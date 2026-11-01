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Кой може да гласува в различна секция на балотажа
  Тема: Избори

Кой може да гласува в различна секция на балотажа

1 Ноември, 2026 05:14 356 3

  • президентски избори-
  • втори тур-
  • гласуване по настоящ адрес-
  • студенти-
  • цик

Гласувалите в чужбина могат да упражнят правото си на вот в България по постоянен адрес, а учащите имат специални правила за гласуване в населеното място, където учат

Кой може да гласува в различна секция на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателите, които са гласували на първия тур на президентските избори на 25 октомври в чужбина, но на балотажа на 1 ноември ще бъдат в България, могат да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Същото правило важи и в обратната посока – ако човек е гласувал в България на първия тур, но във втория тур се намира зад граница, той може да упражни правото си на глас в чужбина при спазване на условията за гласуване там.

Не е необходимо да се подава ново заявление за гласуване по настоящ адрес. Удостоверенията и документите, издадени за първия тур, запазват действието си и за втория. Това означава, че избирателите, получили разрешение да гласуват на адрес, различен от постоянния им, не трябва да преминават отново през процедурата.

Как гласуват ученици и студенти

Специален ред има за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение, когато учат в населено място, различно от това по постоянния им адрес. Те могат да изберат секция в населеното място, където се обучават.

Пред секционната избирателна комисия трябва да бъдат представени документ за самоличност и доказателство за редовно обучение. Приемат се заверена ученическа или студентска книжка за съответния учебен срок, както и официално уверение, подписано от ръководителя на учебното заведение. Студентите, които използват електронни книжки, трябва да носят уверение от университета.

Учащите подписват и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Централната избирателна комисия посочва, че тази възможност се отнася и за докторанти, курсанти и дипломанти в редовна форма на обучение.

Къде се проверява секцията

Избирателите могат да направят справка за номера и адреса на секцията си чрез системата за проверка на изборните списъци. За хората, които са подали заявление за гласуване по настоящ адрес, справката показва секцията, в която са включени за вота.

Правилата позволяват участие във втория тур и когато избирателят се намира на различно място от това, на което е гласувал седмица по-рано. За гласуване извън страната обаче остават в сила изискванията, приложими в съответната държава и секция.

Източници: nova.bg


София / България
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    0 0 Отговор
    който е различен !

    05:38 01.11.2026

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