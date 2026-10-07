Радев след КСНС: Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези

Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези. Нашата работа е да установяваме истината. Това заяви министър-председателят Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в рамките на което беше обсъдена ситуацията в Черно море. Премиерът посочи, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, но изтъкна, че рискове съществуват поради продължаващата война в Украйна. Тя разширява своя пространствен обхват, заяви Радев и подчерта, че войната е навлязла и в изключителната икономическа зона на България в Черно море с ударите по двата кораба тази седмица.

Полагаме усилия и правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на ЕС и НАТО да създадем система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни случаи, посочи Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос премиерът заяви, че няма комуникация от Българските военноморски сили и службите за сигурност с украинската страна, в рамките на която да се казва какви точно са дроновете.

Премиерът Радев каза още, че на правителствено ниво, съвместно с Турция и Румъния, и с партньорите от САЩ, следва да се организира изследване на района, в който бяха ударени корабите в търсене на отломки от дроновете, които да дадат отговор от коя страна са. „Имаме предложение, след наше запитване, от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA), абсолютно безвъзмездно да се изследват отломките на потъналия кораб, така че да видим и там дали ще намерим останки от дроновете. Едва тогава можем да кажем какъв е дронът, който е осъществил атаката“, посочи Румен Радев.