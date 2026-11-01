Русия съобщи за 235 унищожени украински дрона за нощта

Руското Министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 235 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 1 ноември. По данни на ведомството атаката е продължила от 20:00 часа московско време на 31 октомври до 08:00 часа на 1 ноември.
„В течение на изминалата нощ дежурните сили на ПВО прехванаха и унищожиха 235 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в съобщението.
Дроновете са засечени над 17 области
Руското военно ведомство твърди, че безпилотниците са били унищожени над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Нижегородска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московския регион.
В съобщението не се посочва колко дрона са били прехванати във всеки от регионите. Не са уточнени и предполагаемите цели на атаката.
Липсват данни за последствията
Към съобщението на руското Министерство на отбраната не са посочени данни за жертви, ранени или материални щети. Украинската страна не е потвърдила извършването на атаката в предоставената информация.
Посоченият брой се основава на руската официална сводка. Независими данни за броя на изстреляните и унищожените безпилотници не са представени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кстово
През нощта москвичите направиха огромни опашки за бензин,
но он кончился.
Коментиран от #14
07:57 01.11.2026
2 Но не съобщи за още толкова
Не може. Забранено е. Може да те вкарат в затвора за снимки, клипове или информация за поражения и жертви
07:58 01.11.2026
3 Щета
08:00 01.11.2026
4 Зеленски
А има 98 попадения?????????
08:00 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин и Зеленски
Зеленски побеждава.
В руският печат и телевизия новината е обявена по следният начин:
"Путин завърши втори, а Зеленски се класира предпоследен"
08:01 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Изпаднал Руснак
А сега сме пред разпад
08:02 01.11.2026
10 Шарл Теодор, деятел от паветата
До коментар #8 от "Па ветни К":Да бе муции, направо преядох с крем брюле! Шоколадовия не ми е любим и го плюя!
08:06 01.11.2026
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