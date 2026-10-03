Българският цар Самуил се завърна в България след хилядолетие

Днес България стана свидетел на едно от най-значимите исторически събития в съвременната си история. Тленните останки на цар Самуил, управлявал страната в епоха на епични битки за независимост, се завърнаха на родна земя.

Зад днешния триумф стои интензивна 60-годишна културна дипломация. Споразумението, одобрено от правителството на премиера Румен Радев, представлява реципрочна размяна. България предаде на Атина 48 безценни гръцки църковни реликви (включително икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон). Те са били изнесени от гръцки манастири в района на Сяр (Серес) по време на Първата и Втората световна война. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта в Солун, че „културната дипломация действа тихо, но продуктивно“ и че днес Самуил вече не разделя, а обединява двата съседни народа в общото им европейско бъдеще.

Ето хронологията на този исторически акт, проследена по часове:

09:30 ч. – Официалното предаване в Солун

В Музея на византийската култура в Солун започна официалната държавна церемония. Гръцката страна официално предаде трите саркофага с тленните останки на българската делегация, водена от министъра на културата и представители на Светия синод.

11:15 ч. – Излитането

Военнотранспортният самолет „Спартан“ на българските Военновъздушни сили излетя от летището в Солун. Веднага след навлизането си в българското въздушно пространство, машината бе поета и ескортирана от двойка изтребители F-16.

12:00 ч. – Кацането на родна земя

Самолетът кацна на летище „София“. На пистата ковчезите, покрити с националния трибагреник, бяха посрещнати от гвардейски почетен караул. Музиката на Гвардейския оркестър изсвири националния химн, последван от 21 артилерийски салюта, с каквито се посрещат само държавни глави.

13:30 ч. – Процесията по жълтите павета

Останките бяха натоварени на специални военни лафети и подсигурени от полицейски кортеж от мотоциклетисти. Почетното шествие се насочи към центъра по затвореното платно на бул. „Цариградско шосе“. Към процесията на площад „Княз Александър I Батенберг“ се присъединиха хиляди граждани, много от които облечени в традиционни български носии. Тук бяха изнесени и историческите знамена-светини на Българската армия. Сред официалните лица на трибуната, облечени в траурни тъмни дрехи, бяха вицепрезидентът Илияна Йотова и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

14:00 ч. – Вечен покой в храма „Света София“

Шествието пристигна пред древната базилика „Света София“, точно до паметника на цар Самуил с вълнуващите светещи очи, издигнат през 2015 г. Мястото е натоварено с огромна символика – историческите извори сочат, че именно тук, в тогавашния главен храм на Средец, младият Самуил е бил въведен в християнската вяра.

Българският патриарх, заедно с митрополити от Светия синод, отслужи тържествена заупокойна молитва. Веднага след това трите ковчега бяха пренесени в криптата на храма и положени в специално изработен масивен саркофаг от бял мрамор. Саркофагът е изработен по поръчка за събитието, а материалът за него е доставен символично от територията на днешна Северна Македония, която е била ядрото на Самуиловата държава.

От утре криптата на базиликата ще бъде отворена за всички граждани, които желаят да се поклонят пред паметта на царя.