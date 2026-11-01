Полският президент свика кризисни разговори заради съда

Полският президент Карол Навроцки проведе кризисни консултации с политически лидери заради задълбочаващия се спор около независимостта на Конституционния трибунал – най-висшата съдебна институция в страната по въпросите на конституционното право. В разговорите участваха представители на националистически, крайнодесни и някои партии от управляващата коалиция, но Гражданската коалиция на премиера Доналд Туск не изпрати свои представители.

Навроцки заяви, че е свикал „спешните“ консултации заради „заплахата за вътрешната сигурност на Полша“, породена от внезапното отстраняване на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски. До събота следобед не беше постигнат пробив в преговорите.

Туск обвини опозицията в атака срещу демокрацията

В телевизионно обръщение в събота вечерта Доналд Туск обвини консервативните националистически лидери от опозицията, че искат да разрушат демокрацията и върховенството на закона.

„Нека наричаме нещата с истинските им имена. От години в Полша съществуват организации и политици, които искат да разрушат демокрацията и върховенството на закона“, заяви Туск.

Привърженици на дясната партия „Право и справедливост“ се събраха пред сградата на Конституционния трибунал във Варшава. Протестите в подкрепа на съдии, близки до партията, продължават от седмици.

Спорът е част от продължителна съдебна криза

Конституционният трибунал е в центъра на продължаващ от години политически конфликт заради обвиненията в политизиране на полската съдебна система. Според Туск проблемите са започнали по време на управлението на „Право и справедливост“ между 2015 и 2023 г.

Богдан Швенчковски, назначен по време на това управление, беше обвинен, че е използвал правомощията си като председател на съда, за да блокира избора на нови съдии от парламента. Туск заяви, че съдиите в съда не са политически неутрални и определи отстраняването на Швенчковски като „болезнено“, но необходимо за възстановяване на върховенството на закона.

Официалният профил на Конституционния трибунал в социалната мрежа X определи действията на правителството като „държавен преврат“. Самият Навроцки, който е политик от дясното пространство, също е блокирал назначения на съдии в съда.

Европейската комисия и САЩ призоваха за деескалация

Европейската комисия призова полския президент да приеме номинациите на нови съдии, които са в центъра на конституционната криза, съобщи агенция Франс прес, цитирана от „Ал Джазира“. Един от основните спорове между правителството на Туск и съда е свързан с решения на съдии, смятани за близки до „Право и справедливост“, които често поставят полското законодателство над правото на Европейския съюз.

Посланикът на САЩ в Полша Том Роуз призова всички страни да запазят спокойствие.

„Последното, от което Полша се нуждае, е конфронтация, която да се разрасне в нещо много по-лошо“, написа Роуз.

Разговорите при президента не доведоха до незабавно споразумение, а противопоставянето между правителството, президента и съда продължава.

Източници: aljazeera.com