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Филипо нарече „безумни“ исканията на Зеленски за пари
  Тема: Украйна

Филипо нарече „безумни“ исканията на Зеленски за пари

25 Октомври, 2026 06:03 1 218 15

  • флориан филипо-
  • володимир зеленски-
  • военна помощ-
  • украйна-
  • франция

Лидерът на „Патриоти“ настоя Франция да не дава „нито едно евро“ повече на Украйна. Зеленски поиска дългосрочно финансиране за украинската армия

Филипо нарече „безумни“ исканията на Зеленски за пари - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо определи като „безумие“ искането на украинския президент Володимир Зеленски за дългосрочно финансиране на украинската армия. Филипо, който е кандидат за президентските избори във Франция през 2027 г., настоя Париж да прекрати финансовата и военната подкрепа за Киев.

„Безумие! Зеленски току-що предупреди, че има нужда от огромни средства от партньорите поне за 10 години. Стига! Нито едно евро за Украйна!“

Филипо публикува позицията си в социалната мрежа X. Той заяви още, че ако Франция се съгласи с подобен ангажимент, това ще доведе до допълнително финансово натоварване за страната. Политикът свърза военната помощ с твърдения за широко разпространена корупция в системата, чрез която се предоставят средствата и оръжията за Украйна.

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Какво поиска Зеленски

Зеленски заяви, че Украйна ще има нужда от силна армия и от финансиране за нейното поддържане в продължение на поне 10 години. Според украинския президент това е необходимо като част от бъдещи гаранции за сигурността на страната след евентуално споразумение с Русия.

„Сред ключовите условия за справедлив мир е силна украинска армия, с поне 10 години финансиране за поддържането ѝ“, заяви Зеленски, цитиран от „Укринформ“. Той посочи също необходимостта от по-силна противовъздушна отбрана и ясен механизъм за реакция при нова руска агресия.

Темата за дългосрочните разходи идва на фона на вече поети ангажименти от европейските държави. Европейският съюз предвижда заем от 90 млрд. евро за подкрепа на Украйна през 2026 и 2027 г., като част от средствата са предназначени за бюджета и отбраната на страната.

Според „Украинска правда“ Зеленски е поискал от европейските лидери най-малко 70 млрд. евро допълнително финансиране за отбраната през 2027 г. Европейските правителства продължават да обсъждат как да покрият нуждите на Киев, включително чрез общо кредитиране и използване на приходите от замразени руски активи.

Филипо отдавна поддържа позиция срещу френските оръжейни доставки и финансовата помощ за Украйна. Кандидатурата му за президентските избори беше обявена през май 2026 г. Той се представя като привърженик на прекратяването на подкрепата за войната и на преговори за мир.

Източници: ukrinform.net, kyivpost.com, ledauphine.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ма то и целото

    29 0 Отговор
    Представление на този си е истинско безумие...

    06:09 25.10.2026

  • 3 Любопитко

    22 0 Отговор
    НеМа вече пАре,а и дома гори оти нема пари.

    06:10 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Републиканец

    30 0 Отговор
    Европа се е превърнала в един масов протест, защото политическата върхушка краде парите на населението и ги дели с един пропаднал украински наркоман. За да прикрият престъпната си корумпираност, те се опитват да разпалят трета световна война.

    06:17 25.10.2026

  • 6 Еми да

    17 0 Отговор
    Пари нема действайте !

    06:18 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КОЛКО малко

    29 1 Отговор
    трябваше в Истанбул 2022г.за да не се стигаше до тук . 1. Украйна да разреши да се говори на Руски език . 2. Да се разреши да действат Православните черкви . 3. Да не се разширява НАТО в Украйна . ЗАЩО не подписа Зеленски да каже той . Знаем че е подкокоросан от Борис Джонсън , нека той да му дава пари . Стига сме хранили и у нас украинците с коли по 100 000евро , здрави като бичета , за сметка на бедните ни старци .

    Коментиран от #9, #15

    06:18 25.10.2026

  • 9 Бе на кого му пука

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "КОЛКО малко":

    За мир? Нали от 2022 г. акциите на военните концерни се увеличиха с над 1000%! Там е ключът от бараката.

    Коментиран от #12

    06:25 25.10.2026

  • 10 Възмутен

    9 0 Отговор
    Зеленски отдавна се държи невъзпитано, даже неадекватно.

    06:28 25.10.2026

  • 11 ВесеЛяка

    12 0 Отговор
    Не е виновен този който яде баницата ,а този който му я дава !

    06:28 25.10.2026

  • 12 Любопитко

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бе на кого му пука":

    Стара бългаско поговорко"кой кавто и да ти говори всичко е за пари"

    06:30 25.10.2026

  • 13 Ха ха

    2 2 Отговор
    Тоя голям френски политик го намирам само във Факти.

    Коментиран от #14

    06:38 25.10.2026

  • 14 С такива Капацитети

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Като теб тва е положението,щото трябва и четене

    06:43 25.10.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "КОЛКО малко":

    С малката забележка, ме точно вие никого не храните!

    06:44 25.10.2026

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