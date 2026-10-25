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Андрей Гюров кани Йотова на открит дебат
  Тема: Избори

Андрей Гюров кани Йотова на открит дебат

25 Октомври, 2026 22:29 833 49

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избори

Кандидатът за президент благодари на избирателите и заяви, че България не трябва да се дели на „наши“ и „ваши“. Данните от паралелното преброяване очертават балотаж на 1 ноември

Андрей Гюров кани Йотова на открит дебат - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на открит, честен и цивилизован дебат след края на първия тур на президентските избори. Кандидатът за държавен глава благодари на всички български граждани, които са упражнили правото си на глас, включително на тези, които са направили различен избор.

„България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Това огромно доверие ни задължава да продължим битката за нова посока на България“, заяви Гюров.

Предварителните данни очертават балотаж

Първите резултати от паралелното преброяване на агенциите „Тренд“ и „Мяра“, представени по NOVA, показват, че на втория тур ще се срещнат двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

При 90% изпълнение на извадката „Тренд“ дава 36% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 30,8% за Гюров и Кандев. Данните на „Мяра“ при 70% изпълнение на извадката сочат 34% за първата двойка и 31,3% за втората.

На трето място според двете агенции са Костадин Костадинов и Петър Волгин. Тяхната подкрепа е между 12,5% и 12,8%.

Ниска активност на първия тур

Паралелното преброяване отчита ниска избирателна активност. Според „Тренд“ тя е 21,9%, а според „Мяра“ – 20,8%.

По-ранните екзитполове към 20:00 часа също показаха преднина за Йотова и Вълчев. Тогава „Тренд“ отчете 36,4% за тях срещу 32,1% за Гюров и Кандев. При „Мяра“ съотношението беше 35,6% срещу 32,5%.

Ако предварителните резултати бъдат потвърдени от окончателното преброяване, балотажът ще се проведе на 1 ноември.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмммм

    17 17 Отговор
    Комунистче, ти трябва да и благодариш, че те назначи, не да скачаш срещу нея!!

    Коментиран от #10, #13

    22:32 25.10.2026

  • 4 Йотова не би се съгласила

    16 15 Отговор
    Тя няма нито един задоволителен отговор на който и да е въпрос зададен от Гюров.

    Коментиран от #18, #43

    22:33 25.10.2026

  • 5 ЙОТОВА

    13 14 Отговор
    НИКОГА НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ НА ДЕБАТ

    ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМ РЕЗИЛ

    ЗАТОВА ДЕБАТ НЯМА ДА ПРИЕМЕ.

    Коментиран от #15, #30, #42

    22:33 25.10.2026

  • 6 Никой

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Михо":

    Я,пак !

    22:33 25.10.2026

  • 7 Мача е свирен

    6 13 Отговор
    На втори тур олигархията зад Йотова ще извади едни 300 000 купени гласа, а олигархията зад Гюров ще извади само 100 000 купени гласа.

    22:34 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евгени от Алфапласт

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    Трябва, да, но не на нея. Тя бе само изпълнител.😎

    22:34 25.10.2026

  • 11 лява резба

    3 4 Отговор
    в атака

    Коментиран от #32

    22:35 25.10.2026

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    8 7 Отговор
    Тази соц кОчка ще се разболее баш в деня на дебата....

    Коментиран от #35

    22:35 25.10.2026

  • 13 КАКА КУРНИ

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    РАДЕВ БЛАГОДАРИ ЛИ МИ

    ЧЕ ГО НАПРАВИХ ПРЕЗИДЕНТ?

    СКОЧИ ЛИ МИ ПОСЛЕ МУНЧО !

    22:35 25.10.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    9 8 Отговор
    Прав е Слави Трифонов - "Народа спука от бой насипната партия на Радев"
    ...
    Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
    ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.3% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"

    Коментиран от #40

    22:35 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Искам такъв дебат да гледам

    13 3 Отговор
    По-интересен ще е дебат между Кандев и Вълчев.

    Коментиран от #34

    22:35 25.10.2026

  • 17 Софиянец

    7 9 Отговор
    Тиз пък! Кой нормален ще падне толкова ниско, че да говори с тебе бе! Наркоман!

    Коментиран от #25

    22:36 25.10.2026

  • 18 дори да се случи

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Йотова не би се съгласила":

    началото на края за РР бързичко дойде

    22:36 25.10.2026

  • 19 Пич

    6 6 Отговор
    Честито ви задължително гласуване с машини!!! След като си загубихте времето, стъкмистиците си нагласиха точно това, което ви казваха от месец!!!

    Коментиран от #31

    22:36 25.10.2026

  • 20 хъхъ

    6 7 Отговор
    Прогресивните катастрофираха, щом едва изкараха малко повече от тази комична двойка Гюров и Кандев.

    22:36 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Баце

    9 8 Отговор
    Самовлюбен и амбициозен тъпанар. Колко хора ще му гледат дебата има няма 12-13 % ?

    22:36 25.10.2026

  • 23 Гробар

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Дебата ше е истинско мъпет шоу. Трябва да сложат за модератор Евгени Минчев.

    22:37 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЕСКОБАР

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Софиянец":

    Май Наркоманите .разговарят
    От Затвора с ЙОТОВА?

    22:37 25.10.2026

  • 26 баба Вуна

    9 5 Отговор
    Йотова е новата Цецка Цачева.

    22:38 25.10.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    7 11 Отговор
    Гюров е под нивото на Йотова. Тя е професионален говорител от телевизията, а той няма дар слово и интелект. Много смело.

    Коментиран от #39, #41

    22:38 25.10.2026

  • 28 ХиХи

    2 0 Отговор
    Сигурно ще я пита за Крим? А за Ормуз ще я пита ли?

    22:39 25.10.2026

  • 29 Гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "🇺🇦🐖":

    Кандев ше му ги опне и ше го изстреля в космоса.

    22:39 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нищо не си знаел преди месеци

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Липсват купените гласове, онези, които са оставили гласуването за 2-ри тур и разочарованите от Радев. Това е причината за ниската активност.
    СЕГА ВИНОВНИТЕ ДА СИ ПОСИПЯТ ГЛАВАТА С ПЕПЕЛ!

    Коментиран от #45

    22:39 25.10.2026

  • 32 БЕЛАТА ЗЛАТКА

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "лява резба":

    ЩОМ СИ КАЗАЛ

    В АТАКА .

    22:39 25.10.2026

  • 33 Пич

    4 4 Отговор
    И за несхващащите, които се препират излишно - и двете креатури са Радеви креатури!!! Тоест, на дъртите комунисти!!!
    Гюров също беше сътворен от Радев (ДС)!!!

    22:40 25.10.2026

  • 34 Налудник

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Искам такъв дебат да гледам":

    Ставаме двама. И аз искам да гледам Кандев как се гърчи. Убеден съм, че ще е зверска излагация, гледал съм как се резили при Цънцата.

    22:41 25.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лама Калушев

    6 3 Отговор
    Аз каня умник Гюро да пренощува в моята хижа.

    Коментиран от #38

    22:43 25.10.2026

  • 37 Демократ

    6 2 Отговор
    Много мъжко момче е Гюров ще я бие във всеки дебат

    22:45 25.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пълни глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Гюров има докторат в престижен западен университет, ама нямал интелект, ти колко доктората имаш и от къде?

    Коментиран от #46

    22:46 25.10.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Не съм го писал аз. Петроханци крадат никове, както крадоха българския народ.

    Коментиран от #47

    22:47 25.10.2026

  • 41 Затова ли Бяга

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Йотова от
    Дебат

    Като Вампир от Чесън?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    22:47 25.10.2026

  • 42 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЙОТОВА":

    Ще се види колко е проста.

    22:47 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 гого

    3 0 Отговор
    фиона би се сагласила само по надяждане.

    22:48 25.10.2026

  • 45 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нищо не си знаел преди месеци":

    Напротив, знаех!!! И още преди месец обяснявах на такива комсомолци като тебе, че ще стане това, което стана!!!

    22:49 25.10.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Пълни глупости":

    Да, бе да. Един нелегален емигрант, като Гюров, бил завършил университет в САЩ . После видиш ли, без да има магистратура, завършил на немски докторат в Швейцария. Чул ли си тази калинка, да говори чужд език? Той български не може да говори. Къде в завършил образование, като се е лекувал в наркокомуна?

    22:51 25.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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