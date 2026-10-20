Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Стотици социалисти се събраха на национално съвещание за мобилизация за изборите на 25 октомври

Стотици социалисти се събраха на национално съвещание за мобилизация за изборите на 25 октомври

20 Октомври, 2026 20:27 472 11

  • крум зарков-
  • национално съвещание-
  • избори-
  • президент

БСП започва подготовка и за местния вот догодина

Стотици социалисти се събраха на национално съвещание за мобилизация за изборите на 25 октомври - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дни преди президентските избори Българската социалистическа партия събра своите местни лидери, кметове и видни представители на партията от цялата страна на работно съвещание в централата на партията на „Позитано“ 20.

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков столетницата призова стотиците социалисти на срещата за масова мобилизация и активност в оставащите дни от кампанията и в самия изборен ден – 25 октомври. „От Силистра до Гоце Делчев и от Брегово до Елхово всички социалисти като един трябва да застанем зад кандидата, който единодушно подкрепихме, особено в края на кампанията и преди втория тур, ако има такъв. Няма по-опитен, подготвен и доказал социалната си чувствителност претендент за поста държавен глава от Илияна Йотова. Наш дълг е да се борим за успешното ѝ избиране област по област, община по община, град по град и село по село“, каза още той.

Присъстващите на срещата областни и общински председатели заявиха категоричната си готовност да продължат с всички сили работата на всички партийни организации в дните до изборния ден. Те подчертаха, че от началото на президентската кампания социалистите участват убедено и мотивирано в нея.

По думите им високото одобрение на Йотова е още едно доказателство за значителните шансове страната ни да има един достоен президент в следващите 5 години.

Съвещанието продължи с дискусия и за следващата голяма битка за БСП - местните избори догодина. Подготовка на левицата започва веднага след края на президентската кампания. По думите им тогава трябва да се постави началото на избора на най-подходящи кандидати и приоритети, с които БСП да се яви.

Социалистите подчертаха, че за тях местните избори са особено важни, защото избират тези, които са най-близо до хората и решават ежедневните им проблеми, където.

Те наблегнаха, че левицата е в процес на възстановяване и връщане на доверието в себе си, което е видно и от частичните местни избори на 18 октомври, където БСП печели в най-много населени места.

Според тях тези резултати свидетелстват, че немалка част от българските граждани започват отново да разпознават БСП като лявата партия, изразител на техните интереси и защитник на права.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Премянов ТИМ

    8 2 Отговор
    Коя партия извън парламента си е запазвала централата ? Позитано 20 как така още е на БСП!!! Радев и Йотова явно са партийно обвързани с БСП !!! Пак ни управляват държавата комунягите !!! Чака ни сценарии Франция

    20:30 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сийка

    9 2 Отговор
    Защо на Позитано 20?? Тази извън парламентарна партия няма право вече на тези офиси!! Алооо, Шишков, веднага заповед с а се махат от там !!!

    20:32 20.10.2026

  • 4 Зарков не бива да се напъва

    4 0 Отговор
    Той не е човекът който може да възстанови разрухата след корнела и предишния използвач
    Хората знаят какво да правят той неможе да им дава акъл

    20:32 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    2 0 Отговор
    Давай Круме! Събирай "дружината", трябва да свалим Мунчо от власт. А после, "ако требе, ке се тепаме".

    20:35 20.10.2026

  • 7 Чак пък

    1 0 Отговор
    Стотици, стотици, но ако гледаме резултата от изборите май са били стотина.

    20:40 20.10.2026

  • 8 Зарков, съсипа партията!

    1 0 Отговор
    Гьонсурат!

    20:41 20.10.2026

  • 9 оня с коня

    3 0 Отговор
    Мъдрият народ е казал:"Стар Боклук кат се запали...няма угасяне" като се има предвид Влюбване на стари години.Това обаче важи с пълна сила за "Столетницата",щото Политическата Любов е не по-слаба от плътската.

    20:44 20.10.2026

  • 10 Бивш член на БСП

    3 0 Отговор
    Законът трябва да е за всички еднаква,БСП трябва да напусне централата,ама ВЕДНАГА.

    20:48 20.10.2026

  • 11 Така е

    0 0 Отговор
    Така е - СТОТИНА,живи социалисти( бивши комунисти) ,се наежиха и искат да вземат властта...

    20:56 20.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове