Русия съобщи за 235 унищожени украински дрона за нощта

Руското Министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 235 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 1 ноември. По данни на ведомството атаката е продължила от 20:00 часа московско време на 31 октомври до 08:00 часа на 1 ноември.

„В течение на изминалата нощ дежурните сили на ПВО прехванаха и унищожиха 235 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в съобщението.

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Дроновете са засечени над 17 области

Руското военно ведомство твърди, че безпилотниците са били унищожени над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Нижегородска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московския регион.

В съобщението не се посочва колко дрона са били прехванати във всеки от регионите. Не са уточнени и предполагаемите цели на атаката.

Липсват данни за последствията

Към съобщението на руското Министерство на отбраната не са посочени данни за жертви, ранени или материални щети. Украинската страна не е потвърдила извършването на атаката в предоставената информация.

Посоченият брой се основава на руската официална сводка. Независими данни за броя на изстреляните и унищожените безпилотници не са представени.