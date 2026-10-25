Илон Мъск пожела на „подстрекателите на войната“ да горят в ада

Илон Мъск отново отправи остро послание към поддръжниците на продължаването на войната в Украйна. „Нека кръвожадните подстрекатели на война, които настояват за безкрайна война, горят в ада“, написа милиардерът в социалната мрежа X.
Той реагира на публикация на друг потребител, който припомни мирния план на Мъск от октомври 2022 г. Тогава основателят на SpaceX предложи вариант за прекратяване на конфликта, включващ неутрален статут на Украйна и признаване на Крим за част от Русия. За новото му изказване съобщи „Московский комсомолец“.
Какво предвиждаше планът на Мъск
Публикуваното от Мъск предложение включваше повторно провеждане на избори в анексираните от Русия украински райони под надзора на Организацията на обединените нации. Според него Русия трябваше да се оттегли, ако резултатът от гласуването не е в нейна полза.
В същия план Мъск посочи, че Крим трябва да бъде признат за руски, като бъде гарантирано водоснабдяването на полуострова. Той предложи и Украйна да остане неутрална, без да се присъединява към НАТО. Предложението предизвика критики в Украйна, тъй като предвиждаше приемане на териториални отстъпки в полза на Русия.
Остра реакция от Киев
Украинският президент Володимир Зеленски отговори на Мъск със собствена анкета в X. Той попита потребителите коя версия на милиардера харесват повече – тази, която подкрепя Украйна, или тази, която подкрепя Русия. Така Зеленски публично отхвърли предложението за уреждане на конфликта.
Мъск от своя страна продължи да твърди, че основната му цел е прекратяване на бойните действия и ограничаване на жертвите. В последната си публикация той не представи нови конкретни условия за мирно споразумение, а отправи общо обвинение към хората, които според него настояват войната да продължи без краен срок.
Последното изказване не съдържа посочени имена на държавни лидери или институции. То е поредната публична намеса на Мъск в спора за начина, по който трябва да приключи войната в Украйна.
Източници: mk.ru, cbsnews.com, nsn.fm
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какво си пожелаваш
Коментиран от #13
22:57 25.10.2026
2 демократ
22:58 25.10.2026
3 Балкани
Коментиран от #27
22:59 25.10.2026
4 Kaлпазанин
22:59 25.10.2026
5 А ние му пожелаваме...
Коментиран от #14
22:59 25.10.2026
6 Дика
23:00 25.10.2026
7 Индиецът с мръсните крака
23:00 25.10.2026
8 Чичо
23:01 25.10.2026
9 Дзак
23:02 25.10.2026
10 Тръмп
23:03 25.10.2026
11 Пич
23:04 25.10.2026
12 Мъск е Клоун на стероиди
23:04 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Идиот
23:25 25.10.2026
16 Дидо
23:27 25.10.2026
17 Кога ще те видим репортаж за теб
До коментар #14 от "Хи хи":в рубриката по "Euro News"-"No comment"?
23:28 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Силвия
Коментиран от #21
23:33 25.10.2026
20 Абе
23:36 25.10.2026
21 Не познаваш историята моме.
До коментар #19 от "Силвия":Дори ние сме побеждавали руска армия.
23:38 25.10.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #24
23:43 25.10.2026
23 Соваж бейби
Защо Дони не отвлече наркомана като Мадуро и да го съдят ?
Защо целият цирк след подписа на наркомана за украинските мини ,ами не в началото на мандата когато спечели Тръмп нали обеща че ще сложи край на войната ? Колко оръжие и милиарди дадоха и продадоха сега се сетиха да говорят?И защо повлякоха и Европа?
Коментиран от #25
00:02 26.10.2026
24 Соваж бейби
До коментар #22 от "стоян георгиев":Интересно ми е как не казахте че и на него му плаща Путин,нищо че е най богатият на планетата и не може да го купи никой 🤣?
00:05 26.10.2026
25 койдазнай
До коментар #23 от "Соваж бейби":Щото Мъск говори за Путин. Той почна с думите: Аз взех решение, за провеждане на СВО.
Коментиран от #26
00:06 26.10.2026
26 Соваж бейби
До коментар #25 от "койдазнай":Още по време на изборната кампания на Тръмп и двамата казаха че наркомана е паразит който само проси пари спомняш ли си ?Скъсаха се от обещания и после едно нищо ,самият Тръмп подписа още санкции за Русия. Сега имат интереси и бизнес САЩ и Русия без да съм в шок типично по американски се измъкват от играта .Кой започна войната ? Байдън спомняш ли си ?А украинци две години викаха Америка да им помага .
00:12 26.10.2026
27 Подстрекателите В Ада
До коментар #3 от "Балкани":Всъщност, това означава всички атлантически ястреби и мзрионетките им - в Ада. Какво пък, правилно!
00:15 26.10.2026
28 Горски
00:19 26.10.2026