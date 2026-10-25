ЕКСКЛУЗИВНИ ВИДЕА: Вижте колко спокойно, бавно и безгрижно си тръгват убийците на Бинев, имало ли е отцепка?

Кадрите от камера в съседство до къщата на Слави Бинев показват минутите след изстрела. Тримата мъже излизат от имота, приближават се до паркирания си сребрист Range Rover и се качват в него бавно, без суетня и без видимо притеснение — сякаш току-що са приключили обикновен разговор. Движенията им са спокойни и отегчени. Камерата е заснела именно тази кола и момента на оттеглянето им.
Малко по-надолу по улицата обаче е заснето второ видео. На него се виждат два абсолютно еднакви сребристи Range Rover-а, които минават един след друг с висока скорост. До този момент се наблюдава само един автомобил — този, в който се качват тримата. Вторият идентичен джип се появява по-надолу и двата преминават последователно с ускорение. Това прави възможно версията, че същият тип Range Rover е чакал по-надолу като отцепка (подкрепящ автомобил), готов да се включи в движението след качването на мъжете.
Престъплението е извършено сутринта на 24 октомври 2026 г. в дома на бизнесмена на ул. „Резньовете“ № 9 в местността „Гърдова глава“ (район „Витоша“), близо до бул. „Александър Пушкин“ и Резиденция „Бояна“. Сигналът на 112 постъпва в 10:18 часа от работник в къщата, който чува изстрел и вижда тримата да напускат. Бинев е прострелян с един куршум в главата; на място е открита една гилза.
Тримата — двама с турски имена/произход и един с българска лична карта — са били чести гости на Бинев. Занимават се със строителство. Според МВР не са прикривали лицата си. Около час по-късно са задържани на 54-ия километър на АМ „Тракия“ край тунел „Траянови врата“ след блокиране на автомобила. Открити са две оръжия — едното изхвърлено преди спирането, другото в чантичка. Основната версия остава неуредени финансови отношения и възможен спонтанен скандал; на този етап МВР отхвърля поръчково убийство.
Спокойното и бавно качване в първия Range Rover, последвано от появата на втори идентичен автомобил, който минава с висока скорост, добавя нов елемент към картината: възможността за предварително позиционирана отцепка. Разследването продължава, материалите се предават на прокуратурата.
Славчо (Слави) Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. Европейски шампион по таекуондо от 1992 г., дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет. През 90-те изгражда бизнес чрез R-System Holding; евродепутат от „Атака“ (2007–2014) и народен представител. Оставя пет деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #22, #38
16:08 25.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #8, #10
16:09 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лорда
16:10 25.10.2026
5 Цело
- Кога ще ни върнеш парите?
Слави Бинев:
.- За какво са ви?
Коментиран от #20
16:11 25.10.2026
6 Абе
16:13 25.10.2026
7 Вчера в Кърджали
16:15 25.10.2026
8 Честити банани!
До коментар #2 от "Тик-Ток":Демокрацията направо смърди!
Коментиран от #39, #71
16:15 25.10.2026
9 Арх
Коментиран от #17, #36
16:16 25.10.2026
10 Абе каква
До коментар #2 от "Тик-Ток":Западна демокрация бълнуваш ,тук е руски див капитализъм ,едно към едно с расия и украйна
Коментиран от #27
16:16 25.10.2026
11 МПС
Коментиран от #29
16:17 25.10.2026
12 Копейко
Коментиран от #19
16:17 25.10.2026
13 2017 г е част от дпс
16:17 25.10.2026
14 ганди
Дори и не предполагат, че след дин час ще бъдат заловени като убийци, и дори в близост ще се намери и оръжието на престъплението.
16:17 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Запознат
Коментиран от #28
16:18 25.10.2026
17 Вероятно
До коментар #9 от "Арх":Полова.
16:18 25.10.2026
18 Хмм
16:18 25.10.2026
19 В къщата има
До коментар #12 от "Копейко":И кладенец също.
16:20 25.10.2026
20 незнайко
До коментар #5 от "Цело":Ако това са питали и са получили такъв отговор , сега като го убиха ще им върне ли парите - НЕ !!!
Какъв е смисъла от убийството тогава ?
Виж ако става дума за пари от наркотици тогава е друга работа ! Убития не може да ГОВОРИ !!!
16:20 25.10.2026
21 Бил депутат само в атака според
16:20 25.10.2026
22 пропуснахме главното
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Господ да упокои душата на представилия се!
Коментиран от #66
16:21 25.10.2026
23 Да бе ,да ! 😜
Явно от ДПС са му връзките с гангстерите от Турската строителна мафия ?! И голямата скръб на Пеевски .
Коментиран от #49
16:22 25.10.2026
24 Ами сега
16:22 25.10.2026
25 Цвете
16:22 25.10.2026
26 665
16:22 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Струва 1,612.39 евро на месец
До коментар #11 от "МПС":Толкова струва
16:26 25.10.2026
30 Пиара на Радев - Бареков преди малко
Толкова силен вот за градски, жълтопаветен неолиберален кандидат няма как да има без подкрепа от приятел (ГЕРБ, ДПС) и резултатите толкова рано сутрин го доказват.
Съвсем ясно си личи, че Борисов е впрегнал и натиска останалите си лоялни кметове да работят за Сглобката, същото прави и Пеевски с кметовете на ДПС, на които още не са щракнали белезниците и не са по арестите.
16:28 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Няма как тези хора да са го убили
16:30 25.10.2026
33 Жоржета стресираща
Гн.колт много са го тормозели каратеги
И в немилост изобретил...рв.колт 45кл.
16:31 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не го преживявай
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Всяко пукане на "имотния балон" е свързано с разстрели м/у ортаци. И при предния срив 2008г. ги имаше.
От друга страна погледнато не е лошо , тъй като срива на имотите означава поскъпване на парите и свиване на инфлацията.
16:38 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 хмм
Коментиран от #60
16:40 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Следовател
16:44 25.10.2026
43 БеГемот
16:45 25.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
Коментиран от #68
16:48 25.10.2026
47 гОШО
16:50 25.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Анонимен
До коментар #23 от "Да бе ,да ! 😜":А богаш и радев и концесията откъде са му връзките
16:50 25.10.2026
50 Лама Кифла
16:52 25.10.2026
51 Тити на Кака
1. Видеото с двата автомобила не е след убийството, а преди него, при пристигането. Първата кола е различна от втората - има лепенки на задното стъкло и вертикалните линии до предната дясна врата ги няма, дизайнерският хоризонтал в края на купето - също, задните светлини са от старата серия. Това е по старият модел. Гостите на Бинев пътуват във втория автомобил, който е с актуалния дизайн на модела.
2. Поведението на тримата при качването след срещата е всичко друго, но не и спокойно. Елементите на изнервеност са очевидни, особено при оня, който се качва до шофьора.
3. На видеото от излизането не е фиксиран втори автомобил, който следва първия.
Толкова от мен.
Коментиран от #72
16:54 25.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Абе
До коментар #48 от "Абе":Той Бинев е голям богаташ , ако знаеш наистина колко беше бигат нямаше да ти се вярва! Богат човек взима ли пари на лиха от друг?😆
16:56 25.10.2026
54 Доста
Коментиран от #63
16:57 25.10.2026
55 Митка
16:57 25.10.2026
56 Мдаа
16:58 25.10.2026
57 мда
17:01 25.10.2026
58 Гост
17:01 25.10.2026
59 Дани
Пак ще е като с ония лами-петроХАМИ. Народа лапа муи и щрака с пръсти на бангарангата.
17:03 25.10.2026
60 1111
До коментар #40 от "хмм":Не само в двора,и в кабинета на Бинев има камера,всичко е заснето,кадрите са някъде в мвр
17:04 25.10.2026
61 Боци
17:06 25.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хмм
До коментар #54 от "Доста":и тримата са турци, но единият с българско гражданство
17:07 25.10.2026
64 Антон
Добре, пари бол тези бизнесмени, убития ги дразни, имат скандал, очевидно нерешим. Преглътни, наеми килър и го премахнете. Колко трябва да си ментално ограничен да убиваш човек по този начин. Сякаш някакви долнопробни гангстери решили да си чистят сметките. Дори те се опитват да се прикрият.
Коментиран от #65
17:10 25.10.2026
65 Ти много ги разбираш
До коментар #64 от "Антон":Хората са много богати ама много , тоз нашия гангстер Бинев визма пари от тях постоянно /той ги търси/, хора не са си имали работа с толкова нагъл човек!
17:13 25.10.2026
66 Онуфрий
До коментар #22 от "пропуснахме главното":Архонта вече учи св.Петър на таекондо.
17:15 25.10.2026
67 хахаха
17:20 25.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Чичо Тони
17:23 25.10.2026
70 Хорейшио
17:24 25.10.2026
71 рутминай
До коментар #8 от "Честити банани!":д-то дьо мне
17:31 25.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 каквото си надробило
17:54 25.10.2026
74 разтревожени са
17:58 25.10.2026