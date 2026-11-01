Как се гласува с машина: стъпките преди вота

Гласуването с машина започва след проверка на самоличността и вписване на избирателя в списъка. Член на секционната избирателна комисия предоставя карта с надпис „Избирател“, която се поставя в слота на устройството. След активирането на машината на екрана се появява електронната бюлетина за избор на президент и вицепрезидент.

Избирателят отбелязва предпочитаната кандидатска двойка чрез докосване на съответното поле. На екрана е налична и опция „Не подкрепям никого“. При повече от една страница с кандидати те се преглеждат последователно, преди да бъде направен избор.

Проверка и окончателно потвърждение

След избора се натиска бутонът „Преглед“. Машината показва направеното отбелязване, за да може избирателят да провери дали е избрана правилната кандидатска двойка. Ако има грешка, изборът може да бъде променен на този етап.

Когато всичко е отразено правилно, се натиска бутонът „Гласуване“. Това е окончателното потвърждение на вота. След него изборът не може да бъде променян и не може да се гласува повторно.

Какво се прави с разписката

След приключването на гласуването машината отпечатва контролна разписка. Тя трябва да бъде изчакана да се отпечата напълно, без да бъде дърпана по време на печата. Избирателят проверява отразения избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат.

След това разписката се връща на избирателя, който сам я пуска в предназначената за машинния вот кутия. Картата с надпис „Избирател“ се връща на комисията, след което избирателят се подписва в списъка и получава обратно документа си за самоличност.

„Не изваждайте картата и не се отдалечавайте, преди машината да приключи гласуването чрез потвърждение на екрана и звуков сигнал“, напомни членът на ЦИК Йордан Василев.

При блокирал или изгаснал екран, съобщение за грешка, липсваща или непълна разписка избирателят трябва незабавно да уведоми секционната комисия и да не започва самостоятелно ново гласуване.

Начинът на гласуване беше демонстриран от говорителя на ЦИК Стоянка Балова в ефира на „Събуди се“. За предварително запознаване с процедурата ЦИК поддържа и симулатор на машинно гласуване.

Източници: nova.bg, 24plovdiv.bg, bnrnews.bg