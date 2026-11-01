Започна балотажът за президент

Точно в 7.00 часа започна гласуването на балотажа на президентските избори в България. Избирателите избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.
Секциите ще бъдат отворени до 20.00 часа. Ако пред тях има избиратели, които не са успели да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с до един час, но не по-късно от 21.00 часа.
Двете двойки стигнаха до втория тур
Балотажът беше насрочен, след като на първия тур на 25 октомври нито една кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за избор на президент и вицепрезидент.
Централната избирателна комисия обяви, че тогава са гласували 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели в списъците. Активността е 23,16 процента.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, или 34,759 процента. Андрей Гюров и Георги Кандев са на второ място с 486 232 гласа, или 31,952 процента.„В произведените на 25 октомври 2026 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви Централната избирателна комисия.
Какво следва след края на вота
След приключването на гласуването секционните избирателни комисии ще отчетат резултатите и ще предадат изборните книжа на районните избирателни комисии. ЦИК ще обобщи данните от страната и от секциите извън България, преди да обяви официалния резултат.
Избирателите упражняват правото си на вот с лична карта или личен паспорт съгласно изискванията на изборното законодателство. В секциите извън страната гласуването се провежда по местно време в същия часови диапазон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Профайлър (на затвора)
Йотова вече не отговаря за помилванията!
Коментиран от #3
07:03 01.11.2026
2 А ДАНО ГЮРО
Коментиран от #6
07:07 01.11.2026
3 Грешиш!😂
До коментар #1 от "Профайлър (на затвора)":До последният ден от мандата си може да помилва!
Коментиран от #9
07:09 01.11.2026
4 Никой
Мафията не трябва да се връща обаче. Така че изборът се налага сам от себе си.
07:09 01.11.2026
5 Да си гласуват
Без право да се променя въпросът от НС.
Коментиран от #14
07:10 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахаха
До коментар #3 от "Грешиш!😂":Викаш,който е приготвил парите да побърза, защото офиса е отворен до след малко?!
07:12 01.11.2026
10 Амнести Интернешънъл
България заслужава президент, който казва истината. Президент, който не плаши хората с измислени истории за изпращане на войници в Украйна – нещо, което парламентът изрично е забранил. Президент, който не помилва наркотрафиканти и не търси дребни политически дивиденти с цената на достойнството си. Днес ме беше срам, че тя е президент на България. Надявам се, че ѝ остават само още няколко дни на този пост.
Коментиран от #18, #24
07:13 01.11.2026
11 Путин-
07:15 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И без теб
До коментар #5 от "Да си гласуват":ще минем.
07:18 01.11.2026
15 Време е за лъкардии, сланина и
07:18 01.11.2026
16 ставка
Пас.
07:19 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Топ
До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":Мислиш че Гюров е човека ли?Този който като служ. премиер първо отиде в Украйна и стисна ръката на зеления и му обеща пари,той ли ще мисли за българите?Айде моля ти се.
07:21 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Боко Тиквата
Коментиран от #25
07:25 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Антифашист
07:27 01.11.2026
23 Кокорчо
07:27 01.11.2026
24 Гаранция, че
До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":утре ще се срамуваш два пъти повече, ако юнак гюро седне на стола на държавния глава... Очертава се чейлю номер две, още повече, че тикваров му е гарант...
07:27 01.11.2026
25 Кипо Шприца
До коментар #20 от "Боко Тиквата":Така е. Добре че са нашите ментори от герб.
07:28 01.11.2026
26 ПРЕВОДАЧ ПРЕД УРНАТА
07:32 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кочо
07:33 01.11.2026
29 Точен
Коментиран от #33
07:37 01.11.2026
30 Шорт
07:39 01.11.2026
31 Леко, леко пияна фъргаш от устата
До коментар #21 от "Излизайте!":Ходи и си губи времето, ние сме за гъби.От президента почти нищо не зависи.Просто пиле на хранилка!
И двамата кандидати не стават за тази длъжност, и са един дол дренки.Аре мести у лево!
07:39 01.11.2026
32 БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН
07:39 01.11.2026
33 Браво.
До коментар #29 от "Точен":Така решаваш проблема, нали?
07:40 01.11.2026