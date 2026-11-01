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Как се гласува с машина: стъпките преди вота
  Тема: Избори

Как се гласува с машина: стъпките преди вота

1 Ноември, 2026 06:12 916 10

  • машинно гласуване-
  • избори-
  • цик-
  • президентски избори-
  • избиратели

Избирателят избира кандидатска двойка на сензорния екран, потвърждава вота и пуска контролната разписка в отделна кутия

Как се гласува с машина: стъпките преди вота - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гласуването с машина започва след проверка на самоличността и вписване на избирателя в списъка. Член на секционната избирателна комисия предоставя карта с надпис „Избирател“, която се поставя в слота на устройството. След активирането на машината на екрана се появява електронната бюлетина за избор на президент и вицепрезидент.

Избирателят отбелязва предпочитаната кандидатска двойка чрез докосване на съответното поле. На екрана е налична и опция „Не подкрепям никого“. При повече от една страница с кандидати те се преглеждат последователно, преди да бъде направен избор.

Проверка и окончателно потвърждение

След избора се натиска бутонът „Преглед“. Машината показва направеното отбелязване, за да може избирателят да провери дали е избрана правилната кандидатска двойка. Ако има грешка, изборът може да бъде променен на този етап.

Когато всичко е отразено правилно, се натиска бутонът „Гласуване“. Това е окончателното потвърждение на вота. След него изборът не може да бъде променян и не може да се гласува повторно.

Какво се прави с разписката

След приключването на гласуването машината отпечатва контролна разписка. Тя трябва да бъде изчакана да се отпечата напълно, без да бъде дърпана по време на печата. Избирателят проверява отразения избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат.

След това разписката се връща на избирателя, който сам я пуска в предназначената за машинния вот кутия. Картата с надпис „Избирател“ се връща на комисията, след което избирателят се подписва в списъка и получава обратно документа си за самоличност.

„Не изваждайте картата и не се отдалечавайте, преди машината да приключи гласуването чрез потвърждение на екрана и звуков сигнал“, напомни членът на ЦИК Йордан Василев.

При блокирал или изгаснал екран, съобщение за грешка, липсваща или непълна разписка избирателят трябва незабавно да уведоми секционната комисия и да не започва самостоятелно ново гласуване.

Начинът на гласуване беше демонстриран от говорителя на ЦИК Стоянка Балова в ефира на „Събуди се“. За предварително запознаване с процедурата ЦИК поддържа и симулатор на машинно гласуване.

Източници: nova.bg, 24plovdiv.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 5 Отговор
    19 срещу 1! Огромна разлика в имотните декларации на двамата кандидати за вицепрезидент!
    Според публикувана информация за имотното им състояние Кирил Вълчев е декларирал множество недвижими имоти през годините, докато Георги Кандев публично разказа за своята къща, която изплаща с ипотека.

    В декларацията на Вълчев от 2021 г. фигурират общо 34 позиции за недвижими имоти и вещни права, сред които:

    🏢 9 апартамента – 7 в София и 1 в Боровец.

    🏠 Къща и 2 парцела в Годеч.

    🏬 3 гаража, магазин и 3 складови помещения.

    🌳 13 позиции за земеделски земи, ниви, ливади, пасища и гори.

    🏡 4 позиции за идеални части от поземлен имот в София.

    Как са придобити и какъв е произходът на средствата?

    Коментиран от #4, #5, #6

    06:13 01.11.2026

  • 2 Кой

    1 1 Отговор
    Каквото обича!

    06:14 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гъдьо Гъдев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Ковчега ремарке няма..

    06:24 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стъпки по луната

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Не може да се гласува отделно за президент и за вице, вървят в комплект.

    06:33 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Оф, да се свършва колкото се може по-бързо и тази дандания.

    То все едно циркът е дошъл в града.

    07:03 01.11.2026

  • 9 Алм

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Да, точно така е! На последните избори тя назначи Гюров и Кандев...

    07:05 01.11.2026

  • 10 БГ КУК ПОЛИТИКОВ ИНФОВ-ПАЧКОВ

    0 0 Отговор
    ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА ГО ОБЕСНЯВАТ ОТ КОМИСИЙТЕ В СЕКЦИЙТЕ ЗА ГКАСУВАНЕ НО ЯВНО И НАЙ ВЕРОЯТНО СА КОРУМПИРАНИ ИЛИ ДРЕМАЧИ ОТ ДВАТЕ ЕДНОТО.
    СЪЩО И ПО КАНАЛИТЕ ТЕЛЕВИЗИЙТЕ.
    АЙШЕТО И АСАН ОТ СВИЛЕН ОТ КЪДЕ ДА ЗНАЯТ КАК СЕ ГЛАСУВА СЕГА ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА.

    07:08 01.11.2026

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