Спират тока в части от София и Софийска област в понеделник

Временни прекъсвания на електрозахранването са планирани за 26 октомври в части от София и Софийска област. Причината са дейности по модернизация и поддръжка на електроразпределителната мрежа.
В столицата без ток ще останат части от квартал „Красна поляна“. Планираният период е от 9:00 до 16:00 ч.
Прекъсвания и в община Своге
В община Своге дейностите ще продължат от 8:00 до 17:15 ч. Засегнати ще бъдат части от град Своге и селата Лесковдол, Миланово, Реброво и Редина.„Спирането на електрозахранването е временно и е свързано с дейности по поддръжката и модернизацията на мрежата“, съобщават от електроразпределителното дружество.
Жителите на посочените райони са предупредени да съобразят ежедневните си дейности с планираните прекъсвания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
Коментиран от #4
15:56 25.10.2026
2 Румен Радев
15:59 25.10.2026
3 само предлагам
16:02 25.10.2026
4 хехе
До коментар #1 от "Пущиня(к)":Искаш да кажеш, че ни подготвят за модерна дискотека ли.
16:06 25.10.2026