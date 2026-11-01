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Времето днес, прогноза за неделя, 1 ноември: Дъжд и жълт код в 18 области

Времето днес, прогноза за неделя, 1 ноември: Дъжд и жълт код в 18 области

1 Ноември, 2026 03:00, обновена 1 Ноември, 2026 02:40 506 2

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  • 1 ноември

В Западна и Централна България се очакват значителни валежи и гръмотевици. В планините над 1500-1700 метра ще вали сняг

Времето днес, прогноза за неделя, 1 ноември: Дъжд и жълт код в 18 области - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно и дъждовно ще бъде времето в България в неделя, 1 ноември. На много места ще има валежи от дъжд, а в Западна и Централна България те ще бъдат значителни и на места ще са придружени от гръмотевици.

Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълт код за значителни валежи в 18 области. Очакваните количества там са между 25 и 35 литра на квадратен метър, а на отделни места и повече. „На много места в страната ще има валежи от дъжд“, посочва НИМХ в прогнозата си за деня.

Температурите ще останат без голям дневен ход

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните - предимно между 10 и 15 градуса. В София се очакват около 7 градуса сутринта и около 9 градуса през деня. Вятърът ще бъде умерен и силен от изток.

В планините ще вали дъжд, а над 1500-1700 метра валежите ще преминават в сняг. В масивите на Западна и Централна България се очакват значителни валежи, като на места са възможни и гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра - около 0 градуса.

Дъжд по Черноморието около и след обяд

По крайбрежието ще бъде облачно. Валежи от дъжд се очакват около и след обяд, главно по южното Черноморие. Максималните температури ще достигнат 15-16 градуса, температурата на морската вода ще бъде 16-17 градуса, а вълнението ще е около 3 бала.


София / България
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