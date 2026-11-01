Българите в САЩ гласуват в 44 секции на балотажа

Българските граждани в Съединените щати ще могат да гласуват на балотажа за президент и вицепрезидент в 44 секции. Те са разкрити в 21 щата и столицата Вашингтон.
Най-много са местата за гласуване в Илинойс и Калифорния. В района на Чикаго, където е най-голямата българска общност в Северна Америка, са обособени шест секции – една в Генералното консулство и пет в предградията Хинсдейл, Маунт Проспект, Шамбург и Дес Плейнс.
В Калифорния също има шест секции. Освен в Генералното консулство в Лос Анджелис, българите ще могат да гласуват в изнесени секции в Сакраменто, Сан Диего, Сан Франциско, Сънивейл–Сан Хосе и Ървайн–Тъстин.
Вотът започва по различно време
Заради часовата разлика секциите няма да отворят едновременно. Първи, около 14:00 часа българско време, трябва да започнат работа местата по Източното крайбрежие. В консулския окръг Чикаго гласуването е планирано да започне около 15:00 часа.
Най-късно, около 17:00 часа българско време, трябва да отворят секциите в Калифорния, Невада и Аризона.
В Атланта има проблем с машината
На първия тур за секциите в САЩ са били изпратени 14 машини, а в останалите места се е гласувало с хартиени бюлетини. За балотажа обаче е възникнал проблем с доставката на машината в Атланта, Джорджия.„Това са Тенерифе, Монреал 1 и Атланта, Джорджия“,
съобщи членът на Централната избирателна комисия Алина Добрева, като уточни, че в Атланта все още се търси начин да бъдат доставени хартиени бюлетини. В Тенерифе и Монреал 1 има осигурени бюлетини и там може да се премине от машинно към хартиено гласуване.
Отделно ЦИК е обсъждала проблеми с доставката на хартиени бюлетини в няколко секции в САЩ, сред които Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлот в Северна Каролина. Комисията трябва да даде указания на съответните секционни комисии, за да бъде обезпечено гласуването.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласуващ
Коментиран от #2
08:01 01.11.2026
2 пукам либерални малки ду-п
До коментар #1 от "Гласуващ":ета като теб фенове на урсула и гюров
Коментиран от #17, #20
08:05 01.11.2026
3 А познайте
Коментиран от #10, #25
08:06 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
До коментар #4 от "Кремъл":ДАНО ДА СЕ СИ ПРАВ!
08:11 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да бе ,да ! 🤔
08:14 01.11.2026
10 А50
До коментар #3 от "А познайте":Те тия вече са избягали от петроханци, пасита, шишита нейски и могат да гласуват да е гадно на всички останали, така както са били принудени те да напуснат България
Коментиран от #24
08:14 01.11.2026
11 ГОРД комунист
Коментиран от #16, #19, #26
08:15 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 за хиляда гласа
08:17 01.11.2026
14 Легитимирате злото
Коментиран от #36, #39
08:17 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Евроатлантик Плевнялиев
До коментар #11 от "ГОРД комунист":На моите , само дворец на Халкидики .
08:17 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кирил
08:17 01.11.2026
19 Цв Цв евроатлантик
До коментар #11 от "ГОРД комунист":На моите - само десетина апартамента
08:20 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А50
08:22 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Радио Ереван
До коментар #10 от "А50":Глупости! Когато българите се евакуираха към САЩ на власт беше още БКП. Копанарски приказки днес не ми се четат.
08:24 01.11.2026
25 Асанчо
До коментар #3 от "А познайте":Ние , уе бате ! ДПСту . Щото сме атлантици кат Ердоган ! Делян ни каза .
08:24 01.11.2026
26 А50
До коментар #11 от "ГОРД комунист":Те комунистите и ДС внуците са в ППДБ и Герб
08:24 01.11.2026
27 А50
08:27 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Радио Ереван
Коментиран от #38, #46
08:31 01.11.2026
30 Няма друга по продажна
08:33 01.11.2026
31 Пеко Т.
До коментар #6 от "А50":Прав си другарю !
Най-гадното при нас е след като караме мерцедеси да величаем москветата, при който най-тържествения момент е като направиш двайсетина оборота с манивелата - чуеш тракторното хъркане....
Ееех, отминали времена и с нетърпение чакани да се върнат. Но, ние сме упорити. Взехме я с червена субстанция и такава ще източим, за да я защитим !!!
БенЦеремус !
08:35 01.11.2026
32 Ний ша Ва упрайм
08:36 01.11.2026
33 Гласуващ
08:36 01.11.2026
34 От тия двамата
08:37 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 При вас,така ли бише...?!
Но предавайки я на комисията забелязах...-ми то много ясно се вижда номера на бюлетината,за който си гласувал...?!
Коментиран от #40
08:40 01.11.2026
38 Ти ги остави
До коментар #29 от "Радио Ереван":Костадинов и Волгин Ами си Стефан гащиризите и гащифланелите да разбиваш червеноармейците в крайна...
08:40 01.11.2026
39 Съгласен
До коментар #14 от "Легитимирате злото":За който и да гласувате-злото е в действие. В случая, дори няма по-малко зло и не може да се гласува срещу.
08:41 01.11.2026
40 поправка
До коментар #37 от "При вас,така ли бише...?!":,,беше"
08:42 01.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Исторически факти
08:43 01.11.2026
43 €ба ти и медията
08:43 01.11.2026
44 Йотва
08:44 01.11.2026
45 Любопитен
08:45 01.11.2026
46 Моли се
До коментар #29 от "Радио Ереван":скоро да не съжаляваме, че К. и В. не стигнаха до балотаж. Костадинов и Волгин са умни, докато тези са пълни de bili.
08:46 01.11.2026
47 Тъй ли
- Im American! Yeah!
08:47 01.11.2026
48 Радев потроши рекорден брой милиони
08:47 01.11.2026