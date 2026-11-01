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Българите в САЩ гласуват в 44 секции на балотажа
  Тема: Избори

Българите в САЩ гласуват в 44 секции на балотажа

1 Ноември, 2026 07:55 619 48

  • българи в сащ-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избирателни секции-
  • цик

Вотът е организиран в 21 щата и Вашингтон. В Атланта има проблем с доставката на машината и се търси решение за осигуряване на хартиени бюлетини

Българите в САЩ гласуват в 44 секции на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските граждани в Съединените щати ще могат да гласуват на балотажа за президент и вицепрезидент в 44 секции. Те са разкрити в 21 щата и столицата Вашингтон.

Най-много са местата за гласуване в Илинойс и Калифорния. В района на Чикаго, където е най-голямата българска общност в Северна Америка, са обособени шест секции – една в Генералното консулство и пет в предградията Хинсдейл, Маунт Проспект, Шамбург и Дес Плейнс.

В Калифорния също има шест секции. Освен в Генералното консулство в Лос Анджелис, българите ще могат да гласуват в изнесени секции в Сакраменто, Сан Диего, Сан Франциско, Сънивейл–Сан Хосе и Ървайн–Тъстин.

Вотът започва по различно време

Заради часовата разлика секциите няма да отворят едновременно. Първи, около 14:00 часа българско време, трябва да започнат работа местата по Източното крайбрежие. В консулския окръг Чикаго гласуването е планирано да започне около 15:00 часа.

Най-късно, около 17:00 часа българско време, трябва да отворят секциите в Калифорния, Невада и Аризона.

В Атланта има проблем с машината

На първия тур за секциите в САЩ са били изпратени 14 машини, а в останалите места се е гласувало с хартиени бюлетини. За балотажа обаче е възникнал проблем с доставката на машината в Атланта, Джорджия.

„Това са Тенерифе, Монреал 1 и Атланта, Джорджия“,

съобщи членът на Централната избирателна комисия Алина Добрева, като уточни, че в Атланта все още се търси начин да бъдат доставени хартиени бюлетини. В Тенерифе и Монреал 1 има осигурени бюлетини и там може да се премине от машинно към хартиено гласуване.

Отделно ЦИК е обсъждала проблеми с доставката на хартиени бюлетини в няколко секции в САЩ, сред които Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлот в Северна Каролина. Комисията трябва да даде указания на съответните секционни комисии, за да бъде обезпечено гласуването.

Източници: bnrnews.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласуващ

    4 4 Отговор
    Вече не сън фен на Тръмп

    Коментиран от #2

    08:01 01.11.2026

  • 2 пукам либерални малки ду-п

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гласуващ":

    ета като теб фенове на урсула и гюров

    Коментиран от #17, #20

    08:05 01.11.2026

  • 3 А познайте

    8 3 Отговор
    кой ще печели вота навсякъде извън България.

    Коментиран от #10, #25

    08:06 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кремъл":

    ДАНО ДА СЕ СИ ПРАВ!

    08:11 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да бе ,да ! 🤔

    6 5 Отговор
    Пак тази пропагандна снимка - монтаж , произведена от брюкселско-турски мозъчен напън . 😀 На снимката смъртнобледият изглежда като жив , а за президентката е издирвна грозна снимка .. Надявам се , случайно .

    08:14 01.11.2026

  • 10 А50

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "А познайте":

    Те тия вече са избягали от петроханци, пасита, шишита нейски и могат да гласуват да е гадно на всички останали, така както са били принудени те да напуснат България

    Коментиран от #24

    08:14 01.11.2026

  • 11 ГОРД комунист

    3 4 Отговор
    На всяко синче - палат !!!

    Коментиран от #16, #19, #26

    08:15 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 за хиляда гласа

    4 0 Отговор
    в щатите МВнР ще командирова пине 44 души, които ще овършеят маршалс, рос и някой друг мол, а големите куфари ще минат като дипломатическа поща

    08:17 01.11.2026

  • 14 Легитимирате злото

    3 5 Отговор
    като гласувате.

    Коментиран от #36, #39

    08:17 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Евроатлантик Плевнялиев

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "ГОРД комунист":

    На моите , само дворец на Халкидики .

    08:17 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кирил

    6 10 Отговор
    Българи гласуват по целия свят за кефа на шепа идиоти, А ние от България им плащаме масрафа. Комунистите от ППДБ и "Регресивна" България ни наложиха мадуровките за техния си кеф, а ние търпим.....

    08:17 01.11.2026

  • 19 Цв Цв евроатлантик

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "ГОРД комунист":

    На моите - само десетина апартамента

    08:20 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А50

    2 9 Отговор
    В Сащ са далече от Урсула, но ние тук да му мислим и да не ходим за гъби. Гласувайте за мир в България

    08:22 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Радио Ереван

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Глупости! Когато българите се евакуираха към САЩ на власт беше още БКП. Копанарски приказки днес не ми се четат.

    08:24 01.11.2026

  • 25 Асанчо

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "А познайте":

    Ние , уе бате ! ДПСту . Щото сме атлантици кат Ердоган ! Делян ни каза .

    08:24 01.11.2026

  • 26 А50

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "ГОРД комунист":

    Те комунистите и ДС внуците са в ППДБ и Герб

    08:24 01.11.2026

  • 27 А50

    1 8 Отговор
    Какво става в Полша и превратаджиите Туск-Урсула. Как ще гласуват там Българите

    08:27 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Радио Ереван

    5 2 Отговор
    Остави Полшаы Ти по-дабре кажи какво става в България с Костадинов и Волгин! Спечелиха ли на първи тур, до балотаж стигнаха ли или чакат Червената армия да им свърши работата.

    Коментиран от #38, #46

    08:31 01.11.2026

  • 30 Няма друга по продажна

    2 3 Отговор
    държава на света от България на която управниците не се избират в страната а в чужбина, а после се чудим защо населението измира икономиката блокира а селското стопанство никакво го няма...

    08:33 01.11.2026

  • 31 Пеко Т.

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    Прав си другарю !
    Най-гадното при нас е след като караме мерцедеси да величаем москветата, при който най-тържествения момент е като направиш двайсетина оборота с манивелата - чуеш тракторното хъркане....
    Ееех, отминали времена и с нетърпение чакани да се върнат. Но, ние сме упорити. Взехме я с червена субстанция и такава ще източим, за да я защитим !!!
    БенЦеремус !

    08:35 01.11.2026

  • 32 Ний ша Ва упрайм

    0 2 Отговор
    они Банкя и Драгалевци и отрочето на чиче Петко гласува а али?

    08:36 01.11.2026

  • 33 Гласуващ

    1 0 Отговор
    Тъкмо си мислиш , че сме стигнали дъното с Тиквата и Шиши и оп , Мунчо се появи ....

    08:36 01.11.2026

  • 34 От тия двамата

    0 2 Отговор
    Който и да спечели, е зле за България. И двамата лъжат, единия е пуснал стотици затворници от затвора, другия сключва договори в ущърб на България.

    08:37 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 При вас,така ли бише...?!

    1 0 Отговор
    След гласуването с машината,вземам бюлетината и я сгънах...
    Но предавайки я на комисията забелязах...-ми то много ясно се вижда номера на бюлетината,за който си гласувал...?!

    Коментиран от #40

    08:40 01.11.2026

  • 38 Ти ги остави

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Радио Ереван":

    Костадинов и Волгин Ами си Стефан гащиризите и гащифланелите да разбиваш червеноармейците в крайна...

    08:40 01.11.2026

  • 39 Съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Легитимирате злото":

    За който и да гласувате-злото е в действие. В случая, дори няма по-малко зло и не може да се гласува срещу.

    08:41 01.11.2026

  • 40 поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "При вас,така ли бише...?!":

    ,,беше"

    08:42 01.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Исторически факти

    0 1 Отговор
    Ах, войнолюбците, колко сте смели на приказки! Много ви прилича в омразата ви към Радев да плюете по Йотова и да любите гяурофф, ама първи ще напълните гащите, когато засвирят сирените, да не дава Господ!

    08:43 01.11.2026

  • 43 €ба ти и медията

    0 0 Отговор
    на простащината ? Значи селяндуринът простак N 2 остава за четене, а аз в коментари 17 и 20 в които коментирах какъв пещерен екземпляр е съм изтрит ? Това цивилизована и демократична медия ли е или сайт на примати ?

    08:43 01.11.2026

  • 44 Йотва

    0 0 Отговор
    Zагубилата гаварителка еднопосочен довечера към мацква

    08:44 01.11.2026

  • 45 Любопитен

    1 0 Отговор
    Червенокосата бабка няма капчица морал и достойнство. Тя е зарязала мъжа си, който е тежко болен и се движи с патерици, в ръцете на платени домашни помощници, а тя самата иска да гради политическа кариера и да се занимава с държавни дела. Нормално ли е като жена да постъпиш така със съпруга си и какъв държавник ще бъде жена изоставила съпруга си на произвола на съдбата?

    08:45 01.11.2026

  • 46 Моли се

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Радио Ереван":

    скоро да не съжаляваме, че К. и В. не стигнаха до балотаж. Костадинов и Волгин са умни, докато тези са пълни de bili.

    08:46 01.11.2026

  • 47 Тъй ли

    0 0 Отговор
    Българите в САЩ:
    - Im American! Yeah!

    08:47 01.11.2026

  • 48 Радев потроши рекорден брой милиони

    0 0 Отговор
    за тия избори и пак не можа да ги организира като хората.

    08:47 01.11.2026

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