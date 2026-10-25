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ЕКСКЛУЗИВНИ ВИДЕА: Вижте колко спокойно, бавно и безгрижно си тръгват убийците на Бинев, имало ли е отцепка?

ЕКСКЛУЗИВНИ ВИДЕА: Вижте колко спокойно, бавно и безгрижно си тръгват убийците на Бинев, имало ли е отцепка?

25 Октомври, 2026 16:04 5 346 74

  • слави бинев-
  • убийство-
  • мафия-
  • отцепка

Престъплението е извършено сутринта на 24 октомври 2026 г. в дома на бизнесмена на ул. „Резньовете“ № 9

ЕКСКЛУЗИВНИ ВИДЕА: Вижте колко спокойно, бавно и безгрижно си тръгват убийците на Бинев, имало ли е отцепка? - 1
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Кадрите от камера в съседство до къщата на Слави Бинев показват минутите след изстрела. Тримата мъже излизат от имота, приближават се до паркирания си сребрист Range Rover и се качват в него бавно, без суетня и без видимо притеснение — сякаш току-що са приключили обикновен разговор. Движенията им са спокойни и отегчени. Камерата е заснела именно тази кола и момента на оттеглянето им.

Малко по-надолу по улицата обаче е заснето второ видео. На него се виждат два абсолютно еднакви сребристи Range Rover-а, които минават един след друг с висока скорост. До този момент се наблюдава само един автомобил — този, в който се качват тримата. Вторият идентичен джип се появява по-надолу и двата преминават последователно с ускорение. Това прави възможно версията, че същият тип Range Rover е чакал по-надолу като отцепка (подкрепящ автомобил), готов да се включи в движението след качването на мъжете.

Престъплението е извършено сутринта на 24 октомври 2026 г. в дома на бизнесмена на ул. „Резньовете“ № 9 в местността „Гърдова глава“ (район „Витоша“), близо до бул. „Александър Пушкин“ и Резиденция „Бояна“. Сигналът на 112 постъпва в 10:18 часа от работник в къщата, който чува изстрел и вижда тримата да напускат. Бинев е прострелян с един куршум в главата; на място е открита една гилза.

Тримата — двама с турски имена/произход и един с българска лична карта — са били чести гости на Бинев. Занимават се със строителство. Според МВР не са прикривали лицата си. Около час по-късно са задържани на 54-ия километър на АМ „Тракия“ край тунел „Траянови врата“ след блокиране на автомобила. Открити са две оръжия — едното изхвърлено преди спирането, другото в чантичка. Основната версия остава неуредени финансови отношения и възможен спонтанен скандал; на този етап МВР отхвърля поръчково убийство.

Спокойното и бавно качване в първия Range Rover, последвано от появата на втори идентичен автомобил, който минава с висока скорост, добавя нов елемент към картината: възможността за предварително позиционирана отцепка. Разследването продължава, материалите се предават на прокуратурата.

Славчо (Слави) Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. Европейски шампион по таекуондо от 1992 г., дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет. През 90-те изгражда бизнес чрез R-System Holding; евродепутат от „Атака“ (2007–2014) и народен представител. Оставя пет деца.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    33 6 Отговор
    Пускам сълза🤔

    Коментиран от #22, #38

    16:08 25.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    70 11 Отговор
    35 години западна демокрация в България,35 години бандитизъм,мутри чалги корупция и смърт много смърт, демокрацията е тумор който бавно убива държавата

    Коментиран от #8, #10

    16:09 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лорда

    35 2 Отговор
    Имало е ИЗцепка. Преди това, с Ния, е имало И цепка. Та ОТцепката, дори и старателно планирана, се е сцепила. Въобще, цепеняк да търсиш...

    16:10 25.10.2026

  • 5 Цело

    40 2 Отговор
    Тези тримата:

    - Кога ще ни върнеш парите?

    Слави Бинев:
    .- За какво са ви?

    Коментиран от #20

    16:11 25.10.2026

  • 6 Абе

    36 9 Отговор
    Само ма мен ли ми мирише на постановка

    16:13 25.10.2026

  • 7 Вчера в Кърджали

    39 4 Отговор
    Пеевски обяви Джихад на Румен Радев.

    16:15 25.10.2026

  • 8 Честити банани!

    37 14 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Демокрацията направо смърди!

    Коментиран от #39, #71

    16:15 25.10.2026

  • 9 Арх

    38 0 Отговор
    Интересно ми е, каква е ролята на светската дама, очевидно лице на предприемача от турски произход и представяна като архитект, в това мафиотско убийство.

    Коментиран от #17, #36

    16:16 25.10.2026

  • 10 Абе каква

    27 39 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Западна демокрация бълнуваш ,тук е руски див капитализъм ,едно към едно с расия и украйна

    Коментиран от #27

    16:16 25.10.2026

  • 11 МПС

    23 4 Отговор
    Такива Range Rover-и в Бояна с лопата да ги ринеш

    Коментиран от #29

    16:17 25.10.2026

  • 12 Копейко

    18 19 Отговор
    При нас падат от прозорци и балкони,ама този живеел в къща

    Коментиран от #19

    16:17 25.10.2026

  • 13 2017 г е част от дпс

    25 0 Отговор
    Защо не казвате а пишете атака за последно е в дпс

    16:17 25.10.2026

  • 14 ганди

    44 5 Отговор
    Спокойно си тръгват защото те нищо лошо не са направили, камо ли някого да са убивали.
    Дори и не предполагат, че след дин час ще бъдат заловени като убийци, и дори в близост ще се намери и оръжието на престъплението.

    16:17 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Запознат

    17 4 Отговор
    Колата струва 250 000 евро чиста пара.

    Коментиран от #28

    16:18 25.10.2026

  • 17 Вероятно

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Арх":

    Полова.

    16:18 25.10.2026

  • 18 Хмм

    22 1 Отговор
    втората кола вероятно е охрана, аз се възмущавах че ганчев заема публична длъжност в борбата, а те всичките така и след тях държавата трябва да спасява федерациите от фалит

    16:18 25.10.2026

  • 19 В къщата има

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейко":

    И кладенец също.

    16:20 25.10.2026

  • 20 незнайко

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цело":

    Ако това са питали и са получили такъв отговор , сега като го убиха ще им върне ли парите - НЕ !!!
    Какъв е смисъла от убийството тогава ?
    Виж ако става дума за пари от наркотици тогава е друга работа ! Убития не може да ГОВОРИ !!!

    16:20 25.10.2026

  • 21 Бил депутат само в атака според

    23 1 Отговор
    Тази медия а защо ли пишат само тази партия защото той е бил и в НДСВ и 2017 се включва в ДПС ДПС ДПС

    16:20 25.10.2026

  • 22 пропуснахме главното

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Господ да упокои душата на представилия се!

    Коментиран от #66

    16:21 25.10.2026

  • 23 Да бе ,да ! 😜

    22 2 Отговор
    Депутат от атака , НФСБ , НО- последно ДПС ?
    Явно от ДПС са му връзките с гангстерите от Турската строителна мафия ?! И голямата скръб на Пеевски .

    Коментиран от #49

    16:22 25.10.2026

  • 24 Ами сега

    27 4 Отговор
    Работата много мирише. По скоро някой ги натопи

    16:22 25.10.2026

  • 25 Цвете

    18 2 Отговор
    НАИМЕНОВАНИЯТА НА УЛИЦАТА И МЕСТНОСТТА СА ОТВРАТ " РЕЗНИ МУ ГЛАВАТА "? ПО КОЙ НАЧИН СА ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ? ДА СИ БЯХА ОСТАНАЛИ В ТУРЦИЯ, ТАМ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ИМ ИМА НУЖДА ОТ ДОСТА ПО ГОЛЯМО СТРОИТЕЛСТВО ОТ КОЛКОТО В БЪЛГАРИЯ. И ТИЯ ЛИ СА КАТО НЕВЗОРОВ? ДЕТАЙЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ ВСИЧКО, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО И ДА ГИ СЪДЯТ ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА. ДУШМАНИ ИЗЛЯЗОХА.👮🚔🇧🇬😠🫵

    16:22 25.10.2026

  • 26 665

    36 1 Отговор
    Лексусът станал на два Ровъра :))))

    16:22 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Струва 1,612.39 евро на месец

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "МПС":

    Толкова струва

    16:26 25.10.2026

  • 30 Пиара на Радев - Бареков преди малко

    8 12 Отговор
    Отново реве -
    Толкова силен вот за градски, жълтопаветен неолиберален кандидат няма как да има без подкрепа от приятел (ГЕРБ, ДПС) и резултатите толкова рано сутрин го доказват.

    Съвсем ясно си личи, че Борисов е впрегнал и натиска останалите си лоялни кметове да работят за Сглобката, същото прави и Пеевски с кметовете на ДПС, на които още не са щракнали белезниците и не са по арестите.

    16:28 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Няма как тези хора да са го убили

    26 3 Отговор
    По сред бял ден и при толкова камери , не са толкова глупави , има нещо гнило някой ги насади

    16:30 25.10.2026

  • 33 Жоржета стресираща

    10 0 Отговор
    Като малък вучилище
    Гн.колт много са го тормозели каратеги
    И в немилост изобретил...рв.колт 45кл.

    16:31 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не го преживявай

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Всяко пукане на "имотния балон" е свързано с разстрели м/у ортаци. И при предния срив 2008г. ги имаше.
    От друга страна погледнато не е лошо , тъй като срива на имотите означава поскъпване на парите и свиване на инфлацията.

    16:38 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хмм

    20 3 Отговор
    Тези никак не приличат на убийци, а и не се държат като такива. Ако убийството е станало инцидентно, тези хора щяха да са силно притеснени и да бързат да напуснат мястото. За планирано убийство изобщо не може да става дума - няма как да не са знаели, че мястото е пълно с камери. Въпросът е какво се е случило след като те са си тръгнали и са оставили Бинев жив и здрав. Евентуално може да се мисли, че убиецът е последният, който се качи в автомобила. Той очевидно се е забавил, защото другите двама мъже го изчакваха. Възможно е последният да е убил Бинев, а другите двама да не са знаели. Тази версия изглежда достоверна само ако Бинев е убит с пистолет със заглушител, но съседи казват, че са чули силен изстрел. Остава версията, че Бинев е убит след като мъжете са напуснали къщата. Не може в двора да е нямало камери, което поставя въпроса защо не ни показват записите от тях.

    Коментиран от #60

    16:40 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Следовател

    12 0 Отговор
    Полиците са хванали ако едната кола. Чудно къде е другата?

    16:44 25.10.2026

  • 43 БеГемот

    10 0 Отговор
    Чак пък спокойно.....според мен се суетят ...и се тухкакт каква стана тя ...даже единият щяха да го оставят щото сигурно най много се е чесъл по кратуната...

    16:45 25.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    5 9 Отговор
    И тези убийци се разхождат сред нас а радев се смее егати оставка

    Коментиран от #68

    16:48 25.10.2026

  • 47 гОШО

    1 0 Отговор
    В Северозапада Герб не гласуват

    16:50 25.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Да бе ,да ! 😜":

    А богаш и радев и концесията откъде са му връзките

    16:50 25.10.2026

  • 50 Лама Кифла

    5 1 Отговор
    щом един изстрел в главата ......самоубил се е.......душа дава пари не дава

    16:52 25.10.2026

  • 51 Тити на Кака

    11 0 Отговор
    Моите две стинки по темата:

    1. Видеото с двата автомобила не е след убийството, а преди него, при пристигането. Първата кола е различна от втората - има лепенки на задното стъкло и вертикалните линии до предната дясна врата ги няма, дизайнерският хоризонтал в края на купето - също, задните светлини са от старата серия. Това е по старият модел. Гостите на Бинев пътуват във втория автомобил, който е с актуалния дизайн на модела.
    2. Поведението на тримата при качването след срещата е всичко друго, но не и спокойно. Елементите на изнервеност са очевидни, особено при оня, който се качва до шофьора.
    3. На видеото от излизането не е фиксиран втори автомобил, който следва първия.
    Толкова от мен.

    Коментиран от #72

    16:54 25.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Той Бинев е голям богаташ , ако знаеш наистина колко беше бигат нямаше да ти се вярва! Богат човек взима ли пари на лиха от друг?😆

    16:56 25.10.2026

  • 54 Доста

    8 0 Отговор
    Притеснен изглежда единия господин турчин? ( кое е нецензурно тук и защо мажете?)

    Коментиран от #63

    16:57 25.10.2026

  • 55 Митка

    11 0 Отговор
    Оставял бил пет деца?Но от три жени което в нашето общество не се води за нещо добро.Да не са сукалчета?Оставя и над милион € дълг.Оставя и над сто нощни заведения в които се играе хазарт,продават се наркотици.Съпругата на убиеца е дъщеря на бивш гл.архитект на София.Всички пак са навързани.Точно тя се оплакала ,че я закача.Кой знае и още какви истории има.Отвличан и пребиван от свои съратници.Напомня на разстрела на оня,гребеца.Но то беше отдавна.

    16:57 25.10.2026

  • 56 Мдаа

    5 0 Отговор
    Не са много спокойни, просто тирично поведение на пълни шматки.

    16:58 25.10.2026

  • 57 мда

    5 0 Отговор
    В друг сайт писаха че влизал във филми като вземал разни субстанции , та вечерта на софрата е възможно да е имало фатални грешки.

    17:01 25.10.2026

  • 58 Гост

    4 0 Отговор
    Мутренския рейндж

    17:01 25.10.2026

  • 59 Дани

    6 0 Отговор
    "Два еднакви джипа" говори за едно, а "не са си прикривали лицата", говори за противното.
    Пак ще е като с ония лами-петроХАМИ. Народа лапа муи и щрака с пръсти на бангарангата.

    17:03 25.10.2026

  • 60 1111

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "хмм":

    Не само в двора,и в кабинета на Бинев има камера,всичко е заснето,кадрите са някъде в мвр

    17:04 25.10.2026

  • 61 Боци

    2 7 Отговор
    В държавата на рапона и биволицата е така. Съвсем нормални неща. Важното е да угаждаме на Путин и Ердоган да строят газопроводи и магистрали.

    17:06 25.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Доста":

    и тримата са турци, но единият с българско гражданство

    17:07 25.10.2026

  • 64 Антон

    1 2 Отговор
    На видеото не ми изглеждат особено спокойни и безгрижни. Дори обратното - вижда се напрежение и припряност. Това са ментално ограничени хора.
    Добре, пари бол тези бизнесмени, убития ги дразни, имат скандал, очевидно нерешим. Преглътни, наеми килър и го премахнете. Колко трябва да си ментално ограничен да убиваш човек по този начин. Сякаш някакви долнопробни гангстери решили да си чистят сметките. Дори те се опитват да се прикрият.

    Коментиран от #65

    17:10 25.10.2026

  • 65 Ти много ги разбираш

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Антон":

    Хората са много богати ама много , тоз нашия гангстер Бинев визма пари от тях постоянно /той ги търси/, хора не са си имали работа с толкова нагъл човек!

    17:13 25.10.2026

  • 66 Онуфрий

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "пропуснахме главното":

    Архонта вече учи св.Петър на таекондо.

    17:15 25.10.2026

  • 67 хахаха

    5 0 Отговор
    Какво строителство? Голямо пране падна в последните години и сигурно ще има още изгорели.

    17:20 25.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Чичо Тони

    3 0 Отговор
    Това, което се вижда на видеото, изобщо не е "бавно", "спокойно", безгрижно". Първият човек, който излиза в кадър, е очевадно нервен и възбуден. Предполагам, че това е българина, който е изненадан от развоя на срещата и не е на себе си.

    17:23 25.10.2026

  • 70 Хорейшио

    4 0 Отговор
    Все пак са ги хванали за по малко от час ,на мен повечко време щеше да ми трябва.

    17:24 25.10.2026

  • 71 рутминай

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Честити банани!":

    д-то дьо мне

    17:31 25.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 каквото си надробило

    0 0 Отговор
    такова ще сърбаш .

    17:54 25.10.2026

  • 74 разтревожени са

    0 0 Отговор
    нервни, май са го намерили застрелян и сега тях ще обвинят. Наглата Съдебна ВЛАСТ дълго ще лапа сега, експертизи, отлагане надела, отводи, дъжд от пачки.

    17:58 25.10.2026