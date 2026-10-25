Андрей Гюров кани Йотова на открит дебат

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на открит, честен и цивилизован дебат след края на първия тур на президентските избори. Кандидатът за държавен глава благодари на всички български граждани, които са упражнили правото си на глас, включително на тези, които са направили различен избор.

„България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Това огромно доверие ни задължава да продължим битката за нова посока на България“, заяви Гюров.

Предварителните данни очертават балотаж

Първите резултати от паралелното преброяване на агенциите „Тренд“ и „Мяра“, представени по NOVA, показват, че на втория тур ще се срещнат двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

При 90% изпълнение на извадката „Тренд“ дава 36% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 30,8% за Гюров и Кандев. Данните на „Мяра“ при 70% изпълнение на извадката сочат 34% за първата двойка и 31,3% за втората.

На трето място според двете агенции са Костадин Костадинов и Петър Волгин. Тяхната подкрепа е между 12,5% и 12,8%.

Ниска активност на първия тур

Паралелното преброяване отчита ниска избирателна активност. Според „Тренд“ тя е 21,9%, а според „Мяра“ – 20,8%.

По-ранните екзитполове към 20:00 часа също показаха преднина за Йотова и Вълчев. Тогава „Тренд“ отчете 36,4% за тях срещу 32,1% за Гюров и Кандев. При „Мяра“ съотношението беше 35,6% срещу 32,5%.

Ако предварителните резултати бъдат потвърдени от окончателното преброяване, балотажът ще се проведе на 1 ноември.

Източници: nova.bg