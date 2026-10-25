ЕКСКЛУЗИВНИ ВИДЕА: Вижте колко спокойно, бавно и безгрижно си тръгват убийците на Бинев, имало ли е отцепка?

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Кадрите от камера в съседство до къщата на Слави Бинев показват минутите след изстрела. Тримата мъже излизат от имота, приближават се до паркирания си сребрист Range Rover и се качват в него бавно, без суетня и без видимо притеснение — сякаш току-що са приключили обикновен разговор. Движенията им са спокойни и отегчени. Камерата е заснела именно тази кола и момента на оттеглянето им.

Малко по-надолу по улицата обаче е заснето второ видео. На него се виждат два абсолютно еднакви сребристи Range Rover-а, които минават един след друг с висока скорост. До този момент се наблюдава само един автомобил — този, в който се качват тримата. Вторият идентичен джип се появява по-надолу и двата преминават последователно с ускорение. Това прави възможно версията, че същият тип Range Rover е чакал по-надолу като отцепка (подкрепящ автомобил), готов да се включи в движението след качването на мъжете.

Престъплението е извършено сутринта на 24 октомври 2026 г. в дома на бизнесмена на ул. „Резньовете“ № 9 в местността „Гърдова глава“ (район „Витоша“), близо до бул. „Александър Пушкин“ и Резиденция „Бояна“. Сигналът на 112 постъпва в 10:18 часа от работник в къщата, който чува изстрел и вижда тримата да напускат. Бинев е прострелян с един куршум в главата; на място е открита една гилза.

Тримата — двама с турски имена/произход и един с българска лична карта — са били чести гости на Бинев. Занимават се със строителство. Според МВР не са прикривали лицата си. Около час по-късно са задържани на 54-ия километър на АМ „Тракия“ край тунел „Траянови врата“ след блокиране на автомобила. Открити са две оръжия — едното изхвърлено преди спирането, другото в чантичка. Основната версия остава неуредени финансови отношения и възможен спонтанен скандал; на този етап МВР отхвърля поръчково убийство.

Спокойното и бавно качване в първия Range Rover, последвано от появата на втори идентичен автомобил, който минава с висока скорост, добавя нов елемент към картината: възможността за предварително позиционирана отцепка. Разследването продължава, материалите се предават на прокуратурата.

Славчо (Слави) Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. Европейски шампион по таекуондо от 1992 г., дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет. През 90-те изгражда бизнес чрез R-System Holding; евродепутат от „Атака“ (2007–2014) и народен представител. Оставя пет деца.