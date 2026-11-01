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Пътници: Шофьорът предотврати по-лошото край Одрин
  Тема: Трафик

Пътници: Шофьорът предотврати по-лошото край Одрин

1 Ноември, 2026 07:33 1 186 1

  • катастрофа край одрин-
  • капъкуле-
  • български автобус-
  • пострадали българи-
  • пътна безопасност

10 българи пострадаха, след като автобусът се вряза в спрял тир край Капъкуле. Всички пътници вече са се прибрали в Русе

Пътници: Шофьорът предотврати по-лошото край Одрин - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички пътници от българския автобус, който катастрофира край Одрин, са се прибрали в Русе. При инцидента близо до Капъкуле са пострадали 10 българи, съобщи БНТ. Сред тях е жена с тежка контузия, получила медицинска помощ в болница в Одрин. Кракът ѝ е гипсиран.

По разказите на пътниците автобусът се е врязал в спрял тир без обозначения. Те твърдят, че водачът на тежкотоварния камион е бил пиян. Шофьорът на българския автобус първоначално е бил задържан от турската полиция с белезници, но по-късно е освободен.

Пътниците заявяват, че експертиза в полицията в Одрин е показала, че водачът на автобуса не носи вина за сблъсъка. „Какво да видиш в тъмното? Истината е, че шофьорът предотврати по-лошото“, разказва един от тях.

Пътниците са излезли през прозорците

След катастрофата всички са дали показания в турската полиция. Най-тежък за тях е бил престоят там, а общо не са спали близо 28 часа.

По думите им вратите на автобуса не са могли да се отворят. За да напуснат превозното средство, пътниците са използвали аварийни чукчета и са излизали през прозорците. Те описват автобуса като повреден след удара и посочват действията на шофьора като причина последствията да не бъдат по-тежки.

Източници: bntnews.bg


Турция
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    0 0 Отговор
    На снимката виждаме учебен автобус. Не бях виждал учебен български автобус да кара из Турция. Явно добре печелят от фирмата. Хем обучават нов водач и дърпар евраци, хем от групата с туристите-търговци. Не са се сетили да проверят в гумите на автобуса и из тайниците отдолу.

    07:57 01.11.2026

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