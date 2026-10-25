100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж

Илияна Йотова и Кирил Вълчев се изправят срещу Андрей Гюров и Георги Кандев на балотаж за президент и вицепрезидент. Това показват данните от паралелното преброяване на „Тренд“ и „Мяра“ при 100% изпълнение на извадката. Проучванията са поръчани и финансирани от NOVA.

Според „Тренд“ двойката Йотова – Вълчев получава 36,5% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров – Кандев събира 31,0%. Разликата между тях е 5,5 процентни пункта.

Данните на „Мяра“ показват по-малка дистанция. Йотова и Вълчев са с 35,0%, докато Гюров и Кандев получават 31,9% от вота. Разликата според тази агенция е 3,1 процентни пункта.

Костадинов и Волгин са трети

И според двете паралелни преброявания третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин. Те получават 12,3% според „Тренд“ и 12,4% според „Мяра“.

Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,0% според „Тренд“ и 4,3% според „Мяра“. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева заемат петата позиция с 3,7% и 3,5% съответно.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,2% според двете агенции. Всички останали кандидат-президентски двойки събират общо 5,8% според „Тренд“ и 6,1% според „Мяра“.

Ниска избирателна активност

Избирателната активност е 22,1% според „Тренд“ и 22,2% според „Мяра“. Опцията „Не подкрепям никого“ е отбелязана от 4,5% от гласувалите според „Тренд“ и от 4,6% според „Мяра“.

Балотажът между двете водещи кандидат-президентски двойки ще се проведе на 1 ноември 2026 г. Данните от паралелното преброяване не са окончателни изборни резултати.

Източници: nova.bg