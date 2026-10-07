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Радев след КСНС: Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези

Радев след КСНС: Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези

7 Октомври, 2026 19:58 1 094 53

  • румен радев-
  • кснс-
  • черно море-
  • дронове-
  • кораби-
  • атака

Полагаме усилия и правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на ЕС и НАТО да създадем система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни случаи, посочи премиерът

Радев след КСНС: Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези. Нашата работа е да установяваме истината. Това заяви министър-председателят Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в рамките на което беше обсъдена ситуацията в Черно море. Премиерът посочи, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, но изтъкна, че рискове съществуват поради продължаващата война в Украйна. Тя разширява своя пространствен обхват, заяви Радев и подчерта, че войната е навлязла и в изключителната икономическа зона на България в Черно море с ударите по двата кораба тази седмица.

Полагаме усилия и правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на ЕС и НАТО да създадем система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни случаи, посочи Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос премиерът заяви, че няма комуникация от Българските военноморски сили и службите за сигурност с украинската страна, в рамките на която да се казва какви точно са дроновете.

Премиерът Радев каза още, че на правителствено ниво, съвместно с Турция и Румъния, и с партньорите от САЩ, следва да се организира изследване на района, в който бяха ударени корабите в търсене на отломки от дроновете, които да дадат отговор от коя страна са. „Имаме предложение, след наше запитване, от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA), абсолютно безвъзмездно да се изследват отломките на потъналия кораб, така че да видим и там дали ще намерим останки от дроновете. Едва тогава можем да кажем какъв е дронът, който е осъществил атаката“, посочи Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жълтопаветник

    7 12 Отговор
    Руските подводни дронове са най добрите в света, нищо че от пет години разказваме какви са силни Украинските дронове

    Коментиран от #5

    20:06 07.10.2026

  • 4 Помак

    21 11 Отговор
    слугинаж

    20:06 07.10.2026

  • 5 Крайцера Москва

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Жълтопаветник":

    Верно ли?

    Коментиран от #33

    20:07 07.10.2026

  • 6 Прав е

    12 14 Отговор
    Петроханците по-кротко

    Коментиран от #9

    20:08 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бандитски Майдан

    17 18 Отговор
    Ако вие не може да кажете кой е отговорен за тази атака, значи трябва да си подадете оставката и никога да не припарвате до властта! Но няма да кажете, защото атаката е руска, а Русия ви помогна да направите престъпен, мафиотски Майдан и после да купите поголовно изборите!

    20:08 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    18 19 Отговор
    Прав си е пак Радев. Какво квичат ДПС. Оказа се, че някакви турски мошеници са собственици на корабите. Да кажел бил Радев, кой потопи корабите. Радев да не е рода с Баба Ванга, бе.

    Коментиран от #11

    20:09 07.10.2026

  • 11 Овчи,

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    С кой да каже?М?

    Коментиран от #16

    20:11 07.10.2026

  • 12 Да,бе

    12 5 Отговор
    Истинският КСНС ще се проведе,когато се свика за обсъждане на корупцията и златните концесии...А резултатът ще е положителен само в случай,че присъстващите незабавно бъдат арестувани.

    20:12 07.10.2026

  • 13 Опорка

    21 8 Отговор
    И какво, точно, ще стане ако се разбере какви са дроновете? Остър протест? Категорично осъждане? 😆

    Коментиран от #21, #25

    20:12 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Националната сигурност се изразява

    9 6 Отговор
    В църковни бракове за християните и забрана на абортите
    Който не гледа свои деца гледа децата на другите
    Бисмарк е казал че Войните се печелят от ученическата скамейка

    20:18 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Като не знаеш

    19 5 Отговор
    оставка!Избрахме те ,да знаеш!

    Коментиран от #47

    20:18 07.10.2026

  • 18 Режисирано е

    16 0 Отговор
    заседанието на съвета. Пуделът лаеше по сценарий!

    20:20 07.10.2026

  • 19 Суворов или Кутузов е казал

    7 2 Отговор
    Повече пот в тренитовките по малко кръв в боя
    Всеки войник носи маршалски жезъл т мешката

    Коментиран от #50

    20:20 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Въпроса

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опорка":

    не е ,че са руснаците,а защо все нищо не знаем!

    20:22 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Когато...

    12 1 Отговор
    Говорим за национална сигурност не можем да неглижираме нещата и да се отнасяме снизходително.

    20:23 07.10.2026

  • 24 Може ли

    11 0 Отговор
    губернатор да скача на император?

    20:24 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Горски

    10 5 Отговор
    Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Знаем ги нейните анализи, след такъв неин анализ е освободила от затвора наркопласьор, който после лудувал в затворническата болница, това ще ѝ се напомня винаги, Радев ще ни натресе още една "шарлатанка". България има отношение за събитието само в териториалните води в 12-милната зона. 200-милната икономическа зона са неутрални води и касаят само аварийно спасителни работи!

    Коментиран от #53

    20:26 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анджо

    16 4 Отговор
    Още не ми става ясно, защо я избрахте тази подлога за премиер и сега ще изберете още една подлога за президент.
    🤷🤷🤷🙆🙆

    20:28 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Говори с факти

    9 3 Отговор
    100 % отломките от дрона, ударил единия кораб, който все още е на повърхността при добросъвестност на плавителството и лично на този от снимката могат да се огласят чия собственост са.

    20:30 07.10.2026

  • 32 Човек

    6 4 Отговор
    от ранга и с биографията на Радев,да не знае,говори много....

    20:30 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    4 9 Отговор
    Браво на Радев!

    20:34 07.10.2026

  • 36 горски

    7 8 Отговор
    Има решение кардинално-забрана на корабоплаване в български тереториални води на кораби от и към Украйна и Русия ,както и към румънското пристанище Тулча.От Тулча към Измаил се правят скрити рейдове за снабдяване на украинската армия.

    20:35 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Както

    10 2 Отговор
    за взривените складиве не знаем!

    20:36 07.10.2026

  • 39 Никой не знае

    9 1 Отговор
    но всички се сещаме!Без Радев!

    20:37 07.10.2026

  • 40 Летеца със заешко ❤️

    13 3 Отговор
    Абе Радев, пуснете един изследователски дрон под водата да огледат кораба/ако не те е страх от началниците от ЕС/. Ама ти нямаш българско ❤️.Стига сте предполагали. Хората пуснаха камера на 9 000 км.

    Коментиран от #44

    20:38 07.10.2026

  • 41 Чичо Дончо

    6 5 Отговор
    Кой взриви Северен поток.Мерц не казва ?

    20:41 07.10.2026

  • 42 А аз мислех

    10 2 Отговор
    Орбан и Фицо за жалки....

    20:42 07.10.2026

  • 43 Криви се като маймуна

    10 3 Отговор
    Излага се и не се усеща

    20:42 07.10.2026

  • 44 Ми той

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Летеца със заешко ❤️":

    нали демонстрираше гмуркане!

    20:43 07.10.2026

  • 45 Вова

    9 2 Отговор
    Аз бех!И сега кво?

    Коментиран от #49

    20:45 07.10.2026

  • 46 Р.Радев

    1 4 Отговор
    ВМС и нашите спец.слугби не са осъществили контакт с Украйна както твърди и заключението било че дроновете са руски кактш твърди Зеленски
    Оставям това за негова сметка

    20:47 07.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Цвете

    6 1 Отговор
    ВЪПРОС, ПОИСКАЛИ ЛИ СА ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ ВЛАСТИ ,ДА ПРЕДОСТАВЯТ САТЕЛИТНИ СНИМКИ ? ТЕ МОГАТ ДА ДОКАЖАТ С АБСОЛЮТНА ТОЧНОСТ ДО 10 СМ.,УДАРЪТ ОТ КЪДЕ Е? ТОВА Е НАЙ СИГУРНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ,НАИСТИНА ОТ КЪДЕ СА ПРЕЛЕТЕЛИ ДВАТА ДРОНА ПО ВЪЗДУХ И ВОДА .

    20:50 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Суворов или Кутузов е казал":

    Суворов Спорно е Някои анализатори казват че е ГЕНЕРАЛИСИМУС Официално са признати само СТАЛИН И ЧАН КАЕШЪ

    21:01 07.10.2026

  • 51 Въпрос

    2 0 Отговор
    Пак ли се прави на неразбрал. Мекотело.

    21:06 07.10.2026

  • 52 Радев настъпи мотиката

    0 0 Отговор
    Вече няма абсолютно никакво съмнение, че дроновете са руски. Непрестанните опити за манипулиране от Радев и държанието му като шут потвърждават това на 100%. От това ще понесе и съответно и политически щети.

    21:19 07.10.2026

  • 53 Километър

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    България използва километражната измервателна система за определяне на скоростта и разстоянието. Не бъдете неграмотни.

    21:26 07.10.2026

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