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Илон Мъск пожела на „подстрекателите на войната“ да горят в ада
  Тема: Украйна

Илон Мъск пожела на „подстрекателите на войната“ да горят в ада

25 Октомври, 2026 22:54 1 223 28

  • илон мъск-
  • украйна-
  • войната в украйна-
  • мирен план-
  • крим

Милиардерът отново защити позицията си за прекратяване на бойните действия в Украйна и припомни предложенията си от 2022 г

Илон Мъск пожела на „подстрекателите на войната“ да горят в ада - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск отново отправи остро послание към поддръжниците на продължаването на войната в Украйна. „Нека кръвожадните подстрекатели на война, които настояват за безкрайна война, горят в ада“, написа милиардерът в социалната мрежа X.

Той реагира на публикация на друг потребител, който припомни мирния план на Мъск от октомври 2022 г. Тогава основателят на SpaceX предложи вариант за прекратяване на конфликта, включващ неутрален статут на Украйна и признаване на Крим за част от Русия. За новото му изказване съобщи „Московский комсомолец“.

Какво предвиждаше планът на Мъск

Публикуваното от Мъск предложение включваше повторно провеждане на избори в анексираните от Русия украински райони под надзора на Организацията на обединените нации. Според него Русия трябваше да се оттегли, ако резултатът от гласуването не е в нейна полза.

В същия план Мъск посочи, че Крим трябва да бъде признат за руски, като бъде гарантирано водоснабдяването на полуострова. Той предложи и Украйна да остане неутрална, без да се присъединява към НАТО. Предложението предизвика критики в Украйна, тъй като предвиждаше приемане на териториални отстъпки в полза на Русия.

Остра реакция от Киев

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на Мъск със собствена анкета в X. Той попита потребителите коя версия на милиардера харесват повече – тази, която подкрепя Украйна, или тази, която подкрепя Русия. Така Зеленски публично отхвърли предложението за уреждане на конфликта.

Мъск от своя страна продължи да твърди, че основната му цел е прекратяване на бойните действия и ограничаване на жертвите. В последната си публикация той не представи нови конкретни условия за мирно споразумение, а отправи общо обвинение към хората, които според него настояват войната да продължи без краен срок.

Последното изказване не съдържа посочени имена на държавни лидери или институции. То е поредната публична намеса на Мъск в спора за начина, по който трябва да приключи войната в Украйна.

Източници: mk.ru, cbsnews.com, nsn.fm


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво си пожелаваш

    6 11 Отговор
    илънчо...

    Коментиран от #13

    22:57 25.10.2026

  • 2 демократ

    7 2 Отговор
    Илън изкара Американците в космоса преди него наса изстрелваше по 2 ракети в година бетер Айряна 5

    22:58 25.10.2026

  • 3 Балкани

    12 5 Отговор
    Този бил голяма копейка бе! Как така да горят в ада и Гяуров и Кандв ли? аааа не така!

    Коментиран от #27

    22:59 25.10.2026

  • 4 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    Демек на евреите

    22:59 25.10.2026

  • 5 А ние му пожелаваме...

    7 16 Отговор
    Банкрут!

    Коментиран от #14

    22:59 25.10.2026

  • 6 Дика

    6 10 Отговор
    И Калифорния за Мексико. И войната свършва.

    23:00 25.10.2026

  • 7 Индиецът с мръсните крака

    4 18 Отговор
    Надрусал се е с кетамин и повръща руска пропаганда ,щото му треперят мартинките да не го разследват

    23:00 25.10.2026

  • 8 Чичо

    7 15 Отговор
    А, този, който я започна и на който неговият президент се е навел, къде да гори?! Повръща ми се...

    23:01 25.10.2026

  • 9 Дзак

    13 3 Отговор
    За някой войната е единствения начин да контролират хората!

    23:02 25.10.2026

  • 10 Тръмп

    7 6 Отговор
    Илияне, не богохулствай!

    23:03 25.10.2026

  • 11 Пич

    13 4 Отговор
    Урсуло!!! Чу ли какви хубави неща ти пожелават хората?!

    23:04 25.10.2026

  • 12 Мъск е Клоун на стероиди

    4 9 Отговор
    Путин и Тръмп могат да спрат своите войни по света по всяко време. Ще се защитаваме от вас!

    23:04 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Идиот

    3 9 Отговор
    Значи Путин да гори в ада хахах малко се обърка момчето, кой е най големия подстрекател на войната ?

    23:25 25.10.2026

  • 16 Дидо

    9 3 Отговор
    САЩ трябва да принудят ЕС от налудничавата идея да помагат на Украйна. Само тогава може да има мир.

    23:27 25.10.2026

  • 17 Кога ще те видим репортаж за теб

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи":

    в рубриката по "Euro News"-"No comment"?

    23:28 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Силвия

    6 1 Отговор
    Терористите в Украйна мечтаят да победят Русия. Така ще бъдат единствените който са я победили и така да станат велика държава. Мечтите са безплатни, но жертвите струват скъпо.

    Коментиран от #21

    23:33 25.10.2026

  • 20 Абе

    6 3 Отговор
    На него си му е лесно - живее в свободна и от никого ненападната държава, има много пари, не му спират тока, нито се крие в бункери, нито някой иска да го направи насила руснак ! От тая позиция всичко може да говори и предлага !

    23:36 25.10.2026

  • 21 Не познаваш историята моме.

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Силвия":

    Дори ние сме побеждавали руска армия.

    23:38 25.10.2026

  • 22 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Тоя е също за затвора.мъск е пробит руски агент.

    Коментиран от #24

    23:43 25.10.2026

  • 23 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    А защо помага на Украйна със Старлинк 5та година а не им изключи шалтера ?
    Защо Дони не отвлече наркомана като Мадуро и да го съдят ?
    Защо целият цирк след подписа на наркомана за украинските мини ,ами не в началото на мандата когато спечели Тръмп нали обеща че ще сложи край на войната ? Колко оръжие и милиарди дадоха и продадоха сега се сетиха да говорят?И защо повлякоха и Европа?

    Коментиран от #25

    00:02 26.10.2026

  • 24 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Интересно ми е как не казахте че и на него му плаща Путин,нищо че е най богатият на планетата и не може да го купи никой 🤣?

    00:05 26.10.2026

  • 25 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    Щото Мъск говори за Путин. Той почна с думите: Аз взех решение, за провеждане на СВО.

    Коментиран от #26

    00:06 26.10.2026

  • 26 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "койдазнай":

    Още по време на изборната кампания на Тръмп и двамата казаха че наркомана е паразит който само проси пари спомняш ли си ?Скъсаха се от обещания и после едно нищо ,самият Тръмп подписа още санкции за Русия. Сега имат интереси и бизнес САЩ и Русия без да съм в шок типично по американски се измъкват от играта .Кой започна войната ? Байдън спомняш ли си ?А украинци две години викаха Америка да им помага .

    00:12 26.10.2026

  • 27 Подстрекателите В Ада

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Балкани":

    Всъщност, това означава всички атлантически ястреби и мзрионетките им - в Ада. Какво пък, правилно!

    00:15 26.10.2026

  • 28 Горски

    1 0 Отговор
    Точно така, да горят в Ада проклетниците и техните наследници!

    00:19 26.10.2026

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