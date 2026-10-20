Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Радев за протеста: Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат

Радев за протеста: Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат

20 Октомври, 2026 14:09 1 332 69

  • дронове-
  • челси-3-
  • черно море-
  • румен радев-
  • химически анализ

Целта е да се установи типът на взривното вещество и да се изясни какви са били дроновете, атакували кораба „Челси-3“

Радев за протеста: Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Освен изследване на останките от дроновете се извършва и химически анализ, който трябва да установи типа на взривното вещество. Това съобщи премиерът Румен Радев във връзка с атаката срещу кораба „Челси-3“ в Черно море.

По думите му разследващите екипи работят интензивно. Очаква се да пристигнат и екипи от съюзнически държави, които ще използват високотехнологична апаратура при анализа на откритите останки.

„Надяваме се да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете“, каза Румен Радев.

Коментарът на премиера беше направен в отговор на въпрос за информацията, че са открити останки от дронове. Радев уточни, че освен тяхното изследване се проверява и химическият състав на взривното вещество.

По-рано министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че са намерени останки, които ще бъдат анализирани от българските разследващи. Той посочи, че към този момент няма информация какви точно са останките и къде са открити.

Пеев уточни, че отговорностите на Министерството на транспорта и съобщенията включват управлението на корабния трафик в 12-милната зона, както и организацията и ръководството на операциите по търсене и спасяване.

Резултатите от експертизите трябва да дадат информация както за вида на използваните дронове, така и за взривното вещество, с което е извършена атаката срещу „Челси-3“.

Премиерът коментира и протеста, планиран за тази вечер в Триъгълника на властта. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", смята той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    20 9 Отговор
    Дано дроновете са руски и да видим мирчОФците какво ще направят

    Коментиран от #15, #39

    14:12 20.10.2026

  • 4 честен ционист

    10 11 Отговор
    Колкото по-скоре се окаже дронът руски, толкова по-скоро ще записвате ускорен курс по руски.

    Революта сдаде багажа. Ганчо обаче няма клон, пред който да се реди.

    14:12 20.10.2026

  • 5 Гориил

    10 15 Отговор
    Основното е да се предотврати участието на България в престъпните дейности на НАТО. В края на краищата, няма значение кой е атакувал корабите в Черно море. Русия наложи санкции и блокада на корабоплаването в Черно море. Наличието на руска връзка само потвърждава намеренията и целите на Москва.

    Коментиран от #35, #48, #61

    14:15 20.10.2026

  • 6 НЕМИРЧО

    20 5 Отговор
    ОСТАНКИТЕ СЪДЪРЖАТ 100 % ПУТИНИТ

    14:15 20.10.2026

  • 7 Истината

    14 6 Отговор
    а за ТОВАРА на корабите нещо !?!?

    14:15 20.10.2026

  • 8 Айдеее, и тоя го хвана шубето!

    28 11 Отговор
    Нали целта на предишните протести беше уж бюджетът.
    Кво стана, Фатмак?! Ти го оглави и го удари на заеми и още по-скапан бюджет.
    Аре у лево.

    14:15 20.10.2026

  • 9 Ама

    28 17 Отговор
    Да се връщат бе! Вие грабите народа, както никога никой не го е грабил!

    Коментиран от #58

    14:16 20.10.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    11 9 Отговор
    💥 Разрушени сгради, заличена история, изгубена надежда. Това на снимката не е просто разруха. Това е образът на една държава, която губи посоката си, докато нейният народ плаща цената.
    🔔 Когато се руши държавата ни, когато изчезва поминъкът ни, когато младите напускат България, а българската памет и идентичност са подложени на изпитание, залогът вече не е просто политически. Залогът е бъдещето на нацията ни!
    ❌ Но България не е обречена на упадък. Имаме право да изберем друг път, път на свобода, достойнство и независимост. Път, по който България сама да определя съдбата си. Имаме нужда от мир, а не от въвличане в чужди войни. Страната ни трябва да запази неутралитет, да защитава националния си интерес и да не допуска чужди конфликти да определят бъдещето на българския народ.
    📢‼️ Време е за различен избор! Избор за свободна България. Избор за независима България. Избор за бъдещето на нашия народ!

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #28, #45

    14:16 20.10.2026

  • 11 Извинете

    20 4 Отговор
    Но 🎃 и 🐷 не са си тръгвали 😉

    14:16 20.10.2026

  • 12 да ама не,

    26 1 Отговор
    Целта е повече да няма такива Бойковци, Деляновци, Руменовци и други такива като тях.

    14:16 20.10.2026

  • 13 Да питам

    10 7 Отговор
    Украинките дронове край Шабла и Камчия идваха ли "съюзниците" ни да ги изследват? Буахаххаха

    14:16 20.10.2026

  • 14 И Киев е Руски

    3 6 Отговор
    Най много да се върнат Гуантанамо.Там ще станат добавка за високо качествен протеин

    14:16 20.10.2026

  • 15 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Ще видим какво ще излезе.... Руски, украински, А защо не и мало британски.... Радев льотчика червения петроханец трябваше да забрани и на украински кораби и такива пътуващи за украински пристанища да плуват в български териториални води...... Трябваше да каже на микрофонова да си решават въпросите са проблемните кораби по далече от българските териториални води.....

    Коментиран от #20

    14:16 20.10.2026

  • 16 Кина

    3 2 Отговор
    Банкомат се реже с флекс отзад , за 5 минути..!

    14:17 20.10.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    8 5 Отговор
    Вдигни юмручето !!!
    Те от друго се не плашат!
    Иначе и общата ще я изпуснеш 😭

    14:17 20.10.2026

  • 18 Ти да видиш

    19 7 Отговор
    А бе, Муняк, едно време не ти беше проблем да се протестира за свалянето на ББ и "мутри вън". Сега защо ти е проблем да се протестира, след като мутрите са още по-вътре и са повече от тогава?
    БОК.....ЛУК!

    14:18 20.10.2026

  • 19 Тиквата и Свинята

    10 10 Отговор
    Така ни натресоха с това Евро че свят ни се зави. Ще се завърнат ама веднага ще отнесат шутовете. Сега се крият и правят мизерии.

    14:18 20.10.2026

  • 20 И Киев е Руски

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Украйна няма вече излаз на море

    Коментиран от #33

    14:18 20.10.2026

  • 21 според мене

    2 2 Отговор
    Пенчо Кубадински е виновен!

    14:18 20.10.2026

  • 22 От едно

    14 0 Отговор
    котило сте и тримата - на БКП ! Лъжи и грабене , грабене и лъжи ! Нищо полезно и перспективи за България и за българските граждани .

    Коментиран от #27

    14:19 20.10.2026

  • 23 Странни съобщения

    7 2 Отговор
    Като се качваха на кораба нищо не намерили. Вчера рибарите ще вдигали цената, защото морето станало опасно от безразборно плуващи части от дронове. Днес вече имало части останки, по които ще гадаят за виновника. И паркиран неканен американски военен самолет на морско летище. Вероятно ще излезнат резултатите предизборно.

    14:19 20.10.2026

  • 24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    11 1 Отговор
    🤣🤣🤣
    Нали виждаме, че много добре си се гушнал с ковчежника на руската мафия Пеевски и носителя на орден Ломоносов за защита на МОЧА - Борисов

    14:20 20.10.2026

  • 25 не иска да каже какви са

    6 1 Отговор
    за да не загубят проруските гласове на изборите. След балотажа всичко ще си каже.

    14:20 20.10.2026

  • 26 Дано

    6 4 Отговор
    Не се върнат,че вече от ГЕ...ПИ преминахме на хранилка при Лет.еца,....повечето гер...ба...джииски кмет...ства кешим с новите начал...ници,.....поздрав от Кар..лов..ска община.

    Коментиран от #42

    14:20 20.10.2026

  • 27 ааа не

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "От едно":

    Да сте мислили преди да гласувате

    14:22 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Целта е да

    11 4 Отговор
    изгоним Крадьо Боташов. Имаш милион и половина заблудени, да направят контрапротест.
    Даже шиши е по-ербап - показа, че има капацитет да организира протест. Давай да те видим!
    Смрад, смрад, смрад!

    14:22 20.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Европеец

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    В грешка си..... Засега все още има..... Но както върви може и да остане без излез на море..... Всичко зависи от либералния Путин, събуди се, но все още не е започнал да воюва като хората....

    Коментиран от #57

    14:24 20.10.2026

  • 34 що ли

    7 3 Отговор
    Незнам що виждам по голям държавник в лицето на Бойко , той поне решаваше проблеми и уволняваше провинили се.

    14:24 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 КПСС

    3 0 Отговор
    Ейиии умеееен

    14:25 20.10.2026

  • 37 Византиец

    5 1 Отговор
    Г-н Радев, гласувах за вас само и единствено, защото обещахте да вкарате прасето и тиквата зад решетките. Та, питам Ви, защо още са на свобода?

    Коментиран от #46, #65

    14:25 20.10.2026

  • 38 Анджо

    8 1 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ да каже нещо за договора който подписа и по панорама не можа да обясни защо е подписал такъв договор. От тоя нищо не става , ако не го изгонихме на време ще берем ядове. Продаде ни на турците и сега иска на руснаците.

    Коментиран от #64

    14:25 20.10.2026

  • 39 Хххх

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Ще си подаде оставката,няма да стане

    14:25 20.10.2026

  • 40 Kapтeл EckoбapИянa Й.

    6 0 Отговор
    „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта," - ами те никога не са си тръгвали, че да се връщат!

    14:26 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами...

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Дано":

    Може и да се върнат. Добре поне, че ПП-расти и ДБ-или няма да докопат властта, че те са най-страшни (некадърни, алчни, глуповати на моменти, но "умни и красиви").

    Коментиран от #62

    14:27 20.10.2026

  • 43 МДАМ

    3 1 Отговор
    Чакайте от тия хумнета преди изборите да обявят нещо...

    14:27 20.10.2026

  • 44 Така е, бюджет на А.В ще довърши теб!

    4 1 Отговор
    А дондьов бюджет довършва държавата!
    Когато А.В ти беше служебен, хвалеше бюджета му! Сега те е страх, че ще те довърши!.
    Върви си с мир, не ставаш!

    14:28 20.10.2026

  • 45 Виждащ

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Първи ти сложи минус Делян Продажника,
    Вторият минус е от Бойко Българоубиеца,
    Третият от Парапет Петко и неговия(то) жена,
    Четвъртия е от летеца Барон Мюнхаузен.

    14:28 20.10.2026

  • 46 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Византиец":

    Радев не държи обещания и предава България на Ердоган. Стига измислени герои

    14:28 20.10.2026

  • 47 Трол

    2 5 Отговор
    Тези протести целят да върнат Бойко и Шиши на власт.

    Коментиран от #54

    14:28 20.10.2026

  • 48 Този е такъв

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Червените ръбове путинисти се радват ,че вовата удря България..
    Що ми се струва,че този тип хора са човекомразци и най-вече българомразци.

    14:30 20.10.2026

  • 49 Чакай малко

    2 0 Отговор
    Изборите връщат някой или не , май ще си кажем истината

    14:30 20.10.2026

  • 50 Петър Кънчев

    2 3 Отговор
    Дроновете са руски, но руньо и илиана немогат да го кажат, защото не се говори срещу шефа.

    14:30 20.10.2026

  • 51 пери

    4 1 Отговор
    Не, Радев, целта е да се осъзнаете малко и да слезете на земята. Като не можете да управлявате, други ще се намерят. Досега такова чудо не е било, даже протестите много закъсняха.

    14:31 20.10.2026

  • 52 Мазен Мунчо се провикна

    3 2 Отговор
    чак до Черното море:
    "Аз на рублата бях свикнал,
    с нея беше ми добре.
    А сега – все шикалкавя,
    гърча се, чак ми се мре,
    че каквото да направя,
    дронът пак е руски бре!
    Останките му бърже скрихме,
    изгорихме без остатък,
    а пък нА – долитат нови
    откъм руските ми братя.
    Как да крия, кво да лъжа,
    вече неам нерви, брат.
    Даже Деса ме попържа
    и извива моя врат".

    14:31 20.10.2026

  • 53 ЦК на БКП

    3 1 Отговор
    Муньо -
    Слушайте, щото баба Меца ша доди!

    14:32 20.10.2026

  • 54 пери

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Трол":

    Има и други, които могат, ама в БГ на умните хора не се дава шанс. Само на простовати, устати и крадливи с 200.

    14:32 20.10.2026

  • 55 Не!

    4 2 Отговор
    Не, Фатмако от село Славяноов! Не, подлого долна и лакей на кремълския злодей, дето лъскаш КГБ-ейските му ботуши с "прогресивна" вакса! Целта на протеста е ти да бъдеш изметен от власттазаедно с цялата ти прогресивна сган от некадърници, корумипрани наглеци и мерзавци, все от котилото на Тиквата и на Прасето, срещу които уж щеше "да се бориш"! Ами, видяхме те как се бориш! Добре бе, Фатмако от село Славяноов, добре! Ти кьорав ли си и не виждаш ли огромната омраза на целокупния български народ кам противната ти мутра с грозната брадавица, със змийските очичики, които гледат коварно и свирепо, и с дългия нос, дето върви два метра пред теб! Пътник си бе, Фатмако, пътник си, ами, що ли Деса не напълни чемодана с парцалите ви, не хванете пътя за вокзала и не се кашите на поезда на Москва, ама хич и да не помисляте за върщане в Бългаиря! Стойте си в Кремъл да подпирате меките топки на кремълския масов убиец и много внимавайте в лизането на КГБ- бейските му ботуши, че като нищо ще паднете от някой висок етаж! Думата ми е да се стараете повече в лъскането на ботушите и ваксата да е с високо качество! С каквото високо качество е националното ти пердателство бе, Фатмако! Тепърва ще отговаряш в ъсда за безценниет артефакти и църковна утвар, които хариза на гърците, за да удариш едно рамо на фатмашката Йотова слугиня, чийто рейтинг вече е паднал под 12%! Лакеите ти - социолози лъжат, лъжат нагло и безочливо, ама лъжите им няма да помогнат на Йотовата

    14:33 20.10.2026

  • 56 Амнести Интернешънъл

    3 2 Отговор
    Премиера Румен Радев избран предимно с купени гласове в ромските гласове манипулации с машинното гласуване и соц.носталгици се страхува кошмарно от протести. Радев е с лабилна психика ,безскрупулен и олигарсите зад него няма да позволят да подаде оставка а ще изпрати тежка жандармерия и полиция срещу протестиращите. Това ще изкара между 700 хиляди по улиците на София и градове и села в България. Радев ще бъде арестуван и обвинен за корупция в особено големи размери.

    14:33 20.10.2026

  • 57 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    Той не е спирал. Ощипи се. Бълнуваш.
    Сега е 21 век и Могучая е мит.

    14:33 20.10.2026

  • 58 Боги

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ама":

    Не искам да вярвам, че има що годе интелигентни хора, които да искат Борисов и Пеевски да се върнат на власт! При Борисов доходите така закъса ха, че сега е доста трудно да се навакса. Похарчиха се милиарди за пътища, а те сякаш са още в по-лошо състояние... Пък Пеевски не ни се коментира, щото той работи за хората", имаше и магазини зс хората, където потънала милиони и не бе по търсена сметка от никого.

    14:33 20.10.2026

  • 59 БАБА КОРНИ

    2 1 Отговор
    Не, целта е ти да се погубиш защото други не успяха да съсипят тази страна така както ти го направи за десет години. продажник!!!

    14:33 20.10.2026

  • 60 Амнести Интернешънъл

    2 2 Отговор
    Премиера Румен Радев избран предимно с купени гласове в ромските гета и махали и манипулации с машинното гласуване и соц.носталгици се страхува кошмарно от протести. Радев е с лабилна психика ,безскрупулен и олигарсите зад него няма да позволят да подаде оставка а ще изпрати тежка жандармерия и полиция срещу протестиращите. Това ще изкара между 700 хиляди по улиците на София и градове и села в България. Радев ще бъде арестуван и обвинен за корупция в особено големи размери.

    14:34 20.10.2026

  • 61 изгорил

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    и какви точно са престъпните планове на нато и БЪЛГАРИЯ да ме светнеш докато не си изгорял в московските пещи на прогреса...Такива са кремиковци сив, варшавския договор, полета на гагарин и други тънки сметки и идейки

    14:34 20.10.2026

  • 62 Дано

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ами...":

    И сега какво,да плащаме комисио.ни на трима,по-добре само на един....тежък казус.....Ш.и..ши иска,Меси от Б.анкя иска,сега пък и Р.умб...ата.....че то за лични нужди не остана и милио..н....все пак и любо...вници,и деца,и же..ни ...храним...да не говорим,че може да си замразим строежите на комплекси,дето ги строим с пари от кметски заплати....ужас....

    14:35 20.10.2026

  • 63 Надзирател

    1 1 Отговор
    Вкарай ги в затвора, какво чакаш ? Действай по-смело и решително, инече зимъска ще има протести и ще ти духнат под опашката !

    14:35 20.10.2026

  • 64 да бе парите

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анджо":

    от боташ отиват право у масква

    14:36 20.10.2026

  • 65 Другарю,

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Византиец":

    Аз трябваше да съм пръв.
    И понеже не го направихте, плащайте сего по половин милион евраци на ден, та да ви дойде акъла !!!

    14:36 20.10.2026

  • 66 Глас народен

    0 0 Отговор
    Глас божи....не, гледаме теб да махнем!

    14:37 20.10.2026

  • 67 Просторадко,

    2 0 Отговор
    оставка, оставка, оставка!

    14:37 20.10.2026

  • 68 СДС.Краде..Каба

    0 0 Отговор
    Ами сега.....

    14:37 20.10.2026

  • 69 Хммм

    1 0 Отговор
    Кои ще се връща бе? Нито ти, нито те!! Разсипахте България!

    14:38 20.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове