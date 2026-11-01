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Дронове спряха полетите на летище Джърси за втора нощ

Дронове спряха полетите на летище Джърси за втора нощ

1 Ноември, 2026 05:09 403 0

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  • полетни нарушения-
  • линдън фарнам-
  • полиция на джърси

Няколко полета са били отменени или отклонени заради нова активност в ограниченото въздушно пространство. Полицията разследва случая и търси операторите на дроновете

Дронове спряха полетите на летище Джърси за втора нощ - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове предизвикаха прекъсване на полетите на летище Джърси за втора поредна вечер. Летището съобщи за нова активност в близост до въздушното поле, заради която всички късни вечерни полети към острова са били отменени или засегнати.

Полицията на Джърси разследва случаите. Според инспектор Роб Маккалъм става дума за два или три дрона, навлезли в ограниченото въздушно пространство около летището. Полицията не смята, че инцидентите са свързани с тероризъм.

Втора поредна вечер с прекъснати полети

През предходната вечер три полета са били отклонени обратно към Великобритания след сигнали за дронове. Един от самолетите е успял да кацне в Джърси около 23:45 часа, но останалите полети са били пренасочени.

Сред засегнатите пътници е бил Пасифик Базирве, който е чакал съпругата и малкия си син да пристигнат от лондонското летище „Хийтроу“. „Дразнещо е, това трябва да бъде регулирано, а хората, които го правят, трябва да бъдат преследвани“, е заявил той.

„Това се случва два дни поред. Ако няма допълнителни действия, те ще продължат да го правят, а това не е добре“, е добавил Базирве.

Предупреждение към операторите

Главният министър на Джърси Линдън Фарнам е определил управлението на дронове близо до летище като сериозно нарушение. „Управлението на дрон близо до летище не е шега или безобидно хоби“, е заявил той.

„Посланието към отговорните е ясно: ако бъдете установени, трябва да очаквате пълните последици от закона“, е добавил Фарнам. Той е посочил, че властите работят с британски институции и специализирани агенции за допълнителна оперативна подкрепа, по-добро откриване на дронове и технологии за противодействие.

Полицията е призовала всеки, който разполага с информация за операторите на дроновете, да се свърже с нея. Разследването продължава.

Източници: bbc.co.uk, news.sky.com


Великобритания
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