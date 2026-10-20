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Анализатори: Вялата кампания запазва електоралните нагласи
  Тема: Избори

Анализатори: Вялата кампания запазва електоралните нагласи

20 Октомври, 2026 20:45 351 8

  • президентски избори-
  • предизборна кампания-
  • електорални нагласи-
  • избирателна активност-
  • политически анализ

Петко Петков и Милен Любенов очакват ниска активност и решаваща мобилизация на твърдите електорални ядра

Анализатори: Вялата кампания запазва електоралните нагласи - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентската кампания навлиза в решителната си фаза без съществено пренареждане на подкрепата за кандидатите и при слаб интерес от страна на избирателите. Такава оценка дадоха социологът Петко Петков и политологът Милен Любенов в ефира на Euronews България.

Според Петков засега няма ясни признаци за сериозна промяна в електоралните нагласи. Той постави акцент върху липсата на достатъчно внимание към геополитическата ориентация на България и посочи, че в кампанията не са били направени ясни заявки по този въпрос.

„Въпросът е, че поне в тези няколко месеца не видяхме такива заявки“, коментира Петко Петков.

Социологът допусна, че част от избирателите ще се ориентират в последните дни преди вота. По думите му очакваната ниска активност може да повлияе върху крайния резултат, особено ако част от традиционните избиратели на големите партии останат пасивни. При такъв сценарий мобилизацията на твърдите електорални ядра може да се окаже решаваща.

Липсва сериозен политически дебат

Милен Любенов определи кампанията като недостатъчно съдържателна. Като причини той посочи късното обявяване на кандидатите и липсата на сериозен политически дебат, който да даде възможност за сравнение между позициите им.

Според политолога посланията на участниците не отговарят на сложната международна обстановка. Той обърна внимание на контраста между напрежението в света и начина, по който кандидатите представят себе си пред избирателите, включително чрез хумористични предизборни клипове.

Вместо да бъдат обсъждани въпросите за сигурността и бъдещето на България, кампанията остава фокусирана върху по-повърхностни послания, смята Любенов.

Фокусът се измества към управлението

Политологът постави акцент и върху последиците от президентския вот за цялата политическа система. По думите му съществува риск от концентрация на власт и отсъствие на реални реформи. Той подчерта, че кампанията не трябва да измества вниманието от работата на правителството и парламентарното мнозинство, които носят отговорност за управленските решения.

Любенов заяви, че оценката за управляващите ще зависи от това дали ще изпълнят обещанията си и ще предприемат необходимите промени, включително по отношение на бюджета.

„Ако не направят необходимите реформи, за които са дошли на власт, ще си отидат. И това е напълно логично и естествено“, заяви Милен Любенов.

Така Петко Петков постави акцент върху активността, твърдите електорални ядра и липсващия геополитически дебат, а Милен Любенов насочи вниманието към качеството на кампанията и отговорността на управляващите след изборите.

Източници: euronews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 удрям рамо на

    1 3 Отговор
    коцето и волгин

    20:50 20.10.2026

  • 2 Срам

    2 0 Отговор
    90,% от кандидатите и за цирка няма да ги вземат ,но имат минути за слава в ТВ.

    Коментиран от #8

    20:51 20.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    2 3 Отговор
    На първият тур Рижавата Биволица ще спечели, но това ще е "лебедовата и песен". Със сигурност Гюров-Кандев ще оберат протестният вот и ще спечелят на балотажа. Но това, тези шушумиги от платените комунделски агенции, няма да ви го кажат.

    20:51 20.10.2026

  • 4 Не виждате, защото нямате изискуемото

    2 0 Отговор
    ниво за обучени социолози.
    Нито четете, нито си увеличавате познанията
    Тръгнете като Хаджийски сред населението да прецените нагласите на хората
    Не ви стиска да се усъвършенствате
    Хората затварят телевизорите като се появите
    По рано умирахте от глад
    Сега заработвани от кандърми

    20:57 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Срам":

    И сулю и пулю се натръшкаха на влакчето за пари
    Що да не си похапват и попийнат на държавна сметка
    Правят си вестничета но хората имат акъл и не ги четат а направо в коша
    Ами обиколете да се само видите
    Не ви стиска

    21:00 20.10.2026

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