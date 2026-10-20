Радев за протеста: Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат

Освен изследване на останките от дроновете се извършва и химически анализ, който трябва да установи типа на взривното вещество. Това съобщи премиерът Румен Радев във връзка с атаката срещу кораба „Челси-3“ в Черно море.
По думите му разследващите екипи работят интензивно. Очаква се да пристигнат и екипи от съюзнически държави, които ще използват високотехнологична апаратура при анализа на откритите останки.„Надяваме се да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете“, каза Румен Радев.
Коментарът на премиера беше направен в отговор на въпрос за информацията, че са открити останки от дронове. Радев уточни, че освен тяхното изследване се проверява и химическият състав на взривното вещество.
По-рано министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че са намерени останки, които ще бъдат анализирани от българските разследващи. Той посочи, че към този момент няма информация какви точно са останките и къде са открити.
Пеев уточни, че отговорностите на Министерството на транспорта и съобщенията включват управлението на корабния трафик в 12-милната зона, както и организацията и ръководството на операциите по търсене и спасяване.
Резултатите от експертизите трябва да дадат информация както за вида на използваните дронове, така и за взривното вещество, с което е извършена атаката срещу „Челси-3“.
Премиерът коментира и протеста, планиран за тази вечер в Триъгълника на властта. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", смята той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
Коментиран от #15, #39
14:12 20.10.2026
4 честен ционист
Революта сдаде багажа. Ганчо обаче няма клон, пред който да се реди.
14:12 20.10.2026
5 Гориил
Коментиран от #35, #48, #61
14:15 20.10.2026
6 НЕМИРЧО
14:15 20.10.2026
7 Истината
14:15 20.10.2026
8 Айдеее, и тоя го хвана шубето!
Кво стана, Фатмак?! Ти го оглави и го удари на заеми и още по-скапан бюджет.
Аре у лево.
14:15 20.10.2026
9 Ама
Коментиран от #58
14:16 20.10.2026
10 Костадин Костадинов
🔔 Когато се руши държавата ни, когато изчезва поминъкът ни, когато младите напускат България, а българската памет и идентичност са подложени на изпитание, залогът вече не е просто политически. Залогът е бъдещето на нацията ни!
❌ Но България не е обречена на упадък. Имаме право да изберем друг път, път на свобода, достойнство и независимост. Път, по който България сама да определя съдбата си. Имаме нужда от мир, а не от въвличане в чужди войни. Страната ни трябва да запази неутралитет, да защитава националния си интерес и да не допуска чужди конфликти да определят бъдещето на българския народ.
📢‼️ Време е за различен избор! Избор за свободна България. Избор за независима България. Избор за бъдещето на нашия народ!
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #28, #45
14:16 20.10.2026
11 Извинете
14:16 20.10.2026
12 да ама не,
14:16 20.10.2026
13 Да питам
14:16 20.10.2026
14 И Киев е Руски
14:16 20.10.2026
15 Европеец
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Ще видим какво ще излезе.... Руски, украински, А защо не и мало британски.... Радев льотчика червения петроханец трябваше да забрани и на украински кораби и такива пътуващи за украински пристанища да плуват в български териториални води...... Трябваше да каже на микрофонова да си решават въпросите са проблемните кораби по далече от българските териториални води.....
Коментиран от #20
14:16 20.10.2026
16 Кина
14:17 20.10.2026
17 АГАТ а Кристи
Те от друго се не плашат!
Иначе и общата ще я изпуснеш 😭
14:17 20.10.2026
18 Ти да видиш
БОК.....ЛУК!
14:18 20.10.2026
19 Тиквата и Свинята
14:18 20.10.2026
20 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Европеец":Украйна няма вече излаз на море
Коментиран от #33
14:18 20.10.2026
21 според мене
14:18 20.10.2026
22 От едно
Коментиран от #27
14:19 20.10.2026
23 Странни съобщения
14:19 20.10.2026
24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Нали виждаме, че много добре си се гушнал с ковчежника на руската мафия Пеевски и носителя на орден Ломоносов за защита на МОЧА - Борисов
14:20 20.10.2026
25 не иска да каже какви са
14:20 20.10.2026
26 Дано
Коментиран от #42
14:20 20.10.2026
27 ааа не
До коментар #22 от "От едно":Да сте мислили преди да гласувате
14:22 20.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Целта е да
Даже шиши е по-ербап - показа, че има капацитет да организира протест. Давай да те видим!
Смрад, смрад, смрад!
14:22 20.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Европеец
До коментар #20 от "И Киев е Руски":В грешка си..... Засега все още има..... Но както върви може и да остане без излез на море..... Всичко зависи от либералния Путин, събуди се, но все още не е започнал да воюва като хората....
Коментиран от #57
14:24 20.10.2026
34 що ли
14:24 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 КПСС
14:25 20.10.2026
37 Византиец
Коментиран от #46, #65
14:25 20.10.2026
38 Анджо
Коментиран от #64
14:25 20.10.2026
39 Хххх
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Ще си подаде оставката,няма да стане
14:25 20.10.2026
40 Kapтeл EckoбapИянa Й.
14:26 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами...
До коментар #26 от "Дано":Може и да се върнат. Добре поне, че ПП-расти и ДБ-или няма да докопат властта, че те са най-страшни (некадърни, алчни, глуповати на моменти, но "умни и красиви").
Коментиран от #62
14:27 20.10.2026
43 МДАМ
14:27 20.10.2026
44 Така е, бюджет на А.В ще довърши теб!
Когато А.В ти беше служебен, хвалеше бюджета му! Сега те е страх, че ще те довърши!.
Върви си с мир, не ставаш!
14:28 20.10.2026
45 Виждащ
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":Първи ти сложи минус Делян Продажника,
Вторият минус е от Бойко Българоубиеца,
Третият от Парапет Петко и неговия(то) жена,
Четвъртия е от летеца Барон Мюнхаузен.
14:28 20.10.2026
46 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #37 от "Византиец":Радев не държи обещания и предава България на Ердоган. Стига измислени герои
14:28 20.10.2026
47 Трол
Коментиран от #54
14:28 20.10.2026
48 Този е такъв
До коментар #5 от "Гориил":Червените ръбове путинисти се радват ,че вовата удря България..
Що ми се струва,че този тип хора са човекомразци и най-вече българомразци.
14:30 20.10.2026
49 Чакай малко
14:30 20.10.2026
50 Петър Кънчев
14:30 20.10.2026
51 пери
14:31 20.10.2026
52 Мазен Мунчо се провикна
"Аз на рублата бях свикнал,
с нея беше ми добре.
А сега – все шикалкавя,
гърча се, чак ми се мре,
че каквото да направя,
дронът пак е руски бре!
Останките му бърже скрихме,
изгорихме без остатък,
а пък нА – долитат нови
откъм руските ми братя.
Как да крия, кво да лъжа,
вече неам нерви, брат.
Даже Деса ме попържа
и извива моя врат".
14:31 20.10.2026
53 ЦК на БКП
Слушайте, щото баба Меца ша доди!
14:32 20.10.2026
54 пери
До коментар #47 от "Трол":Има и други, които могат, ама в БГ на умните хора не се дава шанс. Само на простовати, устати и крадливи с 200.
14:32 20.10.2026
55 Не!
14:33 20.10.2026
56 Амнести Интернешънъл
14:33 20.10.2026
57 Хихи!
До коментар #33 от "Европеец":Той не е спирал. Ощипи се. Бълнуваш.
Сега е 21 век и Могучая е мит.
14:33 20.10.2026
58 Боги
До коментар #9 от "Ама":Не искам да вярвам, че има що годе интелигентни хора, които да искат Борисов и Пеевски да се върнат на власт! При Борисов доходите така закъса ха, че сега е доста трудно да се навакса. Похарчиха се милиарди за пътища, а те сякаш са още в по-лошо състояние... Пък Пеевски не ни се коментира, щото той работи за хората", имаше и магазини зс хората, където потънала милиони и не бе по търсена сметка от никого.
14:33 20.10.2026
59 БАБА КОРНИ
14:33 20.10.2026
60 Амнести Интернешънъл
14:34 20.10.2026
61 изгорил
До коментар #5 от "Гориил":и какви точно са престъпните планове на нато и БЪЛГАРИЯ да ме светнеш докато не си изгорял в московските пещи на прогреса...Такива са кремиковци сив, варшавския договор, полета на гагарин и други тънки сметки и идейки
14:34 20.10.2026
62 Дано
До коментар #42 от "Ами...":И сега какво,да плащаме комисио.ни на трима,по-добре само на един....тежък казус.....Ш.и..ши иска,Меси от Б.анкя иска,сега пък и Р.умб...ата.....че то за лични нужди не остана и милио..н....все пак и любо...вници,и деца,и же..ни ...храним...да не говорим,че може да си замразим строежите на комплекси,дето ги строим с пари от кметски заплати....ужас....
14:35 20.10.2026
63 Надзирател
14:35 20.10.2026
64 да бе парите
До коментар #38 от "Анджо":от боташ отиват право у масква
14:36 20.10.2026
65 Другарю,
До коментар #37 от "Византиец":Аз трябваше да съм пръв.
И понеже не го направихте, плащайте сего по половин милион евраци на ден, та да ви дойде акъла !!!
14:36 20.10.2026
66 Глас народен
14:37 20.10.2026
67 Просторадко,
14:37 20.10.2026
68 СДС.Краде..Каба
14:37 20.10.2026
69 Хммм
14:38 20.10.2026