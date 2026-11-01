Балотажът: 6,6 млн. души имат право на глас

На балотажа за президент и вицепрезидент в неделя право на глас имат 6 599 048 души. Броят им е по-голям спрямо първия тур заради българите, навършили пълнолетие през настоящата предизборна седмица.

В решаващия вот участват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. На първия тур Йотова получи близо 3 процентни пункта повече гласове от Гюров.

Ден за размисъл и гласуване от 7 до 20 часа

Предизборната кампания приключва в полунощ, когато започва денят за размисъл. От този момент са забранени политическата агитация и оповестяването на данни от социологически проучвания.

В неделя избирателите ще могат да гласуват от 7 до 20 часа. Общо 12 683 секции ще отворят врати в България и в чужбина. Машини за гласуване има в 11 902 секции, а в малко над 3000 е предвидено гласуване с хартиена бюлетина.

Кога се очакват резултатите

След края на изборния ден секционните избирателни комисии трябва да преброят гласовете, да изготвят протоколите и да предадат изборните книжа до 24 часа.

Първите резултати от Централната избирателна комисия се очакват 48 часа след вота. Окончателните данни трябва да бъдат обявени до три дни след изборния ден – до 4 ноември.

„До сряда най-късно ще има резултати“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Тя посочи, че този път преброяването на разписките би трябвало да се извърши по-бързо.

Източници: nova.bg