Радостин Василев би говорил директно с Путин и Зеленски

Като президент на България Радостин Василев би установил незабавен директен контакт с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви лидерът на МЕЧ и кандидат за президент в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Щях да направя веднага контакт с Владимир Путин и с Володимир Зеленски, директен, като президент на България“, каза Василев в отговор на въпрос как би реагирал на ударите срещу корабите и изчезналите моряци.

Според него България трябва да потърси информация директно от двете страни в конфликта, вместо да разчита на противоречиви твърдения и дипломатически контакти с представители на воюващите държави. Василев предположи, че Владимир Путин би приел разговор с него, тъй като не заемал крайни геополитически позиции.

Василев: Няма достатъчно информация кой стои зад атаките

Кандидатът за президент заяви, че към момента няма достатъчно информация, за да определи кой стои зад атаките в Черно море. Той посочи недостатъчния военен и разузнавателен капацитет на България като основен проблем.

„Проблемът е, че ние нямаме военен капацитет и въобще капацитет, който да позволи на нашите служби да установят каква е реалната ситуация“, заяви Василев.

По думите му българските служби не могат своевременно да установят какво се случва в близост до българските брегове. Той обвини поредица от управления, че са пропилели десетилетия в корупция и не са осигурили необходимата защита на страната.

Критики към институциите и позиция за Украйна

Василев разкритикува реакцията на българските институции след инцидентите в Черно море. Според него президентът Илияна Йотова не е трябвало да подкрепя решения на Европейския съюз, преди обществото да разполага с достатъчно информация за произхода на дроновете.

Лидерът на МЕЧ коментира и позицията на премиера Румен Радев, че България няма да участва в отпускането на заем от 70 милиарда евро за Украйна. Василев заяви, че партията му отдавна се противопоставя на предоставянето на нови заеми на Киев и че по този въпрос позициите им съвпадат.

По отношение на Доналд Тръмп и Владимир Путин Василев определи действията на американския президент като политически ходове, които отслабват позициите на Украйна и Европа. Според него мирни преговори без участието на Киев и европейските държави биха поставили Европа в унизително положение.

Василев се определи като независим и подготвен кандидат и призова за национален дебат между водещите претенденти за президентския пост.

Източници: btvnovinite.bg