Радостин Василев би говорил директно с Путин и Зеленски

Като президент на България Радостин Василев би установил незабавен директен контакт с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви лидерът на МЕЧ и кандидат за президент в предаването „Лице в лице“ по bTV.
„Щях да направя веднага контакт с Владимир Путин и с Володимир Зеленски, директен, като президент на България“, каза Василев в отговор на въпрос как би реагирал на ударите срещу корабите и изчезналите моряци.
Според него България трябва да потърси информация директно от двете страни в конфликта, вместо да разчита на противоречиви твърдения и дипломатически контакти с представители на воюващите държави. Василев предположи, че Владимир Путин би приел разговор с него, тъй като не заемал крайни геополитически позиции.
Василев: Няма достатъчно информация кой стои зад атаките
Кандидатът за президент заяви, че към момента няма достатъчно информация, за да определи кой стои зад атаките в Черно море. Той посочи недостатъчния военен и разузнавателен капацитет на България като основен проблем.
„Проблемът е, че ние нямаме военен капацитет и въобще капацитет, който да позволи на нашите служби да установят каква е реалната ситуация“, заяви Василев.
По думите му българските служби не могат своевременно да установят какво се случва в близост до българските брегове. Той обвини поредица от управления, че са пропилели десетилетия в корупция и не са осигурили необходимата защита на страната.
Критики към институциите и позиция за Украйна
Василев разкритикува реакцията на българските институции след инцидентите в Черно море. Според него президентът Илияна Йотова не е трябвало да подкрепя решения на Европейския съюз, преди обществото да разполага с достатъчно информация за произхода на дроновете.
Лидерът на МЕЧ коментира и позицията на премиера Румен Радев, че България няма да участва в отпускането на заем от 70 милиарда евро за Украйна. Василев заяви, че партията му отдавна се противопоставя на предоставянето на нови заеми на Киев и че по този въпрос позициите им съвпадат.
По отношение на Доналд Тръмп и Владимир Путин Василев определи действията на американския президент като политически ходове, които отслабват позициите на Украйна и Европа. Според него мирни преговори без участието на Киев и европейските държави биха поставили Европа в унизително положение.
Василев се определи като независим и подготвен кандидат и призова за национален дебат между водещите претенденти за президентския пост.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антиватник
18:19 20.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #13
18:19 20.10.2026
3 Радостинчо
па ги питай що така надути са тез поръчки и къде изчезнаха десетки милиарди
а иначе си говори директно с Путин и Зеленски насън
Коментиран от #48
18:19 20.10.2026
4 Ужасссс...
Ще гледа Путин само по телевизията, защото президента не е микробиолог?
18:20 20.10.2026
5 прах
18:20 20.10.2026
6 Щъркел
18:21 20.10.2026
7 Боже пази БЪЛГАРИЯ от изродите и кандида
18:21 20.10.2026
8 Овчар
18:22 20.10.2026
9 ГЕЛА МУ СЕ СЯДА ВЪВ УДОБНО
18:22 20.10.2026
10 Да ама
18:22 20.10.2026
11 Така е
18:23 20.10.2026
12 Радостин
18:23 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами
Подобни изказвания, направо в графата вицове.
18:26 20.10.2026
16 Хохо Бохо
18:26 20.10.2026
17 Чапай
18:27 20.10.2026
18 Путин
18:27 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мдкдкеек
Коментиран от #22
18:31 20.10.2026
21 Бисер
18:31 20.10.2026
22 Радостин Василев е на балотаж
До коментар #20 от "мдкдкеек":С Гюров според последните данни
18:32 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И що пък кандидат за президент
18:34 20.10.2026
25 Пампаец
18:34 20.10.2026
26 Хайде
18:34 20.10.2026
27 Горски
Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове.
18:35 20.10.2026
28 Ами давай,
18:35 20.10.2026
29 тоя паВЪШКАР кои е той?
путин не е човек от женския пазар бе това е императора на света
Коментиран от #51
18:36 20.10.2026
30 Ха ха
То ако ставаше ей тъй лесно .....охоооо
А дали Путин ше иска да говори с Радостин ,нищо против човека зма айде да гледаме малко по реалистично де !
18:36 20.10.2026
31 🦉🦉🦉🦉
18:38 20.10.2026
32 Ха ха ха
18:39 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Че Плевню лудото
18:42 20.10.2026
36 Йес
18:42 20.10.2026
37 той би говорил!?
18:43 20.10.2026
38 А Плевню лудото а?
18:43 20.10.2026
39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Смях
18:52 20.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стара чанта
18:54 20.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 избирател
И аз щях и то без да съм президент😉, но те - не щат.
18:56 20.10.2026
47 Тоя само може
Путин такива не приема
Не е достатъчно да си нагъл
Трябва и да си умен !
Факт
18:56 20.10.2026
48 Лидерът на МЕЧ
До коментар #3 от "Радостинчо":къв МЕЧ сте
една проста тиква не сте нарязали
Коментиран от #57
18:58 20.10.2026
49 Гост
19:02 20.10.2026
50 Ние от Евророма
19:07 20.10.2026
51 Оня с коня
До коментар #29 от "тоя паВЪШКАР кои е той?":За да наричаш Пъти "Император",би следвало и Русия да е Империя.Тя обаче Е и си остава Бензостанция с Ракети гледаща жално Китай с надеждата да си купи каквото и да е от нея макар и на безценица щото денги нет,а гладът е по- силен от тока:)
19:08 20.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Путин няма толкова мощен микроскоп...
19:10 20.10.2026
56 Давай бат Радо
19:10 20.10.2026
57 Лидер на баба ми
До коментар #48 от "Лидерът на МЕЧ":И прасето за Коледа не могат каймиса. Кайма и сланина няма.
19:10 20.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 4567
19:13 20.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 БАЙ ---ХОЙ
19:17 20.10.2026
62 Говориш
19:18 20.10.2026
63 Мит
19:18 20.10.2026
64 Тоа
19:20 20.10.2026
65 Костадинов ще е президент
19:21 20.10.2026
66 Смешник от висока класа
19:24 20.10.2026
67 А може и с Папата,
19:26 20.10.2026
68 Лакеите на Пентагона
19:26 20.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.