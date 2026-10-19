Европа не може напълно да замени САЩ в три ключови области, от които зависи отбраната на Украйна – ранното предупреждение за балистични ракети, противоракетната защита и сателитната комуникация. Това пише The Economist, цитиран от УНИАН.
Според изданието европейските съюзници на Киев не разполагат с пълен заместител на американските системи за ранно предупреждение при изстрелване на балистични ракети. Същото се отнася и за комплексите Patriot, използвани за прехващане на такива ракети, както и за разположената в ниска околоземна орбита мрежа Starlink.„Европейските съюзници и украинската отбранителна индустрия все още не могат да заменят някои американски способности“, подчертава The Economist.
Това поставя Киев в уязвима позиция на фона на опасенията в Европа, че трансатлантическите отношения могат да се разклатят. Изданието свързва тревогите и с все по-дръзки руски саботажи и действия за сплашване, както и с нарастващата политическа поляризация в европейските държави.
Финансов натиск върху Европа
Възможностите за допълнителна помощ за Украйна са ограничени и от състоянието на европейските бюджети. Според The Economist редица държави са под сериозен натиск заради високия държавен дълг, увеличаването на доходността по облигациите и скъпата енергия.
Тези фактори затрудняват отпускането на нови средства за Киев в момент, когато европейските правителства се опитват едновременно да увеличат разходите си за отбрана и да запазят вътрешната политическа подкрепа за помощта.
Владимир Зеленски продължава да твърди, че отстъпките пред Русия няма да сложат край на войната, а само ще я удължат. The Economist обаче предупреждава, че острите му отговори и публичната критика към Доналд Тръмп могат да доведат до окончателно влошаване на отношенията със САЩ и да отслабят позициите на Украйна на бойното поле.
Нов спор между Тръмп и Зеленски
Американският президент отново атакува украинския си колега, като заяви, че Зеленски не иска да прекрати войната и може би никога не е искал това. Тръмп добави, че преди две години Киев е можел да постигне по-изгодно споразумение.
В отговор Зеленски обвини Тръмп, че се опитва да принуди Украйна да капитулира пред Русия. Така спорът между двамата се превърна в още един фактор, който усложнява координацията между Киев и Вашингтон.
Като възможен политически изход The Economist посочва междинните избори в САЩ. Според изданието евентуално поражение на републиканците може да даде по-голяма свобода на действие на американските поддръжници на Украйна. Гаранции обаче няма, тъй като при вътрешнополитически затруднения Тръмп може да потърси виновници извън страната и да засили натиска срещу онези, които счита за свои противници.
Източници: unian.net, economist.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3
10:02 19.10.2026
2 Шопо
10:03 19.10.2026
3 Уин уин за Европа 2 заека с 1 куршум
До коментар #1 от "Факт":Те знаят че Украйна е пълна с нацисти и антисемити.
Коментиран от #82
10:03 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Украйна и Европа са
10:05 19.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #15
10:05 19.10.2026
7 Споко
Коментиран от #24
10:05 19.10.2026
8 Хи хи
10:06 19.10.2026
9 Само в простотията
10:07 19.10.2026
10 Хохо Бохо
Коментиран от #20, #21
10:09 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохо Бохо
10:10 19.10.2026
13 Часово то местене
10:11 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Аа майкуууу
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #25
10:11 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ХалаПенйо
Казано е: нямаш карти.
10:12 19.10.2026
18 стоян георгиев
Коментиран от #59
10:12 19.10.2026
19 Георги
Коментиран от #23
10:13 19.10.2026
20 стоян георгиев
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Русия е много по голяма от украйна няма как украйна сама да се справи.
Коментиран от #43
10:13 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Маринов
Коментиран от #27, #28
10:13 19.10.2026
23 стоян георгиев
До коментар #19 от "Георги":Защото се прострелваме сами в който ляното.говоря за нато.да позволиш на путлер да победи ще има тежко последствия
Коментиран от #40
10:15 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
10:17 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 стоян георгиев
До коментар #22 от "Маринов":Коалиция на войната???кой нападна украйна нато ли?няма по заинтересовани за мир от нас европейците и украинците,но мир означава запазване териториалната цялост на нападнатата страна а не окупация.
Коментиран от #37
10:17 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Берия
За краденето са върха, топ!!!
Коментиран от #34
10:17 19.10.2026
31 Учуден
До коментар #21 от "Без плямпаници":Ти ходи да ги броиш или от Униан те информираха
Коментиран от #46
10:17 19.10.2026
32 А в Европа
10:17 19.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 стоян георгиев
До коментар #30 от "Берия":Какво се е провалил ес или България?
10:20 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #42, #45
10:20 19.10.2026
37 Антитрол
До коментар #28 от "стоян георгиев":"кой нападна украйна нато ли"
А кой нападна Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Иран, Венецуела - това сигурно защото НАТО е много заинтересувано да има мир по света.
А кой организира кървавия преврат в Украйна и избиваше рускоговорящи - или това не е политкоректно.
Коментиран от #41, #44, #49, #50, #57
10:21 19.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Путин ще ви смени чипа кардинално
10:22 19.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 гру гайтанджиева
До коментар #37 от "Антитрол":Руски фейкове колега.Да измислим нещо друго.
Коментиран от #53
10:22 19.10.2026
42 Запознат
До коментар #36 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":В истерия е самия зелен наркоман и евролибералите в Брюксел а Тръмп и Путин се подсмихват.
Коментиран от #52
10:23 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #37 от "Антитрол":Не се справяш.
10:23 19.10.2026
45 Георги
До коментар #36 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":сигурен съм, че бункерния ще прибере 100000км2 богати на природни ресурси с ниско наведена глава, а тромб ще коли и беси в украинската икономика и индустрия с още по-наведена глава. Ама как ви намират все едни такива...???
10:24 19.10.2026
46 Без излишни плямпаници
До коментар #31 от "Учуден":Казах
10:24 19.10.2026
47 стоян георгиев
До коментар #40 от "Георги":Ти сериозно ли мислиш че някой е искал да тормози русия?русия нападна държава в европа с цел окупация бш!знаеш ли какво значи това?
Коментиран от #61
10:24 19.10.2026
48 Мдаа
До коментар #24 от "Учуден":Киев за два дня и все.
Мдааа...
Коментиран от #63
10:25 19.10.2026
49 стоян георгиев
До коментар #37 от "Антитрол":В украйна ме е имало преврат.нилой ме е анексирал територии в ирак венецуела или където и да е...
10:25 19.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Европа е в колапс бре
Коментиран от #55
10:26 19.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Антитрол
До коментар #41 от "гру гайтанджиева":Така е - това че нато напада държави и организира преврати от посолството са ви казали че това са "руски фрейкове". Истината е че нато се отбранява защото Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Сомалия, Югославия, Иран и Венецуела нападнаха любимото ви нато - нали така.
Какво ли не прави човек за едната баничка.
Коментиран от #56, #92
10:27 19.10.2026
54 А мощите на Дмитрий Донски
Хахххх
Коментиран от #58
10:28 19.10.2026
55 стоян георгиев
До коментар #51 от "Европа е в колапс бре":Шо нито един руски фен не си тръгна от тази европа?поне един като теб да сбере багажа за русия?уж нищо няма в европа а само тук искате.половината руски олигарси живееха в гадната европа без ток докато ги изгонихме.
10:28 19.10.2026
56 стоян георгиев
До коментар #53 от "Антитрол":Кажи колко територия нато анексира във въпросните страни?
Коментиран от #67
10:29 19.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 стоян георгиев
До коментар #54 от "А мощите на Дмитрий Донски":Оказа ще не са мощни и ги нарязаха за пастърма.не можело да спират украински дронове.
10:30 19.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Не ми пука за Украйна
Теза са месени от тесто от счукани павета- нито разум, нито интелект, нито познания, да не говорим за държавническо виждане и дипломация!
Тия издевателстват на обеднелия народ и смучат кръв, която даряватьна чужда държава, за която не носим никаква отговорност!
10:30 19.10.2026
61 Учуден
До коментар #47 от "стоян георгиев":"русия нападна държава в европа с цел окупация"
А нато с каква цел нападна Югославия или пък Либия или пък Ирак или пък Иран - само да откраднат петрола ли или пък да си заделят територия за военна база.
Коментиран от #65
10:30 19.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 стоян георгиев
До коментар #57 от "Кой нападна Украйна те питат бе":На тия въпроси комуниста отговаря както когато го питаха 1986 що няма 12 часа ток?
10:31 19.10.2026
65 стоян георгиев
До коментар #61 от "Учуден":Я кажи в една страна в която запада да не си плаща.петрола?на пазарни цени?и защо като те питат за украйна отговаряш за ирак?
Коментиран от #72
10:33 19.10.2026
66 Добре че е Евровизия
10:34 19.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 стоян георгиев
До коментар #59 от "То малко ли бе":Не е малко но на фона какво беше 2022 си е вече нищо.укряйна вече произвежда 80%от необходимото.вероятномдо една година ще има и спътникова европейска комуникация .
Коментиран от #73
10:35 19.10.2026
69 Гост
Коментиран от #71
10:35 19.10.2026
70 стоян георгиев
До коментар #67 от "Антитрол":Косово е 10000кв км.основно планини.косово не е колония а страна със собствено управление.достигна се до нейното създаване след сръбския геноцид над албанците там.много страни включително от нато обаче не са я признали.каква е връзката обаче на косово с войната в украйна?
Коментиран от #78
10:37 19.10.2026
71 стоян георгиев
До коментар #69 от "Гост":Балистиката на русия се лови на 100%.
10:38 19.10.2026
72 Учуден
До коментар #65 от "стоян георгиев":"Я кажи в една страна в която запада да не си плаща.петрола?на пазарни цени?"
Ами в Ирак не си плаща петрола на пазарни цени. В Либия не си плаща петрола на пазарни цени, във Венецуела също - всичките ужким ги взема на концесия също като нашето злато - за 1-2%.
Във Венецуела след като смениха Мадуро са източили 1.5 милиарда барела петрол а са им платили само 300 милиона долара при реална пазарна цена на този петрол от 15 милиарда долара - около 2%.
Ама тази информация не е политкоректна.
Коментиран от #74
10:41 19.10.2026
73 Абе момче
До коментар #68 от "стоян георгиев":Ти вярваш ли си на глупостите ? А?
Коментиран от #76
10:42 19.10.2026
74 стоян георгиев
До коментар #72 от "Учуден":В ирак и либия плаща на пазарни цени.има борса и индекси за въпросните същото е във венецуела.
Коментиран от #80
10:43 19.10.2026
75 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #77, #85
10:44 19.10.2026
76 стоян георгиев
До коментар #73 от "Абе момче":Колко си години?
10:44 19.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Антитрол
До коментар #70 от "стоян георгиев":Ами същата:
Крим и Донбас е не знам колко кв км. Крим и Донбас не са колонии а страни със собствено управление част от РФ. Достигна се до тяхното създаване след украинския геноцид над руснаците там. Много страни включително от нато обаче не са я признали.
Коментиран от #79, #89
10:47 19.10.2026
79 стоян георгиев
До коментар #78 от "Антитрол":Кога е имало украински геноцид в крим?
Коментиран от #86
10:49 19.10.2026
80 Учуден
До коментар #74 от "стоян георгиев":"В ирак и либия плаща на пазарни цени.има борса и индекси за въпросните същото е във венецуела"
Индексите в борсата са американците на каква цена продават иракския или либийския или венецуелския петрол а не колко плащат на съответната държава.
То и на България за златото плащат 1.25% а не на борсовите индекси.
Коментиран от #83
10:52 19.10.2026
81 Чакай сега
10:54 19.10.2026
82 Антирашист 4724
До коментар #3 от "Уин уин за Европа 2 заека с 1 куршум":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #84
10:56 19.10.2026
83 стоян георгиев
До коментар #80 от "Учуден":Иракския и либийския петрол се продават не от американците а от либийци и иракчани.при златото у нас ситуацията е съвсем различна.
Коментиран от #91
10:57 19.10.2026
84 🦉🦉🦉🦉
До коментар #82 от "Антирашист 4724":ДЕМОкрация или ДИКТАТура е когато хора с
10%-15% одобрение УПРАВЛЯВАТ онези
85%-90% които НЕ ГИ ИСКАТ🤔❓
Не става само с ЧЕТЕНЕ,
ТРЯБВА И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНОТО ❗
10:58 19.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Антитрол
До коментар #79 от "стоян георгиев":Геноцид имаше в Донбас а Крим винаги си е бил автономна република и те с референдум излязоха от състава на Украйна и с референдум влязоха в състава на РФ.
Значи Украйна която също беше автономна република в състава на СССР може да излезе от неговия състав обаче Крим не може - защо така бе едностранно разсъждавате.
Второ съвсем нормално е всяка република да излезе от състава на СССР в границите с които е влязла а не да повлече и руски територии. Та поинтересувай се колко е била голяма Украйна при влизането си в СССР - ама тогава не върви пропагандата нали.
Коментиран от #88, #93
10:59 19.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Перо
11:02 19.10.2026
91 Учуден
До коментар #83 от "стоян георгиев":"Иракския и либийския петрол се продават не от американците а от либийци и иракчани"
Хайде бе така ли ти казаха от посолството - и кои са тези иракски и либийски фирми които продават петрол можеш ли ми каза. Особено либийски че те там и до сега се бият и страната е разделена и се бият. В Сирия американците като окупираха петролните находища сигурно и там са ти казали че сирийски фирми продават петрола.
Интересно ми е от къде ви копат такива обратното на остри или всичко ти е ясно но трябва да се яде.
Коментиран от #94, #96
11:04 19.10.2026
92 Антирашист 4728
До коментар #53 от "Антитрол":Бъркаш САЩ с НАТО и се вълнуваш като фанатик !
11:05 19.10.2026
93 Перо
До коментар #86 от "Антитрол":Провери кога е създадена Украйна от Ленин и дали е имало такава държава, преди него с чиято територия да влезе в СССР!
11:06 19.10.2026
94 Гресирана ватенка
До коментар #91 от "Учуден":А ти що се работиш бе грес 😁
11:06 19.10.2026
95 Анонимен
11:09 19.10.2026
96 стоян георгиев
До коментар #91 от "Учуден":Тия ми го казаха:Продажбата и износът на иракски петрол се осъществяват чрез строго централизирана държавна система. Процесът се контролира изцяло от правителството в Багдад и се управлява от една-единствена официална структура, като логистиката се адаптира динамично към геополитическите предизвикателства в региона.
Ето основните стълбове на това как функционира пазарът на иракски петрол:
1. Изключителен държавен монопол (SOMO)
Всички законни продажби на суров петрол от Ирак се извършват единствено чрез държавната компания SOMO (State Oil Marketing Organisation), която е под шапката на Министерството на петрола.
• Чуждестранните рафинерии и търговци нямат право да купуват директно от петролните полета или чрез неофициални посредници.
• Всички договори се сключват директно със SOMO чрез официални търгове (тендери).
2. Къде отива петролът? (Основни пазари)
Ирак е сред най-големите производители в ОПЕК, като петролът му се разделя основно на три търговски марки: Basrah Light, Basrah Medium и Basrah Heavy.
• Азия е най-големият купувач на иракски суров петрол (над 60% от износа).
• Основните стратегически партньори и дестинации за суровината са Китай (около 48%) и Индия (около 38%). Останалата част се разпределя към Европа и САЩ.
11:10 19.10.2026