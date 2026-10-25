Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
ДБ: Демократите бяха силно подценени на тези избори
  Тема: Избори

ДБ: Демократите бяха силно подценени на тези избори

25 Октомври, 2026 23:16 647 16

  • демократична българия-
  • радaн кънев-
  • божидар божанов-
  • андрей гюров-
  • президентски избори

Радан Кънев и Божидар Божанов коментираха резултатите от първия тур и очертаха целта си за балотажа между Андрей Гюров и Илияна Йотова

ДБ: Демократите бяха силно подценени на тези избори - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От „Демократична България“ заявиха, че резултатът на подкрепената от тях кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев показва, че демократичните избиратели са били подценени. Паралелното преброяване на „Мяра“ поставя двойката на второ място с 31,9%, а „Алфа Рисърч“ отчита 32,7%. Първа и при двете проучвания е двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

„Тези, които подкрепиха двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, привържениците на „Демократична България“, които неуморно от началото на кампанията организират тази мобилизация, на която бяхме свидетели“, заяви Радан Кънев. По думите му демократите са били „силно подценени от управляващите, от социологическите агенции, от медиите“.

Кънев определи кампанията на действащия президент като „крайно грозна, негативна, разделяща“. Той каза, че зад Гюров са се мобилизирали хора, които искат „силна европейска България“, баланс между властите и коректив на едноличната изпълнителна власт.

ДБ търси подкрепа за балотажа

Божидар Божанов заяви, че Андрей Гюров е водил кампания към всеки български гражданин и не е търсил предварително подкрепата на „Демократична България“. Според Божанов партията е застанала зад него, защото избирателите ѝ са искали той да бъде кандидат.

„Ще продължим да търсим подкрепата на всеки един български гражданин, без значение дали е гласувал на този първи тур, или е подкрепил някой от другите кандидати“, каза Божанов. Той посочи, че според екзитполовете част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Гюров.

От „Демократична България“ очакват през седмицата да се проведе дебат между двамата кандидати, стигнали до балотажа. Самият Гюров покани Илияна Йотова на открит дебат и заяви, че страната трябва да избира между „две личности, две посоки“.

Божанов свърза активността със срив на доверието

Ниската избирателна активност също беше сред темите в коментара на „Демократична България“. Според Божидар Божанов основният фактор е „огромният срив на доверието на избирателите по отношение на управляващите“.

Божанов заяви, че Илияна Йотова е получила около 900 хиляди гласа по-малко, отколкото „Прогресивна България“ на последните избори. Той определи това като знак за несправяне с проблемите, неизпълнение на обещанията и липса на ясна посока от страна на властта.

Данните на „Мяра“ при 100% паралелно преброяване сочат 35% за Йотова и Вълчев, 31,9% за Гюров и Кандев и 12,4% за Костадин Костадинов и Петър Волгин. Активността според агенцията е 22,2% към 20:00 часа. „Алфа Рисърч“ отчита съответно 34,6% и 32,7% за първите две двойки. Това са данни от паралелни преброявания, а не окончателни резултати.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    7 11 Отговор
    Значи цървулите са най мързеливото и мърляво племе и сега пак ще докарат на власт пепейците,биха гласували за всеки шарлатанин който се им обещава че ще ги оправи ,само и само цървула да не прави нищо и спокойно да си цоца ракийката и после да се сърди че тези шарлатани за които е гласувал не са му оправили живота ,като царя който обеща да ги оправи за 800 дена,вижте в Европа по улиците е огън и кръв и тези хора там сами си оправят живота с огън и кръв , а не като цървулите да чакат пак някой друг да им оправя живота

    Коментиран от #10

    23:18 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 7 Отговор
    Много им се кефя какви са скромни и премерени в думите...СЕГА.🤣

    23:20 25.10.2026

  • 4 Мнение

    5 6 Отговор
    КУПЕНАТА БИО МАСА, ПЛАТЕНА ОТ НПО-ТАТА ,КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ, САМОНАРЕКЛА СЕ "ДЕМОКРАТИ", А РЕАЛНО ОБЯВИЛА СЕ ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМИТЕ???!!!

    НАРОДЕ КОГА ЩЕ СТАНЕШ И ЩЕ ХВАНЕШ ТОЯГАТА???
    КОГАТО ВКАРАТ БЪЛГАРИЯ В УКРО-ВОЙНАТА ЛИ???
    ТОВА ЛИ ЧАКАШ???

    Коментиран от #14

    23:21 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тримата Лами.

    5 7 Отговор
    С неизвестни ориентации от лукавия.

    23:23 25.10.2026

  • 7 Имигрант

    4 5 Отговор
    22% избирателна активност.
    Уфцете и гуведата на територията нямат вече право да се оплакват на роднините си в чужбина "Колко им бил труден живота".

    "С малко мозък, трудно се живее" - поговорка.

    23:25 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇺🇦🇧🇬

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Токчо,върни се в първи клас-много си негр@мотен! Трудно се виждат толкова много правописни грешки за толкова малко изречения.... Имаш портрет на путин над леглото,нали?!

    Коментиран от #12, #13

    23:27 25.10.2026

  • 11 Сталин

    3 3 Отговор
    Демокрацията е строй при който банда разбойници управляват тълпа от идиоти.

    Й В.Сталин

    23:29 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейкин Костя

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    То ако ви слуша човек вас, петолъчниците, ние сме във вайната от началото на блицкрига през 2022-ра, и само Боташа и Йотовна я спират ...

    23:48 25.10.2026

  • 15 Хаха

    2 0 Отговор
    Да се радват, че ГЕРБ и ДПС им преляха на тези избори временно над 100 000 гласа поради простата причина, че двете партии не издигнаха собствени кандидати.

    00:01 26.10.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Тия били подцинени. Ами, никой не е мислил, че в България има толкова много педофили и обратни. Те са се умножили, бе.

    00:13 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове