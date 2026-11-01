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Отчаяние и ниска активност в селата край границата
  Тема: Избори

Отчаяние и ниска активност в селата край границата

1 Ноември, 2026 01:49 592 4

  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • ямбол-
  • елхово-
  • малки населени места

В Леярово по списък могат да гласуват 13 души, а в Стройно най-близката секция е на километри. Част от жителите казват, че не очакват промяна от политиците

Отчаяние и ниска активност в селата край границата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Леярово и Стройно политическата кампания почти не е стигнала до хората. В някои от най-малките населени места край границата с Турция жителите говорят повече за обезлюдяването, липсата на услуги и трудния достъп до избирателните секции, отколкото за посланията на кандидат-президентите.

Леярово е най-малкото село в община Стралджа. По избирателния списък там право на глас имат 13 души, но много от къщите са изоставени и трудно се намират дори двама постоянни жители.

„Селото е 4-5 човека. Магазин нямате? Не, в съседното село има… всеки се спасява“, казва Георги. Той е в Леярово за уикенда, но гласува в Ямбол.

Димитър, който живее в селото от раждането си, разполага с пенсия от 300 евро. Парите му стигат за хляб и храна за кучето му Роко. Недоверието му към политиците е достигнало до отказ от участие във вота.

„Всеки един лъже, просто вече съм отчаян и не ми се гласува. Ако ви кажа истината, не ми се гласува, ама хайде, да си изпълня гражданския дълг“, казва Митко Тодоров.

Кметският наместник на Леярово Таня Господинова казва, че представителите на политическите сили не са посещавали селото.

Секцията е на километри

В елховското село Стройно жителите са виждали кандидатите основно на предизборни плакати. 83-годишната Минка не очаква политиците да променят живота на хората в селото и заявява, че няма да гласува.

„Значи и да гласуваш, и да не гласуваш… Лошо-хубаво, от първия път да ги слагат там, а сега – от тези, пак един… Имаш ли надежда, че политиците нещо ще променят? Не“, казва Минка.

До най-близката избирателна секция се стига след пътуване на километри. Атанас разказва, че е отишъл до нея, но не е гласувал, след като разбрал, че вотът е само с машини.

„Отидох, но като разбрах, че само на машини се гласува, не гласувах. А колко души от селото отидоха? Само аз, и не гласувах“, казва Атанас.

Ниската активност се вижда и в данните за района. Към 11:00 часа на първия тур на 25 октомври в община Елхово са гласували 5,66 процента от избирателите, което е най-ниската стойност в област Ямбол за този час. В национален мащаб активността на първия тур е 23,16 процента.

На балотажа жителите на малките села отново ще трябва да решат дали да стигнат до секциите, въпреки разстоянието, липсата на транспорт и разочарованието, че политиците рядко се сещат за тях.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, bnrnews.bg


Ямбол / България
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  • 1 Някой си

    1 0 Отговор
    Кой ли е виновен за всичко това-гората,полето или тревата?И по-лошо ще става всеки знае защо.

    02:08 01.11.2026

  • 2 И аз съм Някой си

    0 1 Отговор
    Едно време , когато бях войник в свързочният батальон ходехме на занятие там .

    02:31 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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