Поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море предизвикаха остри реакции в Народното събрание. От ГЕРБ настояха България да предприеме действия срещу дроновете, които навлизат в изключителната ѝ икономическа зона, включително да започне да ги унищожава.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че държавата трябва да реагира по-твърдо. В изказването си той направи препратка към потъналите кораби и жертвите, като каза: „Пиратите шестват, защото правителството мълчи“. Борисов добави, че след потъването на корабите вече било сигурно, че в дълбините на Черно море има газ, който страната би могла да добива.

ДБ поиска спешно изслушване на премиера

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ поиска премиерът Радев да бъде изслушан спешно в парламента. Той настоя и за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, на което да бъдат дадени отговори за атаките и действията на държавата.

„Премиерът спешно трябва да дойде на изслушване в Народното събрание“, заяви Ивайло Мирчев.

По думите му България отново отстъпва пред Москва. Мирчев определи като необходимо провеждането на КСНС заради продължаващите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

ПП също настоява за заседание на КСНС

Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната“ също призова президентът Илияна Йотова да свика КСНС. Той заяви, че атаките продължават въпреки заявките, включително направените в парламентарната зала, че ще бъдат прекратени.

Рибарски свърза тези обещания с разговорите между премиера Радев и посланик Митрофанова. Той отправи и критика към президента, като заяви, че Йотова трябва да се върне в България и да свика заседанието на съвета.

Представители на управляващите и ДПС не коментираха темата пред журналисти в парламентарните кулоари. От „Възраждане“ отказаха да изразят позиция. Към момента не е посочена дата за изслушване на премиера или за заседание на КСНС.