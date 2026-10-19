Европа не може напълно да замени САЩ в три ключови области, от които зависи отбраната на Украйна – ранното предупреждение за балистични ракети, противоракетната защита и сателитната комуникация. Това пише The Economist, цитиран от УНИАН.

Според изданието европейските съюзници на Киев не разполагат с пълен заместител на американските системи за ранно предупреждение при изстрелване на балистични ракети. Същото се отнася и за комплексите Patriot, използвани за прехващане на такива ракети, както и за разположената в ниска околоземна орбита мрежа Starlink.

„Европейските съюзници и украинската отбранителна индустрия все още не могат да заменят някои американски способности“, подчертава The Economist.

Това поставя Киев в уязвима позиция на фона на опасенията в Европа, че трансатлантическите отношения могат да се разклатят. Изданието свързва тревогите и с все по-дръзки руски саботажи и действия за сплашване, както и с нарастващата политическа поляризация в европейските държави.

Финансов натиск върху Европа

Възможностите за допълнителна помощ за Украйна са ограничени и от състоянието на европейските бюджети. Според The Economist редица държави са под сериозен натиск заради високия държавен дълг, увеличаването на доходността по облигациите и скъпата енергия.

Тези фактори затрудняват отпускането на нови средства за Киев в момент, когато европейските правителства се опитват едновременно да увеличат разходите си за отбрана и да запазят вътрешната политическа подкрепа за помощта.

Владимир Зеленски продължава да твърди, че отстъпките пред Русия няма да сложат край на войната, а само ще я удължат. The Economist обаче предупреждава, че острите му отговори и публичната критика към Доналд Тръмп могат да доведат до окончателно влошаване на отношенията със САЩ и да отслабят позициите на Украйна на бойното поле.

Нов спор между Тръмп и Зеленски

Американският президент отново атакува украинския си колега, като заяви, че Зеленски не иска да прекрати войната и може би никога не е искал това. Тръмп добави, че преди две години Киев е можел да постигне по-изгодно споразумение.

В отговор Зеленски обвини Тръмп, че се опитва да принуди Украйна да капитулира пред Русия. Така спорът между двамата се превърна в още един фактор, който усложнява координацията между Киев и Вашингтон.

Като възможен политически изход The Economist посочва междинните избори в САЩ. Според изданието евентуално поражение на републиканците може да даде по-голяма свобода на действие на американските поддръжници на Украйна. Гаранции обаче няма, тъй като при вътрешнополитически затруднения Тръмп може да потърси виновници извън страната и да засили натиска срещу онези, които счита за свои противници.

Източници: unian.net, economist.com