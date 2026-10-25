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АФП: Йотова и Гюров на балотаж след оспорван първи тур
  Тема: Избори

АФП: Йотова и Гюров на балотаж след оспорван първи тур

25 Октомври, 2026 23:02, обновена 25 Октомври, 2026 22:27 416 4

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж-
  • изборна активност

Екзитполовете дават минимална преднина на Илияна Йотова, но паралелните преброявания показват разнопосочни резултати. Решаващият вот ще бъде на 1 ноември

АФП: Йотова и Гюров на балотаж след оспорван първи тур - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Андрей Гюров се класират за балотажа на президентските избори, показват данните от екзитполовете след първия тур. Йотова, която подкрепя диалога с Москва, получава между 35% и 36,5% от гласовете, а Гюров, подкрепян от прозападната опозиция, е втори с резултат между 32,2% и 32,5%. Данните са цитирани от БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Двамата ще се изправят един срещу друг на балотажа, насрочен за 1 ноември. Йотова участва в изборите в тандем с Кирил Вълчев, а Гюров е кандидат заедно с Георги Кандев.

Паралелните преброявания дават различни резултати

При 100% паралелно преброяване картината остава нееднозначна. „Маркет линкс“ отчита преднина за Гюров и Кандев с 33,5% срещу 32,7% за Йотова и Вълчев. Според „Мяра“ обаче Йотова и Вълчев водят с 35% срещу 31,9% за основните си съперници. „Алфа рисърч“ дава 34,6% за Йотова и Вълчев и 32,7% за Гюров и Кандев.

Разминаването между агенциите означава, че крайната подредба на първия тур ще бъде потвърдена с официалното преброяване. Към момента няма окончателни резултати от Централната избирателна комисия.

Ниска активност и битка за гласовете на отпадналите

Избирателната активност е около 22%, според данните, публикувани от БГНЕС. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа между 12,4% и 12,6% в различните паралелни преброявания.

„Резултатът на 1 ноември ще зависи до голяма степен и от избирателите на „Възраждане““, заяви Костадин Костадинов.

Така гласовете за отпадналите кандидати се очертават като един от ключовите фактори преди балотажа. Предизборният щаб на Йотова вече призова за мобилизация и за подкрепа от избиратели на всички политически сили.

Източници: bgnes.bg, bntnews.bg


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Обаче Волен

    2 1 Отговор
    е много болен

    22:30 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 с скута

    0 0 Отговор
    действат тихо

    22:39 25.10.2026

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