Лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо определи като „безумие“ искането на украинския президент Володимир Зеленски за дългосрочно финансиране на украинската армия. Филипо, който е кандидат за президентските избори във Франция през 2027 г., настоя Париж да прекрати финансовата и военната подкрепа за Киев.

„Безумие! Зеленски току-що предупреди, че има нужда от огромни средства от партньорите поне за 10 години. Стига! Нито едно евро за Украйна!“

Филипо публикува позицията си в социалната мрежа X. Той заяви още, че ако Франция се съгласи с подобен ангажимент, това ще доведе до допълнително финансово натоварване за страната. Политикът свърза военната помощ с твърдения за широко разпространена корупция в системата, чрез която се предоставят средствата и оръжията за Украйна.

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Какво поиска Зеленски

Зеленски заяви, че Украйна ще има нужда от силна армия и от финансиране за нейното поддържане в продължение на поне 10 години. Според украинския президент това е необходимо като част от бъдещи гаранции за сигурността на страната след евентуално споразумение с Русия.

„Сред ключовите условия за справедлив мир е силна украинска армия, с поне 10 години финансиране за поддържането ѝ“, заяви Зеленски, цитиран от „Укринформ“. Той посочи също необходимостта от по-силна противовъздушна отбрана и ясен механизъм за реакция при нова руска агресия.

Темата за дългосрочните разходи идва на фона на вече поети ангажименти от европейските държави. Европейският съюз предвижда заем от 90 млрд. евро за подкрепа на Украйна през 2026 и 2027 г., като част от средствата са предназначени за бюджета и отбраната на страната.

Според „Украинска правда“ Зеленски е поискал от европейските лидери най-малко 70 млрд. евро допълнително финансиране за отбраната през 2027 г. Европейските правителства продължават да обсъждат как да покрият нуждите на Киев, включително чрез общо кредитиране и използване на приходите от замразени руски активи.

Филипо отдавна поддържа позиция срещу френските оръжейни доставки и финансовата помощ за Украйна. Кандидатурата му за президентските избори беше обявена през май 2026 г. Той се представя като привърженик на прекратяването на подкрепата за войната и на преговори за мир.

Източници: ukrinform.net, kyivpost.com, ledauphine.com