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100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж
  Тема: Избори

100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж

25 Октомври, 2026 22:26 999 28

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • паралелно преброяване

Паралелното преброяване на „Тренд“ и „Мяра“ при 100% изпълнение на извадката поставя двете двойки на първите две места

100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев се изправят срещу Андрей Гюров и Георги Кандев на балотаж за президент и вицепрезидент. Това показват данните от паралелното преброяване на „Тренд“ и „Мяра“ при 100% изпълнение на извадката. Проучванията са поръчани и финансирани от NOVA.

Според „Тренд“ двойката Йотова – Вълчев получава 36,5% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров – Кандев събира 31,0%. Разликата между тях е 5,5 процентни пункта.

Данните на „Мяра“ показват по-малка дистанция. Йотова и Вълчев са с 35,0%, докато Гюров и Кандев получават 31,9% от вота. Разликата според тази агенция е 3,1 процентни пункта.

Костадинов и Волгин са трети

И според двете паралелни преброявания третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин. Те получават 12,3% според „Тренд“ и 12,4% според „Мяра“.

Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,0% според „Тренд“ и 4,3% според „Мяра“. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева заемат петата позиция с 3,7% и 3,5% съответно.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,2% според двете агенции. Всички останали кандидат-президентски двойки събират общо 5,8% според „Тренд“ и 6,1% според „Мяра“.

Ниска избирателна активност

Избирателната активност е 22,1% според „Тренд“ и 22,2% според „Мяра“. Опцията „Не подкрепям никого“ е отбелязана от 4,5% от гласувалите според „Тренд“ и от 4,6% според „Мяра“.

Балотажът между двете водещи кандидат-президентски двойки ще се проведе на 1 ноември 2026 г. Данните от паралелното преброяване не са окончателни изборни резултати.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костя и Волгата

    8 9 Отговор
    Защо не са на Балотажа?

    Хахахах хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #6

    22:28 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хихихи

    9 11 Отговор
    Гяуро още пада, кратка бе радостта 😂

    22:29 25.10.2026

  • 5 Стойко

    8 9 Отговор
    Петроханци отменят купона

    22:30 25.10.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Костя и Волгата":

    Ами ,защото си свършиха работата. Те са хора на Бойко и са там само за да мътят водата.

    Коментиран от #10

    22:31 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стойко

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    И какво по-точно мътят?

    Коментиран от #23

    22:32 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    3 7 Отговор
    Прав е Слави Трифонов - "Народа спука от бой насипната партия на Радев"
    ...
    Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
    ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.3% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"

    Коментиран от #25, #28

    22:35 25.10.2026

  • 13 ХиХи

    4 4 Отговор
    Лама Гюру има 300 хил гласа, и на белотажа пак толкова розови понита

    22:36 25.10.2026

  • 14 Честито, българи!

    1 7 Отговор
    Сега се молете. Господ да ни е на помощ! Който и от двамата да спечели, все ще ни погребе.

    22:36 25.10.2026

  • 15 Все тая

    2 4 Отговор
    И за двамата русофили няма да гласуват. И двамата легитимация няма да имат и ще останат лидери на малцинства отхвърлени от болшинството от народа. г-н и г-жа 20%

    22:37 25.10.2026

  • 16 🇺🇦🇧🇬

    3 4 Отговор
    ДеруZификацкя!

    22:37 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 У Сърбия

    6 0 Отговор
    Вучката загуби изборите.

    Коментиран от #21

    22:38 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Удри копейката с лопатЕТо

    4 3 Отговор
    Докато диша!

    22:42 25.10.2026

  • 21 🇺🇦🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "У Сърбия":

    Навсякъде по света копенките губят к бягат от рашия... Само нашите бг р9би вярват,че с рашия ще живеят по-добре....

    22:43 25.10.2026

  • 22 Честито, българи!

    1 2 Отговор
    То и въвеждането на еврото щеше да ни направи богати. Е, какво стана? Май се объркаха много яко нещата, та станахме много по-бедни. Сега, който и да спечели от тези двамата, окончателно ще ни погребе. Позволявайте още да ви промиват мозъците.

    22:43 25.10.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стойко":

    Ами , много е просто. Вземат гласове, които биха отишли за Йотова. Така взеха и гласове от БСП и ги изхвърлиха от парламента, както Бойко искаше. Бойко винаги имаше по една така а партия-патврица. Припомни си колко бяха.

    22:44 25.10.2026

  • 24 Все тая

    2 0 Отговор
    Отвратиха хората. 3 милиарда за оръжие за 3 месеца. Безумна милитаризация. Рундювците говорят за "агресията на Русия" но иначе за "ситуацията в Близкият изток". А това че още "Федерацията на ционистите" в България не е закрита ? А това, че ционизма още не е осъден от рундювците ? Събориха Баба Алино нали? Вкараха олигарсите в затвора нали ? Всич не ни ограбиха с еврото нали? Всич не провеждат десни политики нали? ...
    Отвратиха хората я и загубиха логично един милион гласа

    22:44 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    0 0 Отговор
    Мда. Крахът на платената социология и удар с муцуната в стената за пулотиквениците. Нищо чудно, че всичките гледат като бити пекинези на снимките.

    22:45 25.10.2026

  • 27 Копейкииии

    0 1 Отговор
    Един по един ще ви вадим от дупките.

    22:45 25.10.2026

  • 28 Балкани

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Мунчо е бащата ти!

    22:45 25.10.2026

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