Нейнски: Радев допуска опасна психология за Черно море

Бившият външен министър Надежда Нейнски разкритикува премиера Румен Радев за начина, по който правителството говори за сигурността в Черно море. В ефира на bTV тя заяви, че България се стреми да умилостиви Владимир Путин, вместо ясно да назове рисковете за националната сигурност.
Повод за коментара ѝ е потъването на контейнеровоз край нос Калиакра след удар от три морски дрона. Корабът е бил на около 17 морски мили източно от нос Калиакра и е превозвал над 400 контейнера. Сред товарите е имало батерии, киселини и запалими течности, което създава риск не само за корабоплаването, но и за морската околна среда. Инцидентът беше отразен от bTV и NOVA.
Критика към позицията на премиера
Нейнски определи като „много опасна психология“ внушението, че назоваването на Русия като агресор е довело до атаки срещу плавателни съдове в румънски води.
Според нея България трябва да заяви категорична позиция за войната в Украйна и да назове рисковете, които произтичат от нея. Нейнски посочи, че цялата отговорност за войната и свързаните с нея заплахи се носи от Москва.
Тя заяви, че Русия засилва хибридната си война срещу Европа. По думите ѝ освен атаките с дронове в нея се включват дезинформация, саботаж и заплахи срещу критична инфраструктура. Като цели Нейнски посочи намаляването на европейската подкрепа за Украйна и дестабилизирането на европейските общества.
Призив за по-тясно партньорство
Нейнски подчерта, че защитата на България не зависи единствено от закупуването на нови системи за противодействие. Според нея страната трябва да работи по-тясно с партньорите си в Европейския съюз и НАТО, тъй като доверието е важно за обмена на разузнавателна информация.
Тя свърза сигурността в Черно море и с икономически и екологични последици за България. По думите ѝ инцидентите засягат пряко корабоплаването, туризма и околната среда, особено когато плавателните съдове превозват опасни товари.
Бившият външен министър коментира и десетгодишното споразумение за сътрудничество с Украйна. Тя го определи като рамка от възможности без задължителен характер и посочи като най-перспективни партньорствата в отбранителната индустрия и технологиите за дронове.
Източници: novini.bg, btv.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
14:08 31.10.2026
2 Цар Самуил
Коментиран от #13
14:10 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
Коментиран от #17, #27
14:11 31.10.2026
5 За него, за Радев, е безопасна
14:12 31.10.2026
6 не е психология
Коментиран от #25
14:12 31.10.2026
7 Верваме ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И от Кремъл така казаха
14:13 31.10.2026
8 ТИР
14:14 31.10.2026
9 Той не я допуска
Има разлика
14:14 31.10.2026
10 Така де
14:15 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИНИ ТРУПОВЕ , АРХОНТИ , ТИРАДЖИИ И МЪРТВИ ПРАСЕТА ИЗПЪЛЗЯХА ОТ
ГРОБОВЕТЕ :)
Коментиран от #24
14:15 31.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Предположение само
Коментиран от #28
14:17 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Спокойни да с хората по морето
Коментиран от #36
14:20 31.10.2026
22 НСО то ли?
До коментар #15 от "Хи хи":Вече няма да посмее.
А от страхливи възрожденци, скрити с маски и качулки, не ми пука.
14:20 31.10.2026
23 Тази каква е
14:20 31.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Европеец
До коментар #6 от "не е психология":Много повърхностно е да се говори за страх за човек който е правил кобрата.... Може би е по-разумно да се говори за отговорност или неумение в управлението .... Не харесвам Радев, но на снимката лицето му прилича на бай Тошо на по-младите години, Защо ли е така....
Коментиран от #35
14:22 31.10.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТИКВИ И ЛАМИ
СТАВАТ НА ВЕРБЛЮДИ И ПОЧВАТ ДА БРОДЯТ
ПО УЛИЦИТЕ :)
.... ОЩЕ БАЙ ЙОРДАН РАДИЧКОВ ГО Е ОПИСАЛ :)
14:22 31.10.2026
27 Муци, никой не те задържа тук
До коментар #4 от "Европеец":Изчезвай за руския рай и ни не ни хленчи.
14:24 31.10.2026
28 100% е така
До коментар #16 от "Предположение само":С тази рехава конструкция едва ли биха издържали стотици километри до българския бряг. Най вероятно са пуснати от България. Кой ги е пуснал със сигурност не е много ясно, обаче.
Коментиран от #32
14:24 31.10.2026
29 Рун Дьо
14:25 31.10.2026
30 Европеец
До коментар #17 от "Извинете, агитацията днес е забранена":Законите са еднакви за всички на книга ,но не и в живота...... Не агитирам за никого, моя кандидат остана трети.....
Коментиран от #42
14:25 31.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Извинете,
До коментар #28 от "100% е така":кремълските лъжливи хибридки не ни интересуват.
14:26 31.10.2026
33 бат Данчо
Коментиран от #41
14:26 31.10.2026
34 Естествен подбор
Как е при хората, работи ли този този модел?
14:26 31.10.2026
35 Приликите не са случайни
До коментар #25 от "Европеец":Винаги е имало другарки кариеристки.
14:28 31.10.2026
36 Гробар
До коментар #21 от "Спокойни да с хората по морето":То е ясно. Ще джапаме само в басейните. В морето - само със скафандър срещу корозивни течности и ебола.
14:28 31.10.2026
37 Ний ша Ва упрайм
14:28 31.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тя не е ли дърта
До кога ще се изказва без компетентност
14:29 31.10.2026
40 АЛОООО...
Коментиран от #44, #47
14:29 31.10.2026
41 Кой те кара да я миришеш
До коментар #33 от "бат Данчо":Нюхай си путинските кълки с аромат на теменужки и си трай.
14:30 31.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гробар
До коментар #38 от "Заблудил сте се":Не заблуждавай хората. Фашистите се надушват от километри. Колкото и да се дегизират. Мина им времето, хората в Европа се събуждат.
Коментиран от #48, #50
14:31 31.10.2026
44 Муци, ти не си България
До коментар #40 от "АЛОООО...":Само 4% си. Заедно с гласовете на гастарбайтерите по чужбина.
14:32 31.10.2026
45 провинциалист
14:34 31.10.2026
46 Гробар
Коментиран от #49
14:34 31.10.2026
47 Европеец
До коментар #40 от "АЛОООО...":Абе прав си, така е..... Казват Русия била агресор..... Ама дали пък Русия е била агресор когато е освобождавала България от 500 годишно турско робство....
14:36 31.10.2026
48 Сори, илитерат, ама мога да различавам
До коментар #43 от "Гробар":фашистите. Прочел съм ги. Проследил съм историята им на възникване и развитие. Следя съвременните им процеси. За да не ме лъжат Коцевите нацита, както лъжат теб.
Не ме занимавай с кафяви опорки. Не ми минават.
14:36 31.10.2026
49 Пиши се Овчар
До коментар #46 от "Гробар":И думата фашист си я за в ри от зад.
14:36 31.10.2026
50 Хора и прокремълски нацисти
До коментар #43 от "Гробар":както и анархо-фашисти, не е едно и също.
14:38 31.10.2026