Тръмп: Дания ни даде Гренландия

Доналд Тръмп заяви, че Дания е дала Гренландия на Съединените щати, представяйки подписаното през септември споразумение за сигурността на острова като американско придобиване. Той говори на предизборен митинг в Пери, щата Джорджия, преди междинните избори за Конгреса, насрочени за 3 ноември.

„Между другото, Дания беше страхотна. Те ни дадоха Гренландия“, каза Тръмп пред свои поддръжници. Той определи договореността като „най-великата сделка с недвижими имоти“, като добави, че може би изключение е друга сделка, свързана с Венецуела. „Получихме ги за песен“, каза президентът, имайки предвид Гренландия и Венецуела.

На 22 септември Тръмп, датският премиер Мете Фредериксен и премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен подписаха тристранен документ в централата на ООН в Ню Йорк. Договореностите позволяват по-голямо американско военно присъствие и разширяват ролята на Вашингтон в сигурността на Арктика и Северния Атлантик. Дания и Гренландия обаче не представят споразумението като предаване на територията. В изявленията си двете страни подчертават, че Кралство Дания запазва суверенитета и териториалната си цялост, а гренландците запазват правото си на самоопределение.

„Споразумението признава и уважава суверенитета, териториалната цялост на Кралството и правото на гренландците на самоопределение“, заяви Фредериксен след подписването. Нилсен също посочи, че договорът признава Гренландия като народ със собствено право на самоопределение.

Ройтерс съобщи, че договорът предвижда разширяване на американската военна инфраструктура и присъствие, но не променя формалния статут на острова. Преди подписването Тръмп говореше за „постоянен контрол“ върху сигурността на Гренландия, докато Копенхаген настояваше, че отговорността трябва да остане в рамките на сътрудничеството между Дания, Гренландия, САЩ и НАТО.

Следва парламентарно одобрение

Споразумението все още трябва да премине през необходимите парламентарни процедури, преди да влезе в сила. Това означава, че реалното прилагане на договореностите ще зависи от одобрението в Дания и Гренландия, както и от последващата организация на американското присъствие.

За Вашингтон договорът е начин да увеличи ролята си в защитата на стратегическия арктически остров и да ограничи възможността други държави да изграждат военна инфраструктура там. За Дания и Гренландия ключовото условие остава непромененият суверенитет, въпреки че САЩ получават по-широки правомощия в сферата на сигурността.

Източници: apnews.com, investing.com, cbsnews.com