ДБ: Демократите бяха силно подценени на тези избори

От „Демократична България“ заявиха, че резултатът на подкрепената от тях кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев показва, че демократичните избиратели са били подценени. Паралелното преброяване на „Мяра“ поставя двойката на второ място с 31,9%, а „Алфа Рисърч“ отчита 32,7%. Първа и при двете проучвания е двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

„Тези, които подкрепиха двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, привържениците на „Демократична България“, които неуморно от началото на кампанията организират тази мобилизация, на която бяхме свидетели“, заяви Радан Кънев. По думите му демократите са били „силно подценени от управляващите, от социологическите агенции, от медиите“.

Кънев определи кампанията на действащия президент като „крайно грозна, негативна, разделяща“. Той каза, че зад Гюров са се мобилизирали хора, които искат „силна европейска България“, баланс между властите и коректив на едноличната изпълнителна власт.

ДБ търси подкрепа за балотажа

Божидар Божанов заяви, че Андрей Гюров е водил кампания към всеки български гражданин и не е търсил предварително подкрепата на „Демократична България“. Според Божанов партията е застанала зад него, защото избирателите ѝ са искали той да бъде кандидат.

„Ще продължим да търсим подкрепата на всеки един български гражданин, без значение дали е гласувал на този първи тур, или е подкрепил някой от другите кандидати“, каза Божанов. Той посочи, че според екзитполовете част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Гюров.

От „Демократична България“ очакват през седмицата да се проведе дебат между двамата кандидати, стигнали до балотажа. Самият Гюров покани Илияна Йотова на открит дебат и заяви, че страната трябва да избира между „две личности, две посоки“.

Божанов свърза активността със срив на доверието

Ниската избирателна активност също беше сред темите в коментара на „Демократична България“. Според Божидар Божанов основният фактор е „огромният срив на доверието на избирателите по отношение на управляващите“.

Божанов заяви, че Илияна Йотова е получила около 900 хиляди гласа по-малко, отколкото „Прогресивна България“ на последните избори. Той определи това като знак за несправяне с проблемите, неизпълнение на обещанията и липса на ясна посока от страна на властта.

Данните на „Мяра“ при 100% паралелно преброяване сочат 35% за Йотова и Вълчев, 31,9% за Гюров и Кандев и 12,4% за Костадин Костадинов и Петър Волгин. Активността според агенцията е 22,2% към 20:00 часа. „Алфа Рисърч“ отчита съответно 34,6% и 32,7% за първите две двойки. Това са данни от паралелни преброявания, а не окончателни резултати.

Източници: bntnews.bg