Радев след КСНС: Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези

Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези. Нашата работа е да установяваме истината. Това заяви министър-председателят Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в рамките на което беше обсъдена ситуацията в Черно море. Премиерът посочи, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, но изтъкна, че рискове съществуват поради продължаващата война в Украйна. Тя разширява своя пространствен обхват, заяви Радев и подчерта, че войната е навлязла и в изключителната икономическа зона на България в Черно море с ударите по двата кораба тази седмица.
Полагаме усилия и правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на ЕС и НАТО да създадем система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни случаи, посочи Румен Радев.
В отговор на журналистически въпрос премиерът заяви, че няма комуникация от Българските военноморски сили и службите за сигурност с украинската страна, в рамките на която да се казва какви точно са дроновете.
Премиерът Радев каза още, че на правителствено ниво, съвместно с Турция и Румъния, и с партньорите от САЩ, следва да се организира изследване на района, в който бяха ударени корабите в търсене на отломки от дроновете, които да дадат отговор от коя страна са. „Имаме предложение, след наше запитване, от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA), абсолютно безвъзмездно да се изследват отломките на потъналия кораб, така че да видим и там дали ще намерим останки от дроновете. Едва тогава можем да кажем какъв е дронът, който е осъществил атаката“, посочи Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Жълтопаветник
Коментиран от #5
20:06 07.10.2026
4 Помак
20:06 07.10.2026
5 Крайцера Москва
До коментар #3 от "Жълтопаветник":Верно ли?
Коментиран от #33
20:07 07.10.2026
6 Прав е
Коментиран от #9
20:08 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бандитски Майдан
20:08 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11
20:09 07.10.2026
11 Овчи,
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":С кой да каже?М?
Коментиран от #16
20:11 07.10.2026
12 Да,бе
20:12 07.10.2026
13 Опорка
Коментиран от #21, #25
20:12 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Националната сигурност се изразява
Който не гледа свои деца гледа децата на другите
Бисмарк е казал че Войните се печелят от ученическата скамейка
20:18 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Като не знаеш
Коментиран от #47
20:18 07.10.2026
18 Режисирано е
20:20 07.10.2026
19 Суворов или Кутузов е казал
Всеки войник носи маршалски жезъл т мешката
Коментиран от #50
20:20 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Въпроса
До коментар #13 от "Опорка":не е ,че са руснаците,а защо все нищо не знаем!
20:22 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Когато...
20:23 07.10.2026
24 Може ли
20:24 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Горски
Коментиран от #53
20:26 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Анджо
🤷🤷🤷🙆🙆
20:28 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Говори с факти
20:30 07.10.2026
32 Човек
20:30 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
20:34 07.10.2026
36 горски
20:35 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Както
20:36 07.10.2026
39 Никой не знае
20:37 07.10.2026
40 Летеца със заешко ❤️
Коментиран от #44
20:38 07.10.2026
41 Чичо Дончо
20:41 07.10.2026
42 А аз мислех
20:42 07.10.2026
43 Криви се като маймуна
20:42 07.10.2026
44 Ми той
До коментар #40 от "Летеца със заешко ❤️":нали демонстрираше гмуркане!
20:43 07.10.2026
45 Вова
Коментиран от #49
20:45 07.10.2026
46 Р.Радев
Оставям това за негова сметка
20:47 07.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Цвете
20:50 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "Суворов или Кутузов е казал":Суворов Спорно е Някои анализатори казват че е ГЕНЕРАЛИСИМУС Официално са признати само СТАЛИН И ЧАН КАЕШЪ
21:01 07.10.2026
51 Въпрос
21:06 07.10.2026
52 Радев настъпи мотиката
21:19 07.10.2026
53 Километър
До коментар #27 от "Горски":България използва километражната измервателна система за определяне на скоростта и разстоянието. Не бъдете неграмотни.
21:26 07.10.2026