Важните новини във ФАКТИ на 31.10.2026 г.

Шофьор спаси около 40 пътници при катастрофа край Мездра ВИДЕО

Около 40 пътници са се разминали със сериозна трагедия при катастрофа между автобус и тир на пътя Ботевград–Мездра. Няма данни за тежко пострадали хора, но по автобуса и предпазната мантинела са нанесени сериозни материални щети.

Без машини за гласуване в три секции зад граница

Машините за гласуване няма да пристигнат навреме в секциите в Тенерифе, Монреал 1 и Атланта. Това съобщи Алина Добрева по време на заседание на Централната избирателна комисия.

Катастрофа с тир ограничи движението по АМ „Хемус“

Тир с ремарке е катастрофирал на автомагистрала „Хемус“ в района на Витиня при движение в посока Варна. Трафикът се осъществява само в дясната лента, а на място го регулира „Пътна полиция“. По информация на БНТ няма данни за пострадали хора.

Американски P-8A патрулира над българската зона в Черно море

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е извършил мисия за наблюдение над западната част на Черно море, като е летял над международни води в рамките на изключителната икономическа зона на България. Машината е била с регистрационен номер 170269, а маршрутът ѝ е включвал няколко продължителни кръгови облитания източно от българското крайбрежие.

Анчева: Съдиите очакват независими хора в новия ВСС

Големият брой кандидатури за членове на новия Висш съдебен съвет показва, че съдиите очакват в кадровия орган да попаднат независими и почтени хора. Това заяви и.ф. председателят на Върховния административен съд Ваня Анчева преди началото на Общото събрание на съдиите.

Галина Захарова призова съдиите за масово гласуване за ВСС

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призова съдиите да гласуват масово при избора на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Девет държави може да получат 10% повече средства от ЕС

Девет държави по източната граница на Европейския съюз може да получат до 10 процента допълнително финансиране през програмния период 2028–2034 г. заради загубите, свързани с войната в Украйна. Това заяви във Варна полският евродепутат Яцек Протас, автор на доклад за нов фонд за охрана на източните граници.

Свлачище блокира прохода Троян-Кърнаре

Свлачище блокира движението през прохода Троян-Кърнаре. Паднала скална маса е затрупала пътното платно на около 9 километра от село Кърнаре и е спряла преминаването на автомобили.

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе

Седем товарни вагона от композиция, превозваща амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе. При инцидента част от товара е попаднала върху земята.

ЦИК: Повторно гласуване с машина е възможно при грешка

Избирателите могат да гласуват повторно с машина, ако на екрана се появи съобщение „Вашият глас е отменен“ или бъде отчетена друга грешка, при която вотът не е записан от устройството. Това е записано в нови методически указания на Централната избирателна комисия.

Нейнски: Радев допуска опасна психология за Черно море

Бившият външен министър Надежда Нейнски разкритикува премиера Румен Радев за начина, по който правителството говори за сигурността в Черно море. В ефира на bTV тя заяви, че България се стреми да умилостиви Владимир Путин, вместо ясно да назове рисковете за националната сигурност.

Последни смени в СИК в Бургас преди балотажа

Последни смени в съставите на секционните избирателни комисии се извършват в Бургаска област преди балотажа за президент и вицепрезидент на 1 ноември. Промените засягат близо 10% от комисиите, съобщи председателят на РИК-Бургас Георги Михов.

Варна подготвя прототип на 37-метров безпилотен кораб

Варненската компания за корабостроене и кораборемонт „Делфин“ подготвя изграждането на прототип на 37-метров безпилотен надводен кораб. Проектът носи името „Протеус“ и е разработен като модулна платформа, която може да изпълнява различни бойни и охранителни задачи.

Мартин Владимиров: Натискът върху КЕВР е очевиден

Върху Комисията за енергийно и водно регулиране има сериозен политически натиск да ограничи поскъпването на природния газ, заяви Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията. По думите му предложението на „Булгаргаз“ е разумно на фона на пазарните тенденции, а правителството не трябва да се намесва в решенията на независимия регулатор.

Акция „Зима“: Какво ще проверява КАТ и колко струват гумите

Пътна полиция започва традиционната акция „Зима“ на 1 ноември. Контролът ще продължи през целия месец и ще бъде разделен на три етапа, като в края на ноември основният фокус ще бъде върху техническата изправност на автомобилите.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, в петък се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобития кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“, уточняват от бойния ни флот.

Няма спрени доставки на петрол за България, заяви Пулев

Няма отказана доставка на суров петрол към България и нито един танкер, насочен към рафинерията в Бургас, не е спрян или отказан. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в предаването на БНТ „Денят започва с Георги Любенов“.