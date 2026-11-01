Започна балотажът за президент

Точно в 7.00 часа започна гласуването на балотажа на президентските избори в България. Избирателите избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Секциите ще бъдат отворени до 20.00 часа. Ако пред тях има избиратели, които не са успели да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с до един час, но не по-късно от 21.00 часа.

Двете двойки стигнаха до втория тур

Балотажът беше насрочен, след като на първия тур на 25 октомври нито една кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за избор на президент и вицепрезидент.

Централната избирателна комисия обяви, че тогава са гласували 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели в списъците. Активността е 23,16 процента.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, или 34,759 процента. Андрей Гюров и Георги Кандев са на второ място с 486 232 гласа, или 31,952 процента.

Какво следва след края на вота

„В произведените на 25 октомври 2026 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви Централната избирателна комисия.

След приключването на гласуването секционните избирателни комисии ще отчетат резултатите и ще предадат изборните книжа на районните избирателни комисии. ЦИК ще обобщи данните от страната и от секциите извън България, преди да обяви официалния резултат.

Избирателите упражняват правото си на вот с лична карта или личен паспорт съгласно изискванията на изборното законодателство. В секциите извън страната гласуването се провежда по местно време в същия часови диапазон.