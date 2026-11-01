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65 секции очакват за балотажа българите в Италия, Франция, Белгия и Люксембург
  Тема: Избори

65 секции очакват за балотажа българите в Италия, Франция, Белгия и Люксембург

1 Ноември, 2026 04:54 395 1

  • президентски избори-
  • гласуване в чужбина-
  • белгия-
  • италия-
  • франция

На втория тур са разкрити 16 секции в Белгия, 2 в Люксембург, 29 в Италия и 18 във Франция. Избирателите могат да гласуват и извън постоянния си адрес, ако изпълнят изискванията за това

65 секции очакват за балотажа българите в Италия, Франция, Белгия и Люксембург - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българите в Белгия, Люксембург, Италия и Франция могат да гласуват на втория тур на президентските избори в общо 65 секции. Най-много са секциите в Италия – 29, следвани от Франция с 18, Белгия с 16 и Люксембург с 2.

В Белгия изборният ден започва в 7:00 часа местно време и приключва в 20:00 часа. При образуване на опашки секциите могат да работят до още един час. На първия тур са гласували малко над 3000 души от около 60 000 българи, които живеят в страната. Най-висока активност е отчетена в постоянното представителство на България към Европейския съюз – около 600 гласоподаватели, а в Генк са гласували 44 души.

В белгийските секции ще има общо 10 машини за гласуване, както и дежурни телефони при технически проблеми. Избирателите, които не са предварително вписани в списъците, трябва да подадат и подпишат декларация пред членовете на секционната комисия.

29 секции са подготвени в Италия

В Италия вотът е организиран в 29 секции. Над 47 000 българи пребивават официално в страната, а на първия тур са гласували около 3000 души. Право да гласуват имат и българските туристи.

В Рим са разкрити две секции в посолството, а в Милано – три в българското училище. Секции има и в Неапол и Болоня, както и в повечето райони на Апенинския полуостров. Изключение са остров Сардиния и областите Марке и Молизе. В централните и южните части на Италия са прогнозирани проливни дъждове, особено по Адриатическото крайбрежие.

„Туристите също могат да гласуват.“

Това е посочено в информацията на Българското национално радио за организацията на вота в Италия.

18 секции работят във Франция

Във Франция са разкрити 18 секции. На първия тур са гласували малко над 2500 души, като около 1100 от тях са упражнили правото си на вот в българското посолство в Париж.

В трите парижки секции ще се гласува с машини. Машини има и в секциите в Лион и Ница, където на първия тур са гласували сравнително повече избиратели. В Париж полицейското присъствие е засилено след протести и инциденти от предходния ден.

Източници: bnrnews.bg


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