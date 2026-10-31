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Нейнски: Радев допуска опасна психология за Черно море

Нейнски: Радев допуска опасна психология за Черно море

31 Октомври, 2026 14:07 624 50

  • надежда нейнски-
  • румен радев-
  • черно море-
  • морски дронове-
  • национална сигурност

Бившият външен министър обвини премиера, че избягва ясното назоваване на Русия като източник на заплахата

Нейнски: Радев допуска опасна психология за Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият външен министър Надежда Нейнски разкритикува премиера Румен Радев за начина, по който правителството говори за сигурността в Черно море. В ефира на bTV тя заяви, че България се стреми да умилостиви Владимир Путин, вместо ясно да назове рисковете за националната сигурност.

Повод за коментара ѝ е потъването на контейнеровоз край нос Калиакра след удар от три морски дрона. Корабът е бил на около 17 морски мили източно от нос Калиакра и е превозвал над 400 контейнера. Сред товарите е имало батерии, киселини и запалими течности, което създава риск не само за корабоплаването, но и за морската околна среда. Инцидентът беше отразен от bTV и NOVA.

Критика към позицията на премиера

Нейнски определи като „много опасна психология“ внушението, че назоваването на Русия като агресор е довело до атаки срещу плавателни съдове в румънски води.

„Националната сигурност на България не може да зависи от благоволението на една чужда държава.“

Според нея България трябва да заяви категорична позиция за войната в Украйна и да назове рисковете, които произтичат от нея. Нейнски посочи, че цялата отговорност за войната и свързаните с нея заплахи се носи от Москва.

Тя заяви, че Русия засилва хибридната си война срещу Европа. По думите ѝ освен атаките с дронове в нея се включват дезинформация, саботаж и заплахи срещу критична инфраструктура. Като цели Нейнски посочи намаляването на европейската подкрепа за Украйна и дестабилизирането на европейските общества.

Призив за по-тясно партньорство

Нейнски подчерта, че защитата на България не зависи единствено от закупуването на нови системи за противодействие. Според нея страната трябва да работи по-тясно с партньорите си в Европейския съюз и НАТО, тъй като доверието е важно за обмена на разузнавателна информация.

Тя свърза сигурността в Черно море и с икономически и екологични последици за България. По думите ѝ инцидентите засягат пряко корабоплаването, туризма и околната среда, особено когато плавателните съдове превозват опасни товари.

Бившият външен министър коментира и десетгодишното споразумение за сътрудничество с Украйна. Тя го определи като рамка от възможности без задължителен характер и посочи като най-перспективни партньорствата в отбранителната индустрия и технологиите за дронове.

Източници: novini.bg, btv.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Урсула прави преврат срещу президента на Полша защото иска да излезе от ЕС.

    Коментиран от #7

    14:08 31.10.2026

  • 2 Цар Самуил

    6 7 Отговор
    Българската армия има ли пълководци. Като връщаха костите ми, този с мен дето летя какъв беше?

    Коментиран от #13

    14:10 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    22 5 Отговор
    Неински компания са опасни с глупостите които изричат и творят за бг територията..... Не харесвам Радев, но е по-малкото зло от тиква и прасе и от жълто паветни петроханци..... Въобще бг територията се превърна в лошо място за живот от 37 години.....

    Коментиран от #17, #27

    14:11 31.10.2026

  • 5 За него, за Радев, е безопасна

    5 16 Отговор
    Винаги може да избяга с комисионните от Боташ в Кремъл.

    14:12 31.10.2026

  • 6 не е психология

    6 14 Отговор
    ами страх. По голям страхливец историята на България не помни!

    Коментиран от #25

    14:12 31.10.2026

  • 7 Верваме ти

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И от Кремъл така казаха

    14:13 31.10.2026

  • 8 ТИР

    15 5 Отговор
    Надето да дойде в северозападна България да види разрухата след призива - Кой не скача е червен,,,,

    14:14 31.10.2026

  • 9 Той не я допуска

    2 2 Отговор
    Предизвиква я.
    Има разлика

    14:14 31.10.2026

  • 10 Така де

    3 4 Отговор
    Русия да бъде източник на заплаха. Не може да бъде! А, не, не! Та той Путин е хуманист! Нали така го определиха американците.

    14:15 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    ХЕЛОУИН Е ...
    СИНИ ТРУПОВЕ , АРХОНТИ , ТИРАДЖИИ И МЪРТВИ ПРАСЕТА ИЗПЪЛЗЯХА ОТ
    ГРОБОВЕТЕ :)

    Коментиран от #24

    14:15 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Предположение само

    8 1 Отговор
    А не е ли възможно дроновете да са български? Колко усилия се искат да се пуснат от крайбрежието ни и със заход да се насочат от посока североизток към корабите. Не е ли по лесния вариант това?

    Коментиран от #28

    14:17 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Спокойни да с хората по морето

    7 1 Отговор
    Това лято българското Черноморие ще става само за приключенски туризъм. Наблюдение на дронове, лов на контейнери и каквото си намерим в тях е за нас. Спасяване на моряци и др. Подобни.

    Коментиран от #36

    14:20 31.10.2026

  • 22 НСО то ли?

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    Вече няма да посмее.
    А от страхливи възрожденци, скрити с маски и качулки, не ми пука.

    14:20 31.10.2026

  • 23 Тази каква е

    9 0 Отговор
    Изкопаха я нафталина

    14:20 31.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "не е психология":

    Много повърхностно е да се говори за страх за човек който е правил кобрата.... Може би е по-разумно да се говори за отговорност или неумение в управлението .... Не харесвам Радев, но на снимката лицето му прилича на бай Тошо на по-младите години, Защо ли е така....

    Коментиран от #35

    14:22 31.10.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    НА ХЕЛОУИН
    ТИКВИ И ЛАМИ
    СТАВАТ НА ВЕРБЛЮДИ И ПОЧВАТ ДА БРОДЯТ
    ПО УЛИЦИТЕ :)
    .... ОЩЕ БАЙ ЙОРДАН РАДИЧКОВ ГО Е ОПИСАЛ :)

    14:22 31.10.2026

  • 27 Муци, никой не те задържа тук

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Изчезвай за руския рай и ни не ни хленчи.

    14:24 31.10.2026

  • 28 100% е така

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Предположение само":

    С тази рехава конструкция едва ли биха издържали стотици километри до българския бряг. Най вероятно са пуснати от България. Кой ги е пуснал със сигурност не е много ясно, обаче.

    Коментиран от #32

    14:24 31.10.2026

  • 29 Рун Дьо

    2 3 Отговор
    "секретарката" целива руския поп по.... Решетников е моят отец. Боко е малкото троянско конче на бащината. А аз съм неговият /на бащицата/ голям троянски кон - вихрогон с който свободно препускаме из Европа !

    14:25 31.10.2026

  • 30 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Извинете, агитацията днес е забранена":

    Законите са еднакви за всички на книга ,но не и в живота...... Не агитирам за никого, моя кандидат остана трети.....

    Коментиран от #42

    14:25 31.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Извинете,

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "100% е така":

    кремълските лъжливи хибридки не ни интересуват.

    14:26 31.10.2026

  • 33 бат Данчо

    6 0 Отговор
    Тази мирише на формалин , стои там за да не се разложи.

    Коментиран от #41

    14:26 31.10.2026

  • 34 Естествен подбор

    3 1 Отговор
    В природата животни избрали глупаво животно за водач загиват.
    Как е при хората, работи ли този този модел?

    14:26 31.10.2026

  • 35 Приликите не са случайни

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Винаги е имало другарки кариеристки.

    14:28 31.10.2026

  • 36 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спокойни да с хората по морето":

    То е ясно. Ще джапаме само в басейните. В морето - само със скафандър срещу корозивни течности и ебола.

    14:28 31.10.2026

  • 37 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    лачената чанта е в нафталина не я барайте от там!

    14:28 31.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тя не е ли дърта

    3 0 Отговор
    За тясно партньорство
    До кога ще се изказва без компетентност

    14:29 31.10.2026

  • 40 АЛОООО...

    3 1 Отговор
    И защо Радев да назовава Русия агресор? За България Русия не е агресор.Русия ще продължава да атакува кораби,които носят военно оборудване в и от Украйна.Путин ясно го е заявил.Зеленски е време да подписва капитулацията на Украйна.

    Коментиран от #44, #47

    14:29 31.10.2026

  • 41 Кой те кара да я миришеш

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "бат Данчо":

    Нюхай си путинските кълки с аромат на теменужки и си трай.

    14:30 31.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Заблудил сте се":

    Не заблуждавай хората. Фашистите се надушват от километри. Колкото и да се дегизират. Мина им времето, хората в Европа се събуждат.

    Коментиран от #48, #50

    14:31 31.10.2026

  • 44 Муци, ти не си България

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "АЛОООО...":

    Само 4% си. Заедно с гласовете на гастарбайтерите по чужбина.

    14:32 31.10.2026

  • 45 провинциалист

    1 0 Отговор
    Хайде бе! Когато преетикираха турското робство във владичество, никой не посмя да каже кой е агресорът!

    14:34 31.10.2026

  • 46 Гробар

    1 0 Отговор
    Още една сглобка фашистипрасетатикви ще ни дойде в повече.

    Коментиран от #49

    14:34 31.10.2026

  • 47 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "АЛОООО...":

    Абе прав си, така е..... Казват Русия била агресор..... Ама дали пък Русия е била агресор когато е освобождавала България от 500 годишно турско робство....

    14:36 31.10.2026

  • 48 Сори, илитерат, ама мога да различавам

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гробар":

    фашистите. Прочел съм ги. Проследил съм историята им на възникване и развитие. Следя съвременните им процеси. За да не ме лъжат Коцевите нацита, както лъжат теб.
    Не ме занимавай с кафяви опорки. Не ми минават.

    14:36 31.10.2026

  • 49 Пиши се Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гробар":

    И думата фашист си я за в ри от зад.

    14:36 31.10.2026

  • 50 Хора и прокремълски нацисти

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гробар":

    както и анархо-фашисти, не е едно и също.

    14:38 31.10.2026

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