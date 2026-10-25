Андрей Гюров кани Йотова на открит дебат

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на открит, честен и цивилизован дебат след края на първия тур на президентските избори. Кандидатът за държавен глава благодари на всички български граждани, които са упражнили правото си на глас, включително на тези, които са направили различен избор.
„България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Това огромно доверие ни задължава да продължим битката за нова посока на България“, заяви Гюров.
Предварителните данни очертават балотаж
Първите резултати от паралелното преброяване на агенциите „Тренд“ и „Мяра“, представени по NOVA, показват, че на втория тур ще се срещнат двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.
При 90% изпълнение на извадката „Тренд“ дава 36% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 30,8% за Гюров и Кандев. Данните на „Мяра“ при 70% изпълнение на извадката сочат 34% за първата двойка и 31,3% за втората.
На трето място според двете агенции са Костадин Костадинов и Петър Волгин. Тяхната подкрепа е между 12,5% и 12,8%.
Ниска активност на първия тур
Паралелното преброяване отчита ниска избирателна активност. Според „Тренд“ тя е 21,9%, а според „Мяра“ – 20,8%.
По-ранните екзитполове към 20:00 часа също показаха преднина за Йотова и Вълчев. Тогава „Тренд“ отчете 36,4% за тях срещу 32,1% за Гюров и Кандев. При „Мяра“ съотношението беше 35,6% срещу 32,5%.
Ако предварителните резултати бъдат потвърдени от окончателното преброяване, балотажът ще се проведе на 1 ноември.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 хмммм
Коментиран от #10, #13
22:32 25.10.2026
4 Йотова не би се съгласила
Коментиран от #18, #43
22:33 25.10.2026
5 ЙОТОВА
ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМ РЕЗИЛ
ЗАТОВА ДЕБАТ НЯМА ДА ПРИЕМЕ.
Коментиран от #15, #30, #42
22:33 25.10.2026
6 Никой
До коментар #2 от "Михо":Я,пак !
22:33 25.10.2026
7 Мача е свирен
22:34 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "хмммм":Трябва, да, но не на нея. Тя бе само изпълнител.😎
22:34 25.10.2026
11 лява резба
Коментиран от #32
22:35 25.10.2026
12 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #35
22:35 25.10.2026
13 КАКА КУРНИ
До коментар #3 от "хмммм":РАДЕВ БЛАГОДАРИ ЛИ МИ
ЧЕ ГО НАПРАВИХ ПРЕЗИДЕНТ?
СКОЧИ ЛИ МИ ПОСЛЕ МУНЧО !
22:35 25.10.2026
14 РЕАЛИСТ
...
Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.3% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"
Коментиран от #40
22:35 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Искам такъв дебат да гледам
Коментиран от #34
22:35 25.10.2026
17 Софиянец
Коментиран от #25
22:36 25.10.2026
18 дори да се случи
До коментар #4 от "Йотова не би се съгласила":началото на края за РР бързичко дойде
22:36 25.10.2026
19 Пич
Коментиран от #31
22:36 25.10.2026
20 хъхъ
22:36 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Баце
22:36 25.10.2026
23 Гробар
До коментар #9 от "хаха":Дебата ше е истинско мъпет шоу. Трябва да сложат за модератор Евгени Минчев.
22:37 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЕСКОБАР
До коментар #17 от "Софиянец":Май Наркоманите .разговарят
От Затвора с ЙОТОВА?
22:37 25.10.2026
26 баба Вуна
22:38 25.10.2026
27 РЕАЛИСТ
Коментиран от #39, #41
22:38 25.10.2026
28 ХиХи
22:39 25.10.2026
29 Гробар
До коментар #24 от "🇺🇦🐖":Кандев ше му ги опне и ше го изстреля в космоса.
22:39 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Нищо не си знаел преди месеци
До коментар #19 от "Пич":Липсват купените гласове, онези, които са оставили гласуването за 2-ри тур и разочарованите от Радев. Това е причината за ниската активност.
СЕГА ВИНОВНИТЕ ДА СИ ПОСИПЯТ ГЛАВАТА С ПЕПЕЛ!
Коментиран от #45
22:39 25.10.2026
32 БЕЛАТА ЗЛАТКА
До коментар #11 от "лява резба":ЩОМ СИ КАЗАЛ
В АТАКА .
22:39 25.10.2026
33 Пич
Гюров също беше сътворен от Радев (ДС)!!!
22:40 25.10.2026
34 Налудник
До коментар #16 от "Искам такъв дебат да гледам":Ставаме двама. И аз искам да гледам Кандев как се гърчи. Убеден съм, че ще е зверска излагация, гледал съм как се резили при Цънцата.
22:41 25.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Лама Калушев
Коментиран от #38
22:43 25.10.2026
37 Демократ
22:45 25.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пълни глупости
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":Гюров има докторат в престижен западен университет, ама нямал интелект, ти колко доктората имаш и от къде?
Коментиран от #46
22:46 25.10.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Не съм го писал аз. Петроханци крадат никове, както крадоха българския народ.
Коментиран от #47
22:47 25.10.2026
41 Затова ли Бяга
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":Йотова от
Дебат
Като Вампир от Чесън?
Хаха хахахахаха хахахахаха
22:47 25.10.2026
42 Гост
До коментар #5 от "ЙОТОВА":Ще се види колко е проста.
22:47 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 гого
22:48 25.10.2026
45 Пич
До коментар #31 от "Нищо не си знаел преди месеци":Напротив, знаех!!! И още преди месец обяснявах на такива комсомолци като тебе, че ще стане това, което стана!!!
22:49 25.10.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #39 от "Пълни глупости":Да, бе да. Един нелегален емигрант, като Гюров, бил завършил университет в САЩ . После видиш ли, без да има магистратура, завършил на немски докторат в Швейцария. Чул ли си тази калинка, да говори чужд език? Той български не може да говори. Къде в завършил образование, като се е лекувал в наркокомуна?
22:51 25.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.