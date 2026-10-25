100% преброяване: Четири агенции очертават балотаж между Йотова и Гюров

Четири социологически агенции очертават балотаж между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Данните от паралелните преброявания показват различни разлики между първите двама, но поставят едни и същи участници на водещите позиции.

Според 100% извадка на „Алфа Рисърч“ Йотова – Вълчев получават 34,6% от гласовете, а Гюров – Кандев – 32,7%. Трети са Костадин Костадинов – Петър Волгин с 12,6%. Следват Радостин Василев – Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева с 3,8% и Иван Христанов – Стоянка Черкезова с 2,7%.

Различна подредба на първите две двойки отчита „Маркет линкс“. При 100% извадка Гюров – Кандев са с 33,5%, а Йотова – Вълчев с 32,7%. Костадинов – Волгин получават 12,4%, Радостин Василев – Красимир Манов – 4,2%, Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева – 3,4%, а Иван Христанов – Стоянка Черкезова – 2,8%.

Разликата между първите двойки варира

Паралелното преброяване на „Мяра“ при 100% извадка поставя Йотова – Вълчев на първо място с 35%, следвани от Гюров – Кандев с 31,9%. Костадинов – Волгин са трети с 12,4%. Данните на агенцията показват разлика от 3,1 процентни пункта между водещите кандидатпрезидентски двойки.

При 78% изпълнение на извадката „Галъп интернешънъл болкан“ отчита 33,8% за Йотова – Вълчев и 31,2% за Гюров – Кандев. Трети са Костадинов – Волгин с 12,5%, следвани от Радостин Василев – Красимир Манов с 4,2%, Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева с 3,4% и Иван Христанов – Стоянка Черкезова с 2,2%.

Така резултатите от различните извадки сочат близка битка между първите две двойки. При „Маркет линкс“ преднината е за Гюров – Кандев, докато „Алфа Рисърч“, „Мяра“ и „Галъп интернешънъл болкан“ поставят Йотова – Вълчев начело.

Посочените данни са от паралелни преброявания и не заместват официалното обработване на изборните протоколи. Според предварителните резултати вторият тур между двете водещи двойки трябва да се проведе на 1 ноември 2026 г.

Източници: bta.bg