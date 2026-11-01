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Започна балотажът за президент
  Тема: Избори

Започна балотажът за президент

1 Ноември, 2026 06:58 602 33

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • цик-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Избирателите избират между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Секциите ще работят до 20.00 часа, а при опашки вотът може да продължи до 21.00 часа

Започна балотажът за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 7.00 часа започна гласуването на балотажа на президентските избори в България. Избирателите избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Секциите ще бъдат отворени до 20.00 часа. Ако пред тях има избиратели, които не са успели да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с до един час, но не по-късно от 21.00 часа.

Двете двойки стигнаха до втория тур

Балотажът беше насрочен, след като на първия тур на 25 октомври нито една кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за избор на президент и вицепрезидент.

Централната избирателна комисия обяви, че тогава са гласували 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели в списъците. Активността е 23,16 процента.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, или 34,759 процента. Андрей Гюров и Георги Кандев са на второ място с 486 232 гласа, или 31,952 процента.

„В произведените на 25 октомври 2026 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви Централната избирателна комисия.

Какво следва след края на вота

След приключването на гласуването секционните избирателни комисии ще отчетат резултатите и ще предадат изборните книжа на районните избирателни комисии. ЦИК ще обобщи данните от страната и от секциите извън България, преди да обяви официалния резултат.

Избирателите упражняват правото си на вот с лична карта или личен паспорт съгласно изискванията на изборното законодателство. В секциите извън страната гласуването се провежда по местно време в същия часови диапазон.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Профайлър (на затвора)

    9 9 Отговор
    Преди българскит затворник беше голям оптимист! Сега във всички затворници се наблюдава развитие на песимизъм!
    Йотова вече не отговаря за помилванията!

    Коментиран от #3

    07:03 01.11.2026

  • 2 А ДАНО ГЮРО

    4 8 Отговор
    Вкара Боко и Шиши в затвора, средната Румен лъжеца не иска.

    Коментиран от #6

    07:07 01.11.2026

  • 3 Грешиш!😂

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Профайлър (на затвора)":

    До последният ден от мандата си може да помилва!

    Коментиран от #9

    07:09 01.11.2026

  • 4 Никой

    8 4 Отговор
    Просто няма за кого.

    Мафията не трябва да се връща обаче. Така че изборът се налага сам от себе си.

    07:09 01.11.2026

  • 5 Да си гласуват

    3 5 Отговор
    когато проведат поне един нормален Референдум като в Швейцария, тогава ще гласувам.
    Без право да се променя въпросът от НС.

    Коментиран от #14

    07:10 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Грешиш!😂":

    Викаш,който е приготвил парите да побърза, защото офиса е отворен до след малко?!

    07:12 01.11.2026

  • 10 Амнести Интернешънъл

    6 7 Отговор
    И не е случайно, че по време на мандата си е помилвала петима наркотрафиканти.

    България заслужава президент, който казва истината. Президент, който не плаши хората с измислени истории за изпращане на войници в Украйна – нещо, което парламентът изрично е забранил. Президент, който не помилва наркотрафиканти и не търси дребни политически дивиденти с цената на достойнството си. Днес ме беше срам, че тя е президент на България. Надявам се, че ѝ остават само още няколко дни на този пост.

    Коментиран от #18, #24

    07:13 01.11.2026

  • 11 Путин-

    4 6 Отговор
    "Моля ви се, братушки, поне вие не хвърляйте моите шпиони Йотова и Радев на кучетата, както направиха в Унгария и Сърбия"

    07:15 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И без теб

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да си гласуват":

    ще минем.

    07:18 01.11.2026

  • 15 Време е за лъкардии, сланина и

    2 2 Отговор
    ракия!!!! И за плющене на мазни баници.

    07:18 01.11.2026

  • 16 ставка

    6 3 Отговор
    Гюрова и Йотов НЕ заслужават внимание.
    Пас.

    07:19 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Топ

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":

    Мислиш че Гюров е човека ли?Този който като служ. премиер първо отиде в Украйна и стисна ръката на зеления и му обеща пари,той ли ще мисли за българите?Айде моля ти се.

    07:21 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Боко Тиквата

    2 2 Отговор
    Сглобката е жива!

    Коментиран от #25

    07:25 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антифашист

    5 1 Отговор
    Днес България гласува против фашизма.

    07:27 01.11.2026

  • 23 Кокорчо

    4 3 Отговор
    Играйте си на избори, ние зимата ще ги свалим тези комунисти!

    07:27 01.11.2026

  • 24 Гаранция, че

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":

    утре ще се срамуваш два пъти повече, ако юнак гюро седне на стола на държавния глава... Очертава се чейлю номер две, още повече, че тикваров му е гарант...

    07:27 01.11.2026

  • 25 Кипо Шприца

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Боко Тиквата":

    Така е. Добре че са нашите ментори от герб.

    07:28 01.11.2026

  • 26 ПРЕВОДАЧ ПРЕД УРНАТА

    1 1 Отговор
    Шиши мина тънко, каза на неговите да гласуват по съвест, демек безплатно.

    07:32 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кочо

    1 0 Отговор
    България заслужава президент, който поне да може да говори! Членоразделно! Мислете и гласувайте за който ви е на сърце.

    07:33 01.11.2026

  • 29 Точен

    1 1 Отговор
    Не че харесвам много Радев, но направо не понасям умнокрасивите и ще гласувам проив техния кандидат, а и против крадците от сглобката.

    Коментиран от #33

    07:37 01.11.2026

  • 30 Шорт

    1 0 Отговор
    Гюро е украйнски войник!

    07:39 01.11.2026

  • 31 Леко, леко пияна фъргаш от устата

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Излизайте!":

    Ходи и си губи времето, ние сме за гъби.От президента почти нищо не зависи.Просто пиле на хранилка!
    И двамата кандидати не стават за тази длъжност, и са един дол дренки.Аре мести у лево!

    07:39 01.11.2026

  • 32 БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН

    0 0 Отговор
    Безпогрешно намираме най-тъпия да си го поставим за дадена държавна позиция.

    07:39 01.11.2026

  • 33 Браво.

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Точен":

    Така решаваш проблема, нали?

    07:40 01.11.2026

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