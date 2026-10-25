100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж

Илияна Йотова и Кирил Вълчев се изправят срещу Андрей Гюров и Георги Кандев на балотаж за президент и вицепрезидент. Това показват данните от паралелното преброяване на „Тренд“ и „Мяра“ при 100% изпълнение на извадката. Проучванията са поръчани и финансирани от NOVA.
Според „Тренд“ двойката Йотова – Вълчев получава 36,5% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров – Кандев събира 31,0%. Разликата между тях е 5,5 процентни пункта.
Данните на „Мяра“ показват по-малка дистанция. Йотова и Вълчев са с 35,0%, докато Гюров и Кандев получават 31,9% от вота. Разликата според тази агенция е 3,1 процентни пункта.
Костадинов и Волгин са трети
И според двете паралелни преброявания третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин. Те получават 12,3% според „Тренд“ и 12,4% според „Мяра“.
Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,0% според „Тренд“ и 4,3% според „Мяра“. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева заемат петата позиция с 3,7% и 3,5% съответно.
Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,2% според двете агенции. Всички останали кандидат-президентски двойки събират общо 5,8% според „Тренд“ и 6,1% според „Мяра“.
Ниска избирателна активност
Избирателната активност е 22,1% според „Тренд“ и 22,2% според „Мяра“. Опцията „Не подкрепям никого“ е отбелязана от 4,5% от гласувалите според „Тренд“ и от 4,6% според „Мяра“.
Балотажът между двете водещи кандидат-президентски двойки ще се проведе на 1 ноември 2026 г. Данните от паралелното преброяване не са окончателни изборни резултати.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костя и Волгата
Хахахах хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #6
22:28 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хихихи
22:29 25.10.2026
5 Стойко
22:30 25.10.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Костя и Волгата":Ами ,защото си свършиха работата. Те са хора на Бойко и са там само за да мътят водата.
Коментиран от #10
22:31 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стойко
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":И какво по-точно мътят?
Коментиран от #23
22:32 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РЕАЛИСТ
...
Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.3% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"
Коментиран от #25, #28
22:35 25.10.2026
13 ХиХи
22:36 25.10.2026
14 Честито, българи!
22:36 25.10.2026
15 Все тая
22:37 25.10.2026
16 🇺🇦🇧🇬
22:37 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 У Сърбия
Коментиран от #21
22:38 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Удри копейката с лопатЕТо
22:42 25.10.2026
21 🇺🇦🇧🇬
До коментар #18 от "У Сърбия":Навсякъде по света копенките губят к бягат от рашия... Само нашите бг р9би вярват,че с рашия ще живеят по-добре....
22:43 25.10.2026
22 Честито, българи!
22:43 25.10.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Стойко":Ами , много е просто. Вземат гласове, които биха отишли за Йотова. Така взеха и гласове от БСП и ги изхвърлиха от парламента, както Бойко искаше. Бойко винаги имаше по една така а партия-патврица. Припомни си колко бяха.
22:44 25.10.2026
24 Все тая
Отвратиха хората я и загубиха логично един милион гласа
22:44 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
22:45 25.10.2026
27 Копейкииии
22:45 25.10.2026
28 Балкани
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Мунчо е бащата ти!
22:45 25.10.2026