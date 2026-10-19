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Европа не може напълно да замени САЩ в три ключови области, от които зависи отбраната на Украйна
  Тема: Украйна

Европа не може напълно да замени САЩ в три ключови области, от които зависи отбраната на Украйна

19 Октомври, 2026 10:01 1 403 96

  • украйна-
  • сащ-
  • европа-
  • доналд тръмп-
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Възможностите за допълнителна помощ за Украйна са ограничени и от състоянието на европейските бюджети, посочва The Economist

Европа не може напълно да замени САЩ в три ключови области, от които зависи отбраната на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа не може напълно да замени САЩ в три ключови области, от които зависи отбраната на Украйна – ранното предупреждение за балистични ракети, противоракетната защита и сателитната комуникация. Това пише The Economist, цитиран от УНИАН.

Според изданието европейските съюзници на Киев не разполагат с пълен заместител на американските системи за ранно предупреждение при изстрелване на балистични ракети. Същото се отнася и за комплексите Patriot, използвани за прехващане на такива ракети, както и за разположената в ниска околоземна орбита мрежа Starlink.

„Европейските съюзници и украинската отбранителна индустрия все още не могат да заменят някои американски способности“, подчертава The Economist.

Това поставя Киев в уязвима позиция на фона на опасенията в Европа, че трансатлантическите отношения могат да се разклатят. Изданието свързва тревогите и с все по-дръзки руски саботажи и действия за сплашване, както и с нарастващата политическа поляризация в европейските държави.

Финансов натиск върху Европа

Възможностите за допълнителна помощ за Украйна са ограничени и от състоянието на европейските бюджети. Според The Economist редица държави са под сериозен натиск заради високия държавен дълг, увеличаването на доходността по облигациите и скъпата енергия.

Тези фактори затрудняват отпускането на нови средства за Киев в момент, когато европейските правителства се опитват едновременно да увеличат разходите си за отбрана и да запазят вътрешната политическа подкрепа за помощта.

Владимир Зеленски продължава да твърди, че отстъпките пред Русия няма да сложат край на войната, а само ще я удължат. The Economist обаче предупреждава, че острите му отговори и публичната критика към Доналд Тръмп могат да доведат до окончателно влошаване на отношенията със САЩ и да отслабят позициите на Украйна на бойното поле.

Нов спор между Тръмп и Зеленски

Американският президент отново атакува украинския си колега, като заяви, че Зеленски не иска да прекрати войната и може би никога не е искал това. Тръмп добави, че преди две години Киев е можел да постигне по-изгодно споразумение.

В отговор Зеленски обвини Тръмп, че се опитва да принуди Украйна да капитулира пред Русия. Така спорът между двамата се превърна в още един фактор, който усложнява координацията между Киев и Вашингтон.

Като възможен политически изход The Economist посочва междинните избори в САЩ. Според изданието евентуално поражение на републиканците може да даде по-голяма свобода на действие на американските поддръжници на Украйна. Гаранции обаче няма, тъй като при вътрешнополитически затруднения Тръмп може да потърси виновници извън страната и да засили натиска срещу онези, които счита за свои противници.

Източници: unian.net, economist.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    33 28 Отговор
    Западният режим използва Украйна за пушечно месо.

    Коментиран от #3

    10:02 19.10.2026

  • 2 Шопо

    26 27 Отговор
    Украйна вече замина ЕС да помисли за собствената си отбрана.

    10:03 19.10.2026

  • 3 Уин уин за Европа 2 заека с 1 куршум

    19 24 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Те знаят че Украйна е пълна с нацисти и антисемити.

    Коментиран от #82

    10:03 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Украйна и Европа са

    25 15 Отговор
    голавода без САЩ. Вкараха се в параграф 22, като се обявиха срещу Русия, САЩ, Китай и Иран. И какво очакват сега. Зелената Градина на Борел стана буренак, змиярник, миризливо блато.

    10:05 19.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    22 15 Отговор
    За протокола ЕсеС не е Европа‼️

    Коментиран от #15

    10:05 19.10.2026

  • 7 Споко

    20 22 Отговор
    Всичко ще си дойде на мястото след импийчмънта на Тръмп .

    Коментиран от #24

    10:05 19.10.2026

  • 8 Хи хи

    13 18 Отговор
    зеленото жуже трябваше да ни пази от Путин, а руските дронове вече идват до нас !! Искаме си парите които му дадохме, ако няма пари да ни даде територии !!

    10:06 19.10.2026

  • 9 Само в простотията

    13 17 Отговор
    Европа може напълно да замени САЩ !

    10:07 19.10.2026

  • 10 Хохо Бохо

    14 7 Отговор
    Няма как да те разочароват другите ако разчиташ на себе си. Важи и за 404 и ЕСССР. Ако сам не можеш да победиш Русия не и се дърви изобщо. Или както повелява здравият селски разум, от който жалкопаветният розов планктон е лишен, "ако не можеш да се биеш или да бягаш остава само да си мил и добър с хората"

    Коментиран от #20, #21

    10:09 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    И да допълня.Не съм ял от 2 дни!

    10:10 19.10.2026

  • 13 Часово то местене

    8 1 Отговор
    Не може да оправи ефропа та-какво друго да кажем

    10:11 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аа майкуууу

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #25

    10:11 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ХалаПенйо

    3 1 Отговор
    Откачалки.
    Казано е: нямаш карти.

    10:12 19.10.2026

  • 18 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Освен старлинга другото е без значение.

    Коментиран от #59

    10:12 19.10.2026

  • 19 Георги

    10 2 Отговор
    ама украинците нали сами се справяха с агресора? сега защо е тоя вой?

    Коментиран от #23

    10:13 19.10.2026

  • 20 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Русия е много по голяма от украйна няма как украйна сама да се справи.

    Коментиран от #43

    10:13 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Маринов

    5 2 Отговор
    Коалицията на войната вече се наричат европейските съюзници на Окраина. Да се отчете, че не цяла Европа са му съюзници на наркомана и клика. Но от анализът е ясно, че работят вкупом срещу Русия, въпреки че не са обявили, че са общ фронт. А и Русия не ги счита официално за участници срещу нея. Защото ще започне европейска война за едното чудо.

    Коментиран от #27, #28

    10:13 19.10.2026

  • 23 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    Защото се прострелваме сами в който ляното.говоря за нато.да позволиш на путлер да победи ще има тежко последствия

    Коментиран от #40

    10:15 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    5 2 Отговор
    Че европейците са толкова немощни.

    10:17 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Маринов":

    Коалиция на войната???кой нападна украйна нато ли?няма по заинтересовани за мир от нас европейците и украинците,но мир означава запазване териториалната цялост на нападнатата страна а не окупация.

    Коментиран от #37

    10:17 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Берия

    5 3 Отговор
    След провала на Европа в лицето наречено ЕК, както и пълния провал на бедна България от началото на войната в Украйна всичко отива там където каже Путин! Не чакайте чудеса от храброст сред комисарите в Брюксел, те са жени с поли и пушката в ръцете им е гега или точилка!
    За краденето са върха, топ!!!

    Коментиран от #34

    10:17 19.10.2026

  • 31 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Без плямпаници":

    Ти ходи да ги броиш или от Униан те информираха

    Коментиран от #46

    10:17 19.10.2026

  • 32 А в Европа

    4 1 Отговор
    Европа може ли напълно да замени САЩ ? Примерно с Китай и Русия ? А?

    10:17 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от "Берия":

    Какво се е провалил ес или България?

    10:20 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    2 9 Отговор
    Че Зеленски докара до истерия Путин и Тръмп.И унизи русия.

    Коментиран от #42, #45

    10:20 19.10.2026

  • 37 Антитрол

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    "кой нападна украйна нато ли"

    А кой нападна Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Иран, Венецуела - това сигурно защото НАТО е много заинтересувано да има мир по света.

    А кой организира кървавия преврат в Украйна и избиваше рускоговорящи - или това не е политкоректно.

    Коментиран от #41, #44, #49, #50, #57

    10:21 19.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Путин ще ви смени чипа кардинално

    6 2 Отговор
    и ще станете нормални най на края

    10:22 19.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гру гайтанджиева

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    Руски фейкове колега.Да измислим нещо друго.

    Коментиран от #53

    10:22 19.10.2026

  • 42 Запознат

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    В истерия е самия зелен наркоман и евролибералите в Брюксел а Тръмп и Путин се подсмихват.

    Коментиран от #52

    10:23 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    0 6 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    Не се справяш.

    10:23 19.10.2026

  • 45 Георги

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    сигурен съм, че бункерния ще прибере 100000км2 богати на природни ресурси с ниско наведена глава, а тромб ще коли и беси в украинската икономика и индустрия с още по-наведена глава. Ама как ви намират все едни такива...???

    10:24 19.10.2026

  • 46 Без излишни плямпаници

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Учуден":

    Казах

    10:24 19.10.2026

  • 47 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "Георги":

    Ти сериозно ли мислиш че някой е искал да тормози русия?русия нападна държава в европа с цел окупация бш!знаеш ли какво значи това?

    Коментиран от #61

    10:24 19.10.2026

  • 48 Мдаа

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Киев за два дня и все.
    Мдааа...

    Коментиран от #63

    10:25 19.10.2026

  • 49 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    В украйна ме е имало преврат.нилой ме е анексирал територии в ирак венецуела или където и да е...

    10:25 19.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Европа е в колапс бре

    7 0 Отговор
    Няма индустрия, няма колонии, няма суровини, няма и мозък ... няма нищо. И пари няма, и даже и дъски няма. Металургия няма и ток няма и всичко е НЯМА

    Коментиран от #55

    10:26 19.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "гру гайтанджиева":

    Така е - това че нато напада държави и организира преврати от посолството са ви казали че това са "руски фрейкове". Истината е че нато се отбранява защото Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Сомалия, Югославия, Иран и Венецуела нападнаха любимото ви нато - нали така.

    Какво ли не прави човек за едната баничка.

    Коментиран от #56, #92

    10:27 19.10.2026

  • 54 А мощите на Дмитрий Донски

    0 1 Отговор
    Прибраха ли ги?
    Хахххх

    Коментиран от #58

    10:28 19.10.2026

  • 55 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Европа е в колапс бре":

    Шо нито един руски фен не си тръгна от тази европа?поне един като теб да сбере багажа за русия?уж нищо няма в европа а само тук искате.половината руски олигарси живееха в гадната европа без ток докато ги изгонихме.

    10:28 19.10.2026

  • 56 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Антитрол":

    Кажи колко територия нато анексира във въпросните страни?

    Коментиран от #67

    10:29 19.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #54 от "А мощите на Дмитрий Донски":

    Оказа ще не са мощни и ги нарязаха за пастърма.не можело да спират украински дронове.

    10:30 19.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не ми пука за Украйна

    3 2 Отговор
    Нито какво мисли, ако изобщо мисли- Йотова, а и Радев
    Теза са месени от тесто от счукани павета- нито разум, нито интелект, нито познания, да не говорим за държавническо виждане и дипломация!
    Тия издевателстват на обеднелия народ и смучат кръв, която даряватьна чужда държава, за която не носим никаква отговорност!

    10:30 19.10.2026

  • 61 Учуден

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    "русия нападна държава в европа с цел окупация"

    А нато с каква цел нападна Югославия или пък Либия или пък Ирак или пък Иран - само да откраднат петрола ли или пък да си заделят територия за военна база.

    Коментиран от #65

    10:30 19.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Кой нападна Украйна те питат бе":

    На тия въпроси комуниста отговаря както когато го питаха 1986 що няма 12 часа ток?

    10:31 19.10.2026

  • 65 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Учуден":

    Я кажи в една страна в която запада да не си плаща.петрола?на пазарни цени?и защо като те питат за украйна отговаряш за ирак?

    Коментиран от #72

    10:33 19.10.2026

  • 66 Добре че е Евровизия

    1 1 Отговор
    Че са разберем че и нещо европейско имало

    10:34 19.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #59 от "То малко ли бе":

    Не е малко но на фона какво беше 2022 си е вече нищо.укряйна вече произвежда 80%от необходимото.вероятномдо една година ще има и спътникова европейска комуникация .

    Коментиран от #73

    10:35 19.10.2026

  • 69 Гост

    0 1 Отговор
    Ем то, като се замислиш, те и САЩ не могат да се оправят! Балистиката на русите е номер 1, дет се вика, почти не може да се хване! Тоест, и система за предупреждение, и Пейтриът не работят тук! Виж, Стар там нам кво си е по интересно! Руснаците имат PL 19 Nudoi, ракета за ниска орбита точно за сателити, като обсега официално е 480 километра височина! Въпроса е, на каква височина наистина са сателитите, и дали наистина русите искат да ги свалят! Обикновено сателитите са максимално на 500 километра, по нагоре не могат, въпроса е дали американските наистина са на границата...

    Коментиран от #71

    10:35 19.10.2026

  • 70 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Антитрол":

    Косово е 10000кв км.основно планини.косово не е колония а страна със собствено управление.достигна се до нейното създаване след сръбския геноцид над албанците там.много страни включително от нато обаче не са я признали.каква е връзката обаче на косово с войната в украйна?

    Коментиран от #78

    10:37 19.10.2026

  • 71 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Гост":

    Балистиката на русия се лови на 100%.

    10:38 19.10.2026

  • 72 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    "Я кажи в една страна в която запада да не си плаща.петрола?на пазарни цени?"

    Ами в Ирак не си плаща петрола на пазарни цени. В Либия не си плаща петрола на пазарни цени, във Венецуела също - всичките ужким ги взема на концесия също като нашето злато - за 1-2%.

    Във Венецуела след като смениха Мадуро са източили 1.5 милиарда барела петрол а са им платили само 300 милиона долара при реална пазарна цена на този петрол от 15 милиарда долара - около 2%.

    Ама тази информация не е политкоректна.

    Коментиран от #74

    10:41 19.10.2026

  • 73 Абе момче

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Ти вярваш ли си на глупостите ? А?

    Коментиран от #76

    10:42 19.10.2026

  • 74 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    В ирак и либия плаща на пазарни цени.има борса и индекси за въпросните същото е във венецуела.

    Коментиран от #80

    10:43 19.10.2026

  • 75 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор
    Без паника! Ще се справим! Те са добре дошли!... Вместо да се вайкат, европците бърже да бегат до магазините за плюшени мечета и да продължават да посрещат по гарите и летищата разните му там ядрени физици и мозъчни хирурзи...

    Коментиран от #77, #85

    10:44 19.10.2026

  • 76 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Абе момче":

    Колко си години?

    10:44 19.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Ами същата:

    Крим и Донбас е не знам колко кв км. Крим и Донбас не са колонии а страни със собствено управление част от РФ. Достигна се до тяхното създаване след украинския геноцид над руснаците там. Много страни включително от нато обаче не са я признали.

    Коментиран от #79, #89

    10:47 19.10.2026

  • 79 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Антитрол":

    Кога е имало украински геноцид в крим?

    Коментиран от #86

    10:49 19.10.2026

  • 80 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    "В ирак и либия плаща на пазарни цени.има борса и индекси за въпросните същото е във венецуела"

    Индексите в борсата са американците на каква цена продават иракския или либийския или венецуелския петрол а не колко плащат на съответната държава.

    То и на България за златото плащат 1.25% а не на борсовите индекси.

    Коментиран от #83

    10:52 19.10.2026

  • 81 Чакай сега

    1 1 Отговор
    Украйна с Русия ли воюват, или сащ и европа с Русия?

    10:54 19.10.2026

  • 82 Антирашист 4724

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уин уин за Европа 2 заека с 1 куршум":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #84

    10:56 19.10.2026

  • 83 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Учуден":

    Иракския и либийския петрол се продават не от американците а от либийци и иракчани.при златото у нас ситуацията е съвсем различна.

    Коментиран от #91

    10:57 19.10.2026

  • 84 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Антирашист 4724":

    ДЕМОкрация или ДИКТАТура е когато хора с
    10%-15% одобрение УПРАВЛЯВАТ онези
    85%-90% които НЕ ГИ ИСКАТ🤔❓
    Не става само с ЧЕТЕНЕ,
    ТРЯБВА И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНОТО ❗

    10:58 19.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Геноцид имаше в Донбас а Крим винаги си е бил автономна република и те с референдум излязоха от състава на Украйна и с референдум влязоха в състава на РФ.

    Значи Украйна която също беше автономна република в състава на СССР може да излезе от неговия състав обаче Крим не може - защо така бе едностранно разсъждавате.

    Второ съвсем нормално е всяка република да излезе от състава на СССР в границите с които е влязла а не да повлече и руски територии. Та поинтересувай се колко е била голяма Украйна при влизането си в СССР - ама тогава не върви пропагандата нали.

    Коментиран от #88, #93

    10:59 19.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Перо

    4 1 Отговор
    Тръмп да не е луд да издържа войната на най-корумпираната държава и режим!

    11:02 19.10.2026

  • 91 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    "Иракския и либийския петрол се продават не от американците а от либийци и иракчани"

    Хайде бе така ли ти казаха от посолството - и кои са тези иракски и либийски фирми които продават петрол можеш ли ми каза. Особено либийски че те там и до сега се бият и страната е разделена и се бият. В Сирия американците като окупираха петролните находища сигурно и там са ти казали че сирийски фирми продават петрола.

    Интересно ми е от къде ви копат такива обратното на остри или всичко ти е ясно но трябва да се яде.

    Коментиран от #94, #96

    11:04 19.10.2026

  • 92 Антирашист 4728

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Антитрол":

    Бъркаш САЩ с НАТО и се вълнуваш като фанатик !

    11:05 19.10.2026

  • 93 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Антитрол":

    Провери кога е създадена Украйна от Ленин и дали е имало такава държава, преди него с чиято територия да влезе в СССР!

    11:06 19.10.2026

  • 94 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Учуден":

    А ти що се работиш бе грес 😁

    11:06 19.10.2026

  • 95 Анонимен

    0 0 Отговор
    Каква отбрана на Украйна,какви пет лева. Да вдигат белия байрак и да се приключва. Това не е наша война. Не може да победите ядрена държава. Санкциите не работят. РФ има сухопътни граници със страни които не налагат санкции. Оттам минава всичко.

    11:09 19.10.2026

  • 96 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Учуден":

    Тия ми го казаха:Продажбата и износът на иракски петрол се осъществяват чрез строго централизирана държавна система. Процесът се контролира изцяло от правителството в Багдад и се управлява от една-единствена официална структура, като логистиката се адаптира динамично към геополитическите предизвикателства в региона.
    Ето основните стълбове на това как функционира пазарът на иракски петрол:

    1. Изключителен държавен монопол (SOMO)

    Всички законни продажби на суров петрол от Ирак се извършват единствено чрез държавната компания SOMO (State Oil Marketing Organisation), която е под шапката на Министерството на петрола.
    • Чуждестранните рафинерии и търговци нямат право да купуват директно от петролните полета или чрез неофициални посредници.
    • Всички договори се сключват директно със SOMO чрез официални търгове (тендери).

    2. Къде отива петролът? (Основни пазари)

    Ирак е сред най-големите производители в ОПЕК, като петролът му се разделя основно на три търговски марки: Basrah Light, Basrah Medium и Basrah Heavy.
    • Азия е най-големият купувач на иракски суров петрол (над 60% от износа).
    • Основните стратегически партньори и дестинации за суровината са Китай (около 48%) и Индия (около 38%). Останалата част се разпределя към Европа и САЩ.

    11:10 19.10.2026

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