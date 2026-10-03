Българският цар Самуил се завърна в България след хилядолетие

Днес България стана свидетел на едно от най-значимите исторически събития в съвременната си история. Тленните останки на цар Самуил, управлявал страната в епоха на епични битки за независимост, се завърнаха на родна земя.
Зад днешния триумф стои интензивна 60-годишна културна дипломация. Споразумението, одобрено от правителството на премиера Румен Радев, представлява реципрочна размяна. България предаде на Атина 48 безценни гръцки църковни реликви (включително икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон). Те са били изнесени от гръцки манастири в района на Сяр (Серес) по време на Първата и Втората световна война. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта в Солун, че „културната дипломация действа тихо, но продуктивно“ и че днес Самуил вече не разделя, а обединява двата съседни народа в общото им европейско бъдеще.
Ето хронологията на този исторически акт, проследена по часове:
09:30 ч. – Официалното предаване в Солун
В Музея на византийската култура в Солун започна официалната държавна церемония. Гръцката страна официално предаде трите саркофага с тленните останки на българската делегация, водена от министъра на културата и представители на Светия синод.
11:15 ч. – Излитането
Военнотранспортният самолет „Спартан“ на българските Военновъздушни сили излетя от летището в Солун. Веднага след навлизането си в българското въздушно пространство, машината бе поета и ескортирана от двойка изтребители F-16.
12:00 ч. – Кацането на родна земя
Самолетът кацна на летище „София“. На пистата ковчезите, покрити с националния трибагреник, бяха посрещнати от гвардейски почетен караул. Музиката на Гвардейския оркестър изсвири националния химн, последван от 21 артилерийски салюта, с каквито се посрещат само държавни глави.
13:30 ч. – Процесията по жълтите павета
Останките бяха натоварени на специални военни лафети и подсигурени от полицейски кортеж от мотоциклетисти. Почетното шествие се насочи към центъра по затвореното платно на бул. „Цариградско шосе“. Към процесията на площад „Княз Александър I Батенберг“ се присъединиха хиляди граждани, много от които облечени в традиционни български носии. Тук бяха изнесени и историческите знамена-светини на Българската армия. Сред официалните лица на трибуната, облечени в траурни тъмни дрехи, бяха вицепрезидентът Илияна Йотова и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
14:00 ч. – Вечен покой в храма „Света София“
Шествието пристигна пред древната базилика „Света София“, точно до паметника на цар Самуил с вълнуващите светещи очи, издигнат през 2015 г. Мястото е натоварено с огромна символика – историческите извори сочат, че именно тук, в тогавашния главен храм на Средец, младият Самуил е бил въведен в християнската вяра.
Българският патриарх, заедно с митрополити от Светия синод, отслужи тържествена заупокойна молитва. Веднага след това трите ковчега бяха пренесени в криптата на храма и положени в специално изработен масивен саркофаг от бял мрамор. Саркофагът е изработен по поръчка за събитието, а материалът за него е доставен символично от територията на днешна Северна Македония, която е била ядрото на Самуиловата държава.
От утре криптата на базиликата ще бъде отворена за всички граждани, които желаят да се поклонят пред паметта на царя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно !
Това !
Което Очакваше !
14:43 03.10.2026
2 Спартан донесе Самуил от Солун
14:47 03.10.2026
3 добре бе
14:47 03.10.2026
4 Иван
14:47 03.10.2026
5 НЯКАКЪВ ГРЪК
И РЕШИЛ
ЧЕ ТОВА Е ЦАР САМУИЛ.
И ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ ВРЪЗВА
НА ТАЯ ГРЪЦКА ИЗМИШЛЬОТИНА.
ВЕРНО ЛИ СМЕ ТАКИВА БАЛЪЦИ ?
А ГЪРЦИТЕ ГЛЕДАТ НЯКАКЪВ ЦИРК
КОЙТО СЪЗДАДЕ МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.
Коментиран от #9, #30
14:47 03.10.2026
6 Последния Софиянец
14:48 03.10.2026
7 Благодарим
Коментиран от #17, #20
14:48 03.10.2026
8 Има една малка подробност
Коментиран от #13
14:48 03.10.2026
9 Племето се нуждае от история!
До коментар #5 от "НЯКАКЪВ ГРЪК":Пък макар и измислена!
Питай Христо Ботев, той ще ти каже!
14:50 03.10.2026
10 Последния мохикан
14:51 03.10.2026
11 .....
14:52 03.10.2026
12 Злоба
14:53 03.10.2026
13 1914-1918
До коментар #8 от "Има една малка подробност":Еми, посръбчена колония,говореща на развален български, с изселени стотици хиляди българи.
14:53 03.10.2026
14 Тодор Живков беше,
Коментиран от #22
14:53 03.10.2026
15 Самуил
Византия!
14:56 03.10.2026
16 С малки стъпки
Дано не ни затисне прокобата, която тежи над тези царски глави...
Поредната пирова победа.
Българите да пазят България, защото Господ дава, ама в кошара не вкарва.
14:56 03.10.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Благодарим":С Радев е Всеки превозвал и съхранявал костите умира.
14:57 03.10.2026
18 Българин
15:00 03.10.2026
19 Анонимен
15:01 03.10.2026
20 Анонимен
До коментар #7 от "Благодарим":РАДИВ .ЛИЧНО НЯМА НИКАКВО НИКАКВО УСИЛИЕ А ПРАВИТЕЛСТВАТА ПРЕЗИ ТОЗИ ГОСПОДИН ОСТАВКА
15:03 03.10.2026
21 Миндич
15:03 03.10.2026
22 Българин
До коментар #14 от "Тодор Живков беше,":На турците любимата им поговорка е:"Да му имам на българина втория акъл, дето му идва отпосле!".
Щото като трябваше да си браним първия партиен и държавен ръководител, никой не си мръдна пръста! Въпреки всичките клетви и обещания! Хората се радваха и празнуваха края му.
15:03 03.10.2026
23 стоян георгиев
15:04 03.10.2026
24 От понеделник
15:04 03.10.2026
25 Яшар
15:08 03.10.2026
26 Така де
15:09 03.10.2026
27 Впечатлен
15:09 03.10.2026
28 Анонимен
15:09 03.10.2026
29 А кмета на София
Та питам в тази организация кмета на София и СО ли решиха да изкарат някой лев отгоре в Събота на този своеобразен празник?
15:09 03.10.2026
30 Чети преди да пишеш глупости
До коментар #5 от "НЯКАКЪВ ГРЪК":И да ни излагаш пред хората ,които направиха това възможно да се случи.
Коментиран от #36
15:11 03.10.2026
31 За съжаление
15:14 03.10.2026
32 Черната 🐈⬛ от Шумен
15:14 03.10.2026
33 ЧИЙ ГО дирите бе 29
15:17 03.10.2026
34 Защо
15:21 03.10.2026
35 Територията
15:22 03.10.2026
36 Чети за хилядите
До коментар #30 от "Чети преди да пишеш глупости":ОСЛЕПЕНИ наши войни! Заповед отличаваща се с ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЖЕСТОКОСТ ДОРИ ЗА ВРЕМЕТО СИ! Чети, за да знаеш повече за ДАНАЙЦИТЕ! Чети и за техните дарове!
15:22 03.10.2026
37 реално
15:23 03.10.2026
38 Пита се в задачата
15:24 03.10.2026
39 Селянин
15:25 03.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 123
15:30 03.10.2026
42 Добре не са ги дали
15:32 03.10.2026
43 Да си дойдем на думата
„От какво, мислите, загина вашият княз и целият ви народ?“
Пленените аварски първенци му отговорили, че до разпадането на тяхната някога могъща държава са довели следните вътрешни пороци:
• Взаимните клевети и доноси, които погубили най-храбрите и благоразумни мъже.
• Корупцията и беззаконието, тъй като злодейците и крадците станали съучастници на съдиите.
• Масовото пиянство, защото с увеличаването на виното всички станали пияници.
• Подкупничеството (рушветчийството).
• Нечестната търговия, при която хората започнали да се лъжат взаимно.
Коментиран от #46
15:33 03.10.2026
44 Алеко
15:43 03.10.2026
45 Емигрант
15:44 03.10.2026
46 Забрави
До коментар #43 от "Да си дойдем на думата":въвеждане на еврото!
Коментиран от #49
15:45 03.10.2026
47 Той си беше в България
15:48 03.10.2026
48 Цирк за раята
15:50 03.10.2026
49 Уточнение
До коментар #46 от "Забрави":ЛЕВРОТО !
15:51 03.10.2026
50 !!!?
15:56 03.10.2026