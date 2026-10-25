Илон Мъск пожела на „подстрекателите на войната“ да горят в ада

Илон Мъск отново отправи остро послание към поддръжниците на продължаването на войната в Украйна. „Нека кръвожадните подстрекатели на война, които настояват за безкрайна война, горят в ада“, написа милиардерът в социалната мрежа X.

Той реагира на публикация на друг потребител, който припомни мирния план на Мъск от октомври 2022 г. Тогава основателят на SpaceX предложи вариант за прекратяване на конфликта, включващ неутрален статут на Украйна и признаване на Крим за част от Русия. За новото му изказване съобщи „Московский комсомолец“.

Какво предвиждаше планът на Мъск

Публикуваното от Мъск предложение включваше повторно провеждане на избори в анексираните от Русия украински райони под надзора на Организацията на обединените нации. Според него Русия трябваше да се оттегли, ако резултатът от гласуването не е в нейна полза.

В същия план Мъск посочи, че Крим трябва да бъде признат за руски, като бъде гарантирано водоснабдяването на полуострова. Той предложи и Украйна да остане неутрална, без да се присъединява към НАТО. Предложението предизвика критики в Украйна, тъй като предвиждаше приемане на териториални отстъпки в полза на Русия.

Остра реакция от Киев

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на Мъск със собствена анкета в X. Той попита потребителите коя версия на милиардера харесват повече – тази, която подкрепя Украйна, или тази, която подкрепя Русия. Така Зеленски публично отхвърли предложението за уреждане на конфликта.

Мъск от своя страна продължи да твърди, че основната му цел е прекратяване на бойните действия и ограничаване на жертвите. В последната си публикация той не представи нови конкретни условия за мирно споразумение, а отправи общо обвинение към хората, които според него настояват войната да продължи без краен срок.

Последното изказване не съдържа посочени имена на държавни лидери или институции. То е поредната публична намеса на Мъск в спора за начина, по който трябва да приключи войната в Украйна.

Източници: mk.ru, cbsnews.com, nsn.fm