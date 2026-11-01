Българите в САЩ гласуват в 44 секции на балотажа

Българските граждани в Съединените щати ще могат да гласуват на балотажа за президент и вицепрезидент в 44 секции. Те са разкрити в 21 щата и столицата Вашингтон.

Най-много са местата за гласуване в Илинойс и Калифорния. В района на Чикаго, където е най-голямата българска общност в Северна Америка, са обособени шест секции – една в Генералното консулство и пет в предградията Хинсдейл, Маунт Проспект, Шамбург и Дес Плейнс.

В Калифорния също има шест секции. Освен в Генералното консулство в Лос Анджелис, българите ще могат да гласуват в изнесени секции в Сакраменто, Сан Диего, Сан Франциско, Сънивейл–Сан Хосе и Ървайн–Тъстин.

Вотът започва по различно време

Заради часовата разлика секциите няма да отворят едновременно. Първи, около 14:00 часа българско време, трябва да започнат работа местата по Източното крайбрежие. В консулския окръг Чикаго гласуването е планирано да започне около 15:00 часа.

Най-късно, около 17:00 часа българско време, трябва да отворят секциите в Калифорния, Невада и Аризона.

В Атланта има проблем с машината

На първия тур за секциите в САЩ са били изпратени 14 машини, а в останалите места се е гласувало с хартиени бюлетини. За балотажа обаче е възникнал проблем с доставката на машината в Атланта, Джорджия.

„Това са Тенерифе, Монреал 1 и Атланта, Джорджия“,

съобщи членът на Централната избирателна комисия Алина Добрева, като уточни, че в Атланта все още се търси начин да бъдат доставени хартиени бюлетини. В Тенерифе и Монреал 1 има осигурени бюлетини и там може да се премине от машинно към хартиено гласуване.

Отделно ЦИК е обсъждала проблеми с доставката на хартиени бюлетини в няколко секции в САЩ, сред които Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлот в Северна Каролина. Комисията трябва да даде указания на съответните секционни комисии, за да бъде обезпечено гласуването.

Източници: bnrnews.bg