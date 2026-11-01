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Русия съобщи за 235 унищожени украински дрона за нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 235 унищожени украински дрона за нощта

1 Ноември, 2026 07:51 611 14

  • украински дронове-
  • русия-
  • пво-
  • московски регион-
  • войната в украйна

Според руското Министерство на отбраната безпилотниците са били прехванати над 17 области и Московския регион. Не се съобщава за жертви и щети

Русия съобщи за 235 унищожени украински дрона за нощта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 235 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 1 ноември. По данни на ведомството атаката е продължила от 20:00 часа московско време на 31 октомври до 08:00 часа на 1 ноември.

„В течение на изминалата нощ дежурните сили на ПВО прехванаха и унищожиха 235 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в съобщението.

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Дроновете са засечени над 17 области

Руското военно ведомство твърди, че безпилотниците са били унищожени над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Нижегородска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московския регион.

В съобщението не се посочва колко дрона са били прехванати във всеки от регионите. Не са уточнени и предполагаемите цели на атаката.

Липсват данни за последствията

Към съобщението на руското Министерство на отбраната не са посочени данни за жертви, ранени или материални щети. Украинската страна не е потвърдила извършването на атаката в предоставената информация.

Посоченият брой се основава на руската официална сводка. Независими данни за броя на изстреляните и унищожените безпилотници не са представени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кстово

    14 7 Отговор
    Рафинерията гори много яко с много огнища. АВТ-5, АВТ-6 заминаха.
    През нощта москвичите направиха огромни опашки за бензин,
    но он кончился.

    Коментиран от #14

    07:57 01.11.2026

  • 2 Но не съобщи за още толкова

    13 6 Отговор
    Неунищожени.
    Не може. Забранено е. Може да те вкарат в затвора за снимки, клипове или информация за поражения и жертви

    07:58 01.11.2026

  • 3 Щета

    14 6 Отговор
    Без щети - само дето рафинерията в Кстово замина.

    08:00 01.11.2026

  • 4 Зеленски

    13 4 Отговор
    Как пущам 109 дрона те свалят 300
    А има 98 попадения?????????

    08:00 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин и Зеленски

    8 4 Отговор
    се състезават само двамата по борба.
    Зеленски побеждава.
    В руският печат и телевизия новината е обявена по следният начин:
    "Путин завърши втори, а Зеленски се класира предпоследен"

    08:01 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изпаднал Руснак

    9 6 Отговор
    Путин ни излъга ме ще ни направи СССР
    А сега сме пред разпад

    08:02 01.11.2026

  • 10 Шарл Теодор, деятел от паветата

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Па ветни К":

    Да бе муции, направо преядох с крем брюле! Шоколадовия не ми е любим и го плюя!

    08:06 01.11.2026

  • 11 Въпрос

    8 1 Отговор
    Колко са минали е по-важно. Лъжите на фашистите и техните симпатизанти са известни на всички.

    08:21 01.11.2026

  • 12 Терористи

    0 1 Отговор
    Ще си платят!

    08:42 01.11.2026

  • 13 Няма и да има

    2 0 Отговор
    Няма по-голям гл чак от ВВП

    08:43 01.11.2026

  • 14 А У НАС СКОНЧИЛСЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кстово":

    И ВОДА И ТОК И ПАРНО ПОЧНАХМЕ ДА СИ ГИ СМУЧЕМ В МЕТРО ЗА ВОДА И СОЛЬ...

    08:43 01.11.2026

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