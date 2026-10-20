Радев за протеста: Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат

Освен изследване на останките от дроновете се извършва и химически анализ, който трябва да установи типа на взривното вещество. Това съобщи премиерът Румен Радев във връзка с атаката срещу кораба „Челси-3“ в Черно море.

По думите му разследващите екипи работят интензивно. Очаква се да пристигнат и екипи от съюзнически държави, които ще използват високотехнологична апаратура при анализа на откритите останки.

„Надяваме се да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете“, каза Румен Радев.

Коментарът на премиера беше направен в отговор на въпрос за информацията, че са открити останки от дронове. Радев уточни, че освен тяхното изследване се проверява и химическият състав на взривното вещество.

По-рано министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че са намерени останки, които ще бъдат анализирани от българските разследващи. Той посочи, че към този момент няма информация какви точно са останките и къде са открити.

Пеев уточни, че отговорностите на Министерството на транспорта и съобщенията включват управлението на корабния трафик в 12-милната зона, както и организацията и ръководството на операциите по търсене и спасяване.

Резултатите от експертизите трябва да дадат информация както за вида на използваните дронове, така и за взривното вещество, с което е извършена атаката срещу „Челси-3“.

Премиерът коментира и протеста, планиран за тази вечер в Триъгълника на властта. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", смята той.