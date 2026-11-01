Балотажите губят избиратели вече 20 години

Балотажите на президентските избори в България губят избиратели вече две десетилетия. От 2006 г. насам активността на втория тур неизменно е по-ниска от тази на първия, показват данните на Централната избирателна комисия.

Тенденцията ще бъде проверена отново на 1 ноември, когато е насрочен вторият тур на президентските избори през 2026 г. Първият тур на 25 октомври премина при рекордно ниска активност от 22,98% – гласували са 1 525 034 избиратели. Това е най-слабият интерес към президентски вот, отчитан досега в страната.

Спадът започва през 2006 г.

През 2006 г. до урните на първия тур стигат 42,5% от избирателите, а на балотажа – 41,2%. Разликата е 1,3 процентни пункта.

Понижението се задълбочава през 2011 г. Тогава активността намалява от 51,8% на първия тур до 48% на втория, или с 3,8 процентни пункта. През 2016 г. спадът е от 57,5% до 51,6% – с 5,9 пункта.

На изборите през 2021 г. разликата отново е значителна. Активността се понижава от 40,5% на първия тур до 34,8% на балотажа, което означава спад от 5,7 процентни пункта. Данните за вота през 2021 г. са публикувани от ЦИК.

През 90-те години балотажът мобилизира повече хора

Историята на президентските избори показва различна картина в началото на прехода. През 1992 г., когато се провеждат първите преки президентски избори, активността се увеличава от 75,4% на първия тур до 75,9% на втория.

През 1996 г. ръстът е по-малък – от 61,1% до 61,5%. Най-съществено мобилизиране на избиратели между двата тура е отчетено през 2001 г., когато активността скача от 41,6% на 54,9%. Увеличението е с 13,3 процентни пункта.

Най-ниският интерес поставя нов въпрос

Преди балотажа през 2026 г. изходната точка е различна от всички предишни президентски избори. При първия тур са гласували по-малко от един на всеки четирима избиратели.

ЦИК обяви, че след вота на 25 октомври няма избрани президент и вицепрезидент, тъй като в гласуването не са участвали повече от половината избиратели и никой кандидат не е получил повече от половината действителни гласове. В решението си комисията посочва: „В произведените на 25 октомври 2026 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“.

Така балотажът на 1 ноември ще покаже не само кой ще спечели президентския вот, но и дали ще бъде прекъсната двадесетгодишната тенденция вторият тур да привлича по-малко избиратели.

Източници: nova.bg