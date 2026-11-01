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Балотажът: 6,6 млн. души имат право на глас
  Тема: Избори

Балотажът: 6,6 млн. души имат право на глас

1 Ноември, 2026 06:42 453 11

  • президентски избори-
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  • гласуване

В неделя избирателите ще избират между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Вотът ще се проведе в 12 683 секции в страната и чужбина

Балотажът: 6,6 млн. души имат право на глас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На балотажа за президент и вицепрезидент в неделя право на глас имат 6 599 048 души. Броят им е по-голям спрямо първия тур заради българите, навършили пълнолетие през настоящата предизборна седмица.

В решаващия вот участват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. На първия тур Йотова получи близо 3 процентни пункта повече гласове от Гюров.

Ден за размисъл и гласуване от 7 до 20 часа

Предизборната кампания приключва в полунощ, когато започва денят за размисъл. От този момент са забранени политическата агитация и оповестяването на данни от социологически проучвания.

В неделя избирателите ще могат да гласуват от 7 до 20 часа. Общо 12 683 секции ще отворят врати в България и в чужбина. Машини за гласуване има в 11 902 секции, а в малко над 3000 е предвидено гласуване с хартиена бюлетина.

Кога се очакват резултатите

След края на изборния ден секционните избирателни комисии трябва да преброят гласовете, да изготвят протоколите и да предадат изборните книжа до 24 часа.

Първите резултати от Централната избирателна комисия се очакват 48 часа след вота. Окончателните данни трябва да бъдат обявени до три дни след изборния ден – до 4 ноември.

„До сряда най-късно ще има резултати“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Тя посочи, че този път преброяването на разписките би трябвало да се извърши по-бързо.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    По официални данни на Националния статистически институт (НСИ), към 31 декември 2025 година населението на България е 6 423 207 души.

    Коментиран от #7

    06:45 01.11.2026

  • 2 Гъбар с къса пола без гащи и токчета

    2 2 Отговор
    със космясал перископ.

    Днес няма да можем има много гъби за бране.Всичко е точно!

    06:48 01.11.2026

  • 3 Глобални избори

    3 0 Отговор
    6,6 милиарда от общо осем.

    06:49 01.11.2026

  • 4 Исторически факти

    2 2 Отговор
    Конграчюлейшън
    Днес Тиквата има празник. Честито на Тиквата, на всички малки тиквенца и кратуни.
    Делегация на Европейския парламент пристига в България заради ескалацията в Черно море. Посещението е по покана на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и Емил Радев. В делегацията участват Ангелика Винциг от Австрия, Свен Симон от Германия и Яцек Протас от Полша. – Значи ще плюят яко срещу Русия… ще плюят, плюят, после ще хапнат обилно на трапезата с лакомства, ще си вземат командировъчните и обратно в Брюксел.
    Е ква е тая делегация от трима души? Шведска тройка, руска тройка или просто тройка…

    Мария Илиева се маскира като топмодел за Хелоуин. А Кристин Лагард не се маскира въобще.

    06:51 01.11.2026

  • 5 Това е

    5 0 Отговор
    И с българките в чужбина + мъртвите души, иначе броя няма как да излезе.

    07:01 01.11.2026

  • 6 Според статистици сме 5.5 милиона,

    5 0 Отговор
    НСИ стъкмистика 6.4 милиона, ЦИК 6.6.
    Шампиони! Те не са си изчистили "мъртвите души", тръгнали "избори" да имитират.
    Няма Референдуми, няма гласуване, 96 милиарда лева похарчени за въвеждане ойро, без да са ме питали. 134 милиарда лева Брутен външен дълг на Територията - частен и държавен.
    Когато проведат Референдумът на Дойран, тогава ще гласувам.
    Наричаха ни "стадо" от ефир, понеже сме искали да бъдем питани за лЪвът,
    сигурно и сега сме "стадо", щом ни питат кого да изберем.
    "Нищо не очаквам. На нищо не се надявам. Свободен съм!".

    07:01 01.11.2026

  • 7 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Обаче ние знаем, какви лъжци и негодници са НСИ, така че се придържаме към цифрата 5млн. От тях, колко имат право на глас, не е трудно да се сметне!

    07:02 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изборните

    3 0 Отговор
    списъци не са верни, хората с право на глас са поне с милион по малко.

    07:08 01.11.2026

  • 10 Пламен

    0 0 Отговор
    Калушев още ли е списъците?

    07:12 01.11.2026

  • 11 Странно

    1 0 Отговор
    А заради починалите не намаля. Интересно, много починали има вътре в списъците, уж се актоализират. Пенсиите веднага ги спират, а в списъка за изборите не.

    07:13 01.11.2026

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