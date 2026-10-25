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Спират тока в части от София и Софийска област в понеделник

Спират тока в части от София и Софийска област в понеделник

25 Октомври, 2026 15:55 3 471 4

  • прекъсване на тока-
  • софия-
  • красна поляна-
  • своге-
  • електрозахранване

Прекъсванията в „Красна поляна“ ще са между 9:00 и 16:00 ч. В община Своге електрозахранването ще бъде спирано до 17:15 ч

Спират тока в части от София и Софийска област в понеделник - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Временни прекъсвания на електрозахранването са планирани за 26 октомври в части от София и Софийска област. Причината са дейности по модернизация и поддръжка на електроразпределителната мрежа.

В столицата без ток ще останат части от квартал „Красна поляна“. Планираният период е от 9:00 до 16:00 ч.

Прекъсвания и в община Своге

В община Своге дейностите ще продължат от 8:00 до 17:15 ч. Засегнати ще бъдат части от град Своге и селата Лесковдол, Миланово, Реброво и Редина.

„Спирането на електрозахранването е временно и е свързано с дейности по поддръжката и модернизацията на мрежата“, съобщават от електроразпределителното дружество.

Жителите на посочените райони са предупредени да съобразят ежедневните си дейности с планираните прекъсвания.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    4 0 Отговор
    За Покрайнината требва, затва.

    Коментиран от #4

    15:56 25.10.2026

  • 2 Румен Радев

    5 3 Отговор
    Трябва да помогнем на Украйна

    15:59 25.10.2026

  • 3 само предлагам

    7 0 Отговор
    Да го бяха спрели още днес

    16:02 25.10.2026

  • 4 хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    Искаш да кажеш, че ни подготвят за модерна дискотека ли.

    16:06 25.10.2026

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