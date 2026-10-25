Спират тока в части от София и Софийска област в понеделник

Временни прекъсвания на електрозахранването са планирани за 26 октомври в части от София и Софийска област. Причината са дейности по модернизация и поддръжка на електроразпределителната мрежа.

В столицата без ток ще останат части от квартал „Красна поляна“. Планираният период е от 9:00 до 16:00 ч.

Прекъсвания и в община Своге

В община Своге дейностите ще продължат от 8:00 до 17:15 ч. Засегнати ще бъдат части от град Своге и селата Лесковдол, Миланово, Реброво и Редина.

„Спирането на електрозахранването е временно и е свързано с дейности по поддръжката и модернизацията на мрежата“, съобщават от електроразпределителното дружество.

Жителите на посочените райони са предупредени да съобразят ежедневните си дейности с планираните прекъсвания.