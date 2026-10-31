Нейнски: Радев допуска опасна психология за Черно море

Бившият външен министър Надежда Нейнски разкритикува премиера Румен Радев за начина, по който правителството говори за сигурността в Черно море. В ефира на bTV тя заяви, че България се стреми да умилостиви Владимир Путин, вместо ясно да назове рисковете за националната сигурност.

Повод за коментара ѝ е потъването на контейнеровоз край нос Калиакра след удар от три морски дрона. Корабът е бил на около 17 морски мили източно от нос Калиакра и е превозвал над 400 контейнера. Сред товарите е имало батерии, киселини и запалими течности, което създава риск не само за корабоплаването, но и за морската околна среда. Инцидентът беше отразен от bTV и NOVA.

Критика към позицията на премиера

Нейнски определи като „много опасна психология“ внушението, че назоваването на Русия като агресор е довело до атаки срещу плавателни съдове в румънски води.

„Националната сигурност на България не може да зависи от благоволението на една чужда държава.“

Според нея България трябва да заяви категорична позиция за войната в Украйна и да назове рисковете, които произтичат от нея. Нейнски посочи, че цялата отговорност за войната и свързаните с нея заплахи се носи от Москва.

Тя заяви, че Русия засилва хибридната си война срещу Европа. По думите ѝ освен атаките с дронове в нея се включват дезинформация, саботаж и заплахи срещу критична инфраструктура. Като цели Нейнски посочи намаляването на европейската подкрепа за Украйна и дестабилизирането на европейските общества.

Призив за по-тясно партньорство

Нейнски подчерта, че защитата на България не зависи единствено от закупуването на нови системи за противодействие. Според нея страната трябва да работи по-тясно с партньорите си в Европейския съюз и НАТО, тъй като доверието е важно за обмена на разузнавателна информация.

Тя свърза сигурността в Черно море и с икономически и екологични последици за България. По думите ѝ инцидентите засягат пряко корабоплаването, туризма и околната среда, особено когато плавателните съдове превозват опасни товари.

Бившият външен министър коментира и десетгодишното споразумение за сътрудничество с Украйна. Тя го определи като рамка от възможности без задължителен характер и посочи като най-перспективни партньорствата в отбранителната индустрия и технологиите за дронове.

Източници: novini.bg, btv.bg, nova.bg