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Радостин Василев би говорил директно с Путин и Зеленски
  Тема: Избори

Радостин Василев би говорил директно с Путин и Зеленски

20 Октомври, 2026 18:17 914 69

  • радостин василев-
  • меч-
  • черно море-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Лидерът на МЕЧ заяви, че България трябва да потърси пряка информация за атаките срещу търговски кораби в Черно море

Радостин Василев би говорил директно с Путин и Зеленски - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като президент на България Радостин Василев би установил незабавен директен контакт с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви лидерът на МЕЧ и кандидат за президент в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Щях да направя веднага контакт с Владимир Путин и с Володимир Зеленски, директен, като президент на България“, каза Василев в отговор на въпрос как би реагирал на ударите срещу корабите и изчезналите моряци.

Според него България трябва да потърси информация директно от двете страни в конфликта, вместо да разчита на противоречиви твърдения и дипломатически контакти с представители на воюващите държави. Василев предположи, че Владимир Путин би приел разговор с него, тъй като не заемал крайни геополитически позиции.

Василев: Няма достатъчно информация кой стои зад атаките

Кандидатът за президент заяви, че към момента няма достатъчно информация, за да определи кой стои зад атаките в Черно море. Той посочи недостатъчния военен и разузнавателен капацитет на България като основен проблем.

„Проблемът е, че ние нямаме военен капацитет и въобще капацитет, който да позволи на нашите служби да установят каква е реалната ситуация“, заяви Василев.

По думите му българските служби не могат своевременно да установят какво се случва в близост до българските брегове. Той обвини поредица от управления, че са пропилели десетилетия в корупция и не са осигурили необходимата защита на страната.

Критики към институциите и позиция за Украйна

Василев разкритикува реакцията на българските институции след инцидентите в Черно море. Според него президентът Илияна Йотова не е трябвало да подкрепя решения на Европейския съюз, преди обществото да разполага с достатъчно информация за произхода на дроновете.

Лидерът на МЕЧ коментира и позицията на премиера Румен Радев, че България няма да участва в отпускането на заем от 70 милиарда евро за Украйна. Василев заяви, че партията му отдавна се противопоставя на предоставянето на нови заеми на Киев и че по този въпрос позициите им съвпадат.

По отношение на Доналд Тръмп и Владимир Путин Василев определи действията на американския президент като политически ходове, които отслабват позициите на Украйна и Европа. Според него мирни преговори без участието на Киев и европейските държави биха поставили Европа в унизително положение.

Василев се определи като независим и подготвен кандидат и призова за национален дебат между водещите претенденти за президентския пост.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антиватник

    18 6 Отговор
    Направо с Кобзон.

    18:19 20.10.2026

  • 2 честен ционист

    24 4 Отговор
    На какъв език бре, дагестанец?

    Коментиран от #13

    18:19 20.10.2026

  • 3 Радостинчо

    20 2 Отговор
    по добре говори с общ поръчкари и тикви
    па ги питай що така надути са тез поръчки и къде изчезнаха десетки милиарди
    а иначе си говори директно с Путин и Зеленски насън

    Коментиран от #48

    18:19 20.10.2026

  • 4 Ужасссс...

    27 2 Отговор
    И тоя не знае къде се намира, и бърка компютрите с компотите!
    Ще гледа Путин само по телевизията, защото президента не е микробиолог?

    18:20 20.10.2026

  • 5 прах

    26 2 Отговор
    Кой беше ти

    18:20 20.10.2026

  • 6 Щъркел

    14 2 Отговор
    На тоя един полисмен му гепи жената ,драпа президент да става .🤣🤣🤣🤣🤣

    18:21 20.10.2026

  • 7 Боже пази БЪЛГАРИЯ от изродите и кандида

    19 3 Отговор
    Изродите за президенти !

    18:21 20.10.2026

  • 8 Овчар

    24 3 Отговор
    Сопол който иска да стане голям играч..!

    18:22 20.10.2026

  • 9 ГЕЛА МУ СЕ СЯДА ВЪВ УДОБНО

    15 3 Отговор
    КРЕСЛО !

    18:22 20.10.2026

  • 10 Да ама

    20 1 Отговор
    Те дали ще говорят с него?!

    18:22 20.10.2026

  • 11 Така е

    19 2 Отговор
    Разбира се,че е така,тези двамата търпеливо те изчакват да станеш президент и веднага, моментално ще припнат при теб като кутренца,за да ги погалиш по главичките и да ги помириш. Дерзай младежо- мечтите никой не може да ти догони...

    18:23 20.10.2026

  • 12 Радостин

    15 2 Отговор
    говори с тях често(когато не си пие хапчетата).

    18:23 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    17 2 Отговор
    Щял бил да говори директно с Путин :)
    Подобни изказвания, направо в графата вицове.

    18:26 20.10.2026

  • 16 Хохо Бохо

    2 11 Отговор
    Колеги форумци на нашия сайт факти. Нека се запишем и участваме в контрапротести в подкрепа на генерал Радев. Който желае да ми пише и запише за участие. В подкрепа на Радев и Путин. И да ни убият ще умрем като герои за генерала наш и императора на света Владимир Владимирович Путин.

    18:26 20.10.2026

  • 17 Чапай

    12 1 Отговор
    Говори с Бойко и най вече с Дебелия..че иначе ,ще караш на клипчета в тик-ток.Залязваш.

    18:27 20.10.2026

  • 18 Путин

    10 2 Отговор
    Този не го познавам ,да меси погачата и да отива на Дунава да чака

    18:27 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мдкдкеек

    16 1 Отговор
    тоз палячо не е никой, неможе и 3 процента да събере иначе ще говори с путин и зеленски

    Коментиран от #22

    18:31 20.10.2026

  • 21 Бисер

    12 0 Отговор
    В такъв случай срещата която Путин предлага-Той,Тръмп и Дзи Пин трябва да е в друг формат+Радостин Василев

    18:31 20.10.2026

  • 22 Радостин Василев е на балотаж

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "мдкдкеек":

    С Гюров според последните данни

    18:32 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И що пък кандидат за президент

    6 0 Отговор
    Ще го е еня кой стоял зад атаките в Черно море ? Кво значение има дали е Нептун или Посейдон

    18:34 20.10.2026

  • 25 Пампаец

    11 1 Отговор
    Този никой не го бръсне за слива в България . Щял да се бута между шамарите на Путин и Зеленски ! Ами то вече Путин , Тръмп и Си отписаха клоунът наркоман бе , смешник !

    18:34 20.10.2026

  • 26 Хайде

    8 0 Отговор
    Радостине,нали си против корупцията...ха..ха..ха...СДС Кар..лово...поздрви от кме..та.Нищо не можеш...

    18:34 20.10.2026

  • 27 Горски

    7 1 Отговор
    Путин лично не е дал, заповед украинският дрон да удари Литва. Българските управляващи вървят по същия път . Разбира се, когато падна украински дрон до ключова тръба в територията на Бг- никой нищо не каза. Тва е положението.
    Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове.

    18:35 20.10.2026

  • 28 Ами давай,

    6 2 Отговор
    какво те спира лидер си! Покажи на рундите как се прави!

    18:35 20.10.2026

  • 29 тоя паВЪШКАР кои е той?

    8 3 Отговор
    къв е тоя дето дори ранг няма че ще говори с путин?

    путин не е човек от женския пазар бе това е императора на света

    Коментиран от #51

    18:36 20.10.2026

  • 30 Ха ха

    8 0 Отговор
    Стига бе !🤣
    То ако ставаше ей тъй лесно .....охоооо
    А дали Путин ше иска да говори с Радостин ,нищо против човека зма айде да гледаме малко по реалистично де !

    18:36 20.10.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    А те биха ли говорили с него 🤔❗

    18:38 20.10.2026

  • 32 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    Смешник, който не знае къде се намира

    18:39 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Че Плевню лудото

    6 2 Отговор
    По добър ли беше от Радостин Василев ? А?

    18:42 20.10.2026

  • 36 Йес

    4 0 Отговор
    Ко @? Я пак...

    18:42 20.10.2026

  • 37 той би говорил!?

    9 1 Отговор
    А те биха ли говорили с подобен kaпyT!

    18:43 20.10.2026

  • 38 А Плевню лудото а?

    5 1 Отговор
    За президент всеки става ! Няма някой който да не става

    18:43 20.10.2026

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Смях

    4 1 Отговор
    Този недоразвит индивид подигравали се с Българските граждани.

    18:52 20.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стара чанта

    3 1 Отговор
    Абе, нещ а стн икк , що не одиш да се пл яккк ашшш?

    18:54 20.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 избирател

    4 1 Отговор
    „Щях да направя веднага контакт с Владимир Путин и с Володимир Зеленски, директен, като президент на България“, каза Василев
    И аз щях и то без да съм президент😉, но те - не щат.

    18:56 20.10.2026

  • 47 Тоя само може

    4 1 Отговор
    да занули България
    Путин такива не приема
    Не е достатъчно да си нагъл
    Трябва и да си умен !
    Факт

    18:56 20.10.2026

  • 48 Лидерът на МЕЧ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радостинчо":

    къв МЕЧ сте
    една проста тиква не сте нарязали

    Коментиран от #57

    18:58 20.10.2026

  • 49 Гост

    1 0 Отговор
    В предизборна кампания се говорят основно лъжи от сутрин до вечер. Даже и жените/мъжете си лъжат тия всекидневно

    19:02 20.10.2026

  • 50 Ние от Евророма

    2 0 Отговор
    Твърдо ще подкрепим нашия в преговорите със Зелю и Путя

    19:07 20.10.2026

  • 51 Оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "тоя паВЪШКАР кои е той?":

    За да наричаш Пъти "Император",би следвало и Русия да е Империя.Тя обаче Е и си остава Бензостанция с Ракети гледаща жално Китай с надеждата да си купи каквото и да е от нея макар и на безценица щото денги нет,а гладът е по- силен от тока:)

    19:08 20.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Путин няма толкова мощен микроскоп...

    4 0 Отговор
    ...за да забележи говорящия с него Руди, а Зельонский дори и това нямане няма. Така, че се очертава международен монолог.

    19:10 20.10.2026

  • 56 Давай бат Радо

    2 1 Отговор
    Само ти може да оправиш българите. То туй уникален народ хвърлят торбички с пари от терасите.

    19:10 20.10.2026

  • 57 Лидер на баба ми

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Лидерът на МЕЧ":

    И прасето за Коледа не могат каймиса. Кайма и сланина няма.

    19:10 20.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 4567

    2 0 Отговор
    Защо да не говори, след като вече си говори сам?

    19:13 20.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 БАЙ ---ХОЙ

    2 0 Отговор
    ТОЙ. БИ. ГОВОРИЛ. И. С. БЕРИЯ. И. СЪС. СТАЛИН, ТА. КАМО. ЛИ. С. ПУТИН.

    19:17 20.10.2026

  • 62 Говориш

    1 0 Отговор
    Говори с Киро от село Павел , че няма да стигнеш и 0.5 процент , от малък си е измекяр гела

    19:18 20.10.2026

  • 63 Мит

    1 0 Отговор
    На колко ракий ще си говориш.

    19:18 20.10.2026

  • 64 Тоа

    1 0 Отговор
    Ще го призная, ако говорейки и ги изрита, както изрита депесари н нс.

    19:20 20.10.2026

  • 65 Костадинов ще е президент

    2 0 Отговор
    Костадин Костадинов ще е президент на България

    19:21 20.10.2026

  • 66 Смешник от висока класа

    2 0 Отговор
    така ли еб, Гела? Така ли бе коварно и долно инощжество, дето си опасано с кабели и микрофони за азписване при всяка твоя среща, особено с "коалиционни" партньор, така ли бе, нищожество мазно? Пълво, ти при Зеленскии Путин можеш ад отидеш асмо да им ваксаш обувките, за нищо друго! Ама и при това положение, ще бъдеш претърсен! Много си гаден бе Руди Гела, много! Ти си повече от предател и продажник! Ти си повече от мръснен мерзавец! Ти си отврат! И къде си тръгнал барабар Петко с мъжетне да ставаш "президент" бе, нищожество мазно? Що не си признаеш, че просто си го закъсал за пари и само така ще гушнеш сто и още хиляди! Да, много си нагъл, много си мръсен!

    19:24 20.10.2026

  • 67 А може и с Папата,

    0 0 Отговор
    Много му се иска

    19:26 20.10.2026

  • 68 Лакеите на Пентагона

    0 0 Отговор
    Ем си Чук, Ем си Хамър, ем "говорилко".

    19:26 20.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

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