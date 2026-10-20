Анализатори: Вялата кампания запазва електоралните нагласи

Президентската кампания навлиза в решителната си фаза без съществено пренареждане на подкрепата за кандидатите и при слаб интерес от страна на избирателите. Такава оценка дадоха социологът Петко Петков и политологът Милен Любенов в ефира на Euronews България.

Според Петков засега няма ясни признаци за сериозна промяна в електоралните нагласи. Той постави акцент върху липсата на достатъчно внимание към геополитическата ориентация на България и посочи, че в кампанията не са били направени ясни заявки по този въпрос.

„Въпросът е, че поне в тези няколко месеца не видяхме такива заявки“, коментира Петко Петков.

Социологът допусна, че част от избирателите ще се ориентират в последните дни преди вота. По думите му очакваната ниска активност може да повлияе върху крайния резултат, особено ако част от традиционните избиратели на големите партии останат пасивни. При такъв сценарий мобилизацията на твърдите електорални ядра може да се окаже решаваща.

Липсва сериозен политически дебат

Милен Любенов определи кампанията като недостатъчно съдържателна. Като причини той посочи късното обявяване на кандидатите и липсата на сериозен политически дебат, който да даде възможност за сравнение между позициите им.

Според политолога посланията на участниците не отговарят на сложната международна обстановка. Той обърна внимание на контраста между напрежението в света и начина, по който кандидатите представят себе си пред избирателите, включително чрез хумористични предизборни клипове.

Вместо да бъдат обсъждани въпросите за сигурността и бъдещето на България, кампанията остава фокусирана върху по-повърхностни послания, смята Любенов.

Фокусът се измества към управлението

Политологът постави акцент и върху последиците от президентския вот за цялата политическа система. По думите му съществува риск от концентрация на власт и отсъствие на реални реформи. Той подчерта, че кампанията не трябва да измества вниманието от работата на правителството и парламентарното мнозинство, които носят отговорност за управленските решения.

Любенов заяви, че оценката за управляващите ще зависи от това дали ще изпълнят обещанията си и ще предприемат необходимите промени, включително по отношение на бюджета.

„Ако не направят необходимите реформи, за които са дошли на власт, ще си отидат. И това е напълно логично и естествено“, заяви Милен Любенов.

Така Петко Петков постави акцент върху активността, твърдите електорални ядра и липсващия геополитически дебат, а Милен Любенов насочи вниманието към качеството на кампанията и отговорността на управляващите след изборите.

Източници: euronews.bg