Пътници: Шофьорът предотврати по-лошото край Одрин

Всички пътници от българския автобус, който катастрофира край Одрин, са се прибрали в Русе. При инцидента близо до Капъкуле са пострадали 10 българи, съобщи БНТ. Сред тях е жена с тежка контузия, получила медицинска помощ в болница в Одрин. Кракът ѝ е гипсиран.

По разказите на пътниците автобусът се е врязал в спрял тир без обозначения. Те твърдят, че водачът на тежкотоварния камион е бил пиян. Шофьорът на българския автобус първоначално е бил задържан от турската полиция с белезници, но по-късно е освободен.

Пътниците заявяват, че експертиза в полицията в Одрин е показала, че водачът на автобуса не носи вина за сблъсъка. „Какво да видиш в тъмното? Истината е, че шофьорът предотврати по-лошото“, разказва един от тях.

Пътниците са излезли през прозорците

След катастрофата всички са дали показания в турската полиция. Най-тежък за тях е бил престоят там, а общо не са спали близо 28 часа.

По думите им вратите на автобуса не са могли да се отворят. За да напуснат превозното средство, пътниците са използвали аварийни чукчета и са излизали през прозорците. Те описват автобуса като повреден след удара и посочват действията на шофьора като причина последствията да не бъдат по-тежки.

Източници: bntnews.bg