на кокалите на Шишнан Турция ще ни ги върне а ние ще им върнем Румелия

    15:09 03.10.2026

  • 29 А кмета на София

    6 2 Отговор
    Реши да остави днес синя и зелена зона и на един куп коли дошли от цяла България да сведат глава в почит се оказаха в ситуация на закопчани със скоби коли.
    Та питам в тази организация кмета на София и СО ли решиха да изкарат някой лев отгоре в Събота на този своеобразен празник?

    15:09 03.10.2026

  • 30 Чети преди да пишеш глупости

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "НЯКАКЪВ ГРЪК":

    И да ни излагаш пред хората ,които направиха това възможно да се случи.

    Коментиран от #36

    15:11 03.10.2026

  • 31 За съжаление

    5 3 Отговор
    не се завърнаха в България. Донесоха ги в мунчачия. Да ги бяха оставили да почиват в мир!

    15:14 03.10.2026

  • 32 Черната 🐈‍⬛ от Шумен

    8 1 Отговор
    Нови циркове и сапунки за раята, докато 🧑‍✈️, 🎃 и 🐷 - та ви крадат

    15:14 03.10.2026

  • 33 ЧИЙ ГО дирите бе 29

    2 0 Отговор
    В София

    15:17 03.10.2026

  • 34 Защо

    3 0 Отговор
    я напуснал?

    15:21 03.10.2026

  • 35 Територията

    4 0 Отговор
    Некви кифли с чанти за парти и пазаруване, идиоти по дънки и бели маратонки се кръстят от ляво на дясно и обратно!?!!! А, бе и на село хората имат чест към починалите!

    15:22 03.10.2026

  • 36 Чети за хилядите

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Чети преди да пишеш глупости":

    ОСЛЕПЕНИ наши войни! Заповед отличаваща се с ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЖЕСТОКОСТ ДОРИ ЗА ВРЕМЕТО СИ! Чети, за да знаеш повече за ДАНАЙЦИТЕ! Чети и за техните дарове!

    15:22 03.10.2026

  • 37 реално

    5 0 Отговор
    Погледнато реално, имаме още един цар на територията и като му дойде времето, може да го сложим до Самуил, така ще станат два броя мощи.

    15:23 03.10.2026

  • 38 Пита се в задачата

    3 1 Отговор
    Как така баща му е комита демек управител пък сина е цар Да не е пък узурпатор?

    15:24 03.10.2026

  • 39 Селянин

    6 0 Отговор
    А бе платиха ли по 50 евро на раята за да се радва?

    15:25 03.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 123

    3 1 Отговор
    Вярвайте в Бога. Не на разни царе и други хора

    15:30 03.10.2026

  • 42 Добре не са ги дали

    0 3 Отговор
    70-те години, по татово време, че сега щяха да са при титопитеците в СМ, така дадоха на Гоце Делчев

    15:32 03.10.2026

  • 43 Да си дойдем на думата

    2 0 Отговор
    Според средновековния византийски енциклопедичен речник „Свидас“ (Х век), след като разгромява остатъците от Аварския хаганат около 805 г., българският владетел Крум свиква аварските пленници и ги попитал директно:
    „От какво, мислите, загина вашият княз и целият ви народ?“
    Пленените аварски първенци му отговорили, че до разпадането на тяхната някога могъща държава са довели следните вътрешни пороци:
    • Взаимните клевети и доноси, които погубили най-храбрите и благоразумни мъже.
    • Корупцията и беззаконието, тъй като злодейците и крадците станали съучастници на съдиите.
    • Масовото пиянство, защото с увеличаването на виното всички станали пияници.
    • Подкупничеството (рушветчийството).
    • Нечестната търговия, при която хората започнали да се лъжат взаимно.

    Коментиран от #46

    15:33 03.10.2026

  • 44 Алеко

    1 0 Отговор
    Чикаго ще ни върне ли мощите на Бай Ганю?

    15:43 03.10.2026

  • 45 Емигрант

    3 1 Отговор
    Голямата комунистическа излагация по връщането на косторе на велик БЪЛГАРСКИ владетел ! Гърците уважиха Самуил като му закараха мощите до летището с луксозен траурен автомобил, а българските "умни" политици го натовариха на една не добре измита и почистена "ГАЗ"-ка им го разтовариха на разбития калдаръм от жълти "камъняци", ако беше мумията от Кремъл с камион ли щяха да я пльоснат на площада ! Срам бе, никакво уважение към велик българин, само едни и същи думи от лозунги на соца ,

    15:44 03.10.2026

  • 46 Забрави

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Да си дойдем на думата":

    въвеждане на еврото!

    Коментиран от #49

    15:45 03.10.2026

  • 47 Той си беше в България

    1 1 Отговор
    Просто мощите на цар Самул се преместиха от южните земи на България в София. Той е погребан на българска земя - остров Ахил в Преспанското езеро. България се е прострирала до полуостров Пелопонес. И до сега по тези земи има много българи въпреки асимилацията и разселването им от гръцките власти.

    15:48 03.10.2026

  • 48 Цирк за раята

    1 0 Отговор
    Манипулации с кокали, да се радват аб@далите

    15:50 03.10.2026

  • 49 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Забрави":

    ЛЕВРОТО !

    15:51 03.10.2026

  • 50 !!!?

    1 1 Отговор
    Копейките да кажат, по времето на Цар Самуил, кой цар е на Москския Улус !?

    15:56 03.10.2026

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