Балотажът: Българите в Китай вече гласуват, секциите във Великобритания са готови

Гласуването на балотажа за президент и вицепрезидент на България вече започна в Китай. Българските граждани могат да упражнят правото си на вот в две секции – в посолството в Пекин и в Генералното консулство в Шанхай. В тях се гласува само с хартиена бюлетина до 20:00 часа местно време, като при необходимост изборният ден може да бъде удължен с един час.

Право да гласуват имат и българи, които не са включени в предварителните списъци. Те трябва да попълнят декларация и да представят валиден български документ, като подписът се полага пред членовете на съответната секционна избирателна комисия.

На първия тур десетки наши сънародници в Китай са използвали тази възможност, като повечето са били туристи. Това съобщи д-р Иво Ганчев, преподавател в Пекинския университет по чужди езици и култура и член на СИК. По думите му интересът на българската общност в Пекин към изборите се увеличава.

82 секции във Великобритания

„Виждаме, че интересът към участието в избори на българската общност в Пекин се увеличава, което е позитивен знак и показва, че българите, които живеят тук, продължават да бъдат свързани със събитията в България и да се вълнуват“, каза Иво Ганчев.

Избирателните секции във Великобритания са готови за балотажа. На територията на страната са разкрити 82 секции, а машините за гласуване са 27. Най-много секции има в Лондон, като четири са в българското посолство. В три квартала с голямо българско население са разкрити по две секции.

На първия тур във Великобритания са гласували малко над 11 800 души. За сравнение, на последните парламентарни избори вотът си са дали около 28 000 български граждани.

Като основни причини за ниската активност са посочени лошото време в части от Обединеното кралство, провеждането на изборите по време на ученическа ваканция и разочарованието от политиците в България. Преди балотажа в секциите са постъпили много обаждания и запитвания от хора, които не са гласували на първия тур. Те са търсили информация за адресите на секциите и необходимите декларации, което според БНР е знак за очаквано по-голямо участие.

Във Великобритания гласуването трябва да започне в 7:00 часа по Гринуич, или 9:00 часа българско време. Краят е насрочен за 20:00 часа по Гринуич, съответно 22:00 часа в България, ако изборният ден не бъде удължен.

Източници: bnrnews.bg