Украинска атака подпали завод на "Лукойл" край Нижни Новгород

Мащабен пожар избухна в нефтопреработвателния завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област, след атака с безпилотни летателни апарати през нощта на 1 ноември. На видеозаписи, разпространени от очевидци, се виждат няколко огнища на пожара и гъст черен дим над промишлената зона.
Първите съобщения за взривове и пожар са започнали да се появяват около 04:00 ч. московско време. По данни на РБК-Украйна местните власти първоначално не са коментирали причината за пожара и размера на щетите. Атаката с дронове е извод от разпространените кадри и съобщенията за взривове, а точният брой на поразените обекти все още не е потвърден официално.
Губернаторът съобщи за повече от 100 дрона
По-късно губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че регионът е бил подложен на масирана атака. „През нощта и сутринта в Нижегородска област се извършва масирана атака с безпилотни летателни апарати: унищожени са повече от сто дрона“, написа Никитин, цитиран от РБК-Украйна.
По думите му значителни щети е получило промишлено предприятие в Кстовския район, а оценката на пораженията по гражданската инфраструктура и имуществото продължава. Не са посочени подробности за засегнатата инсталация, прекъсване на производството или евентуални жертви.
Заводът е ключов за руската горивна система
„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ е сред петте най-големи нефтопреработвателни предприятия в Русия и най-големият НПЗ на „Лукойл“ по проектна мощност. Заводът може да преработва около 17 млн. тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, масла и други нефтопродукти.
Заради заплахата от нови атаки са били въведени временни ограничения за работата на летището в Нижни Новгород и на други летища в Приволжкия федерален окръг. Към този момент няма независимо потвърждение за пълния размер на щетите и за това дали производството в предприятието е спряно.
Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, 24tv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин-
Коментиран от #17, #57
07:48 01.11.2026
2 Тридневната СВО се измести изцяло
Разликата е че Русия избива цивилни
А Украйна избива Военни
Коментиран от #11, #71
07:49 01.11.2026
3 Историк
Коментиран от #18
07:49 01.11.2026
4 Кстово
През нощта москвичите направиха огромни опашки за бензин,
но он кончился.
Коментиран от #21, #33
07:49 01.11.2026
5 Путин-
Коментиран от #22
07:50 01.11.2026
6 Гюнтер
Защо 72-и втората армия ги попиля?
Коментиран от #20
07:50 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Важното е, че
До коментар #2 от "Тридневната СВО се измести изцяло":че хората не вярват на такива глупости..
Коментиран от #26, #66
07:55 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
07:56 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И какео му е гадното
До коментар #1 от "Путин-":всеки здравомислещ човек збае, че Зелрнски е една кукла на конци и слаб актьор
Коментиран от #48
07:57 01.11.2026
18 Географ
До коментар #3 от "Историк":трай моме за хубост
07:58 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не снесвай фантазии
До коментар #6 от "Гюнтер":с реалност..
07:59 01.11.2026
21 гори
До коментар #4 от "Кстово":с три фотошоп огнища..
08:00 01.11.2026
22 Резултат
До коментар #5 от "Путин-":Отговор ще има, за съжаление по-силен..
Коментиран от #23
08:02 01.11.2026
23 Да, да.
До коментар #22 от "Резултат":Вече 5 години от вас чуваме само Ще, ще, ще.
Коментиран от #34, #45
08:04 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Когато фактите говорят и боговете мълчат
До коментар #11 от "Важното е, че":Но не и Русофилите
Те си Бълват пумия дори и да виждат че са в помия
Коментиран от #30
08:06 01.11.2026
27 ВлодомОр Зiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
08:07 01.11.2026
28 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #54
08:09 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Човек е това, което говори
До коментар #26 от "Когато фактите говорят и боговете мълчат":устата говорят от излишъка е главата..
08:09 01.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мишел
До коментар #4 от "Кстово":Стара снимка. Последиците от пожарите в Московския НПЗ на снимката бяха ликвидирани за седмица.
Русия има 98 големи НПЗ и всичките работят.
Украйна имаше 13 големи НПЗ и от над 3 години нито един не работи.
Коментиран от #38, #40, #41, #53
08:12 01.11.2026
34 написано е
До коментар #23 от "Да, да.":ще слушат, но няма да разбеиат,
ще гледат, но няма виждат..
Коментиран от #39
08:13 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Неееее
Сега няма да види Патриоти и след 2030 година!
Коментиран от #44, #49
08:16 01.11.2026
38 Ту пой,да ))
До коментар #33 от "Мишел":56 НПЗ та има у Кен Ефа и 34 са в ремонт, 6 са затворени за години, а у йло внася горива от Беларус, Казахстан и Индия!
08:17 01.11.2026
39 Офффф
До коментар #34 от "написано е":Бегай у лево.
08:17 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Опорки
До коментар #33 от "Мишел":Фотошоп, стара снимка. Хахахаха. Дай боже всеки ден да гледам такива
горещи стари ленти от русията.
08:18 01.11.2026
42 Титак
Коментиран от #46
08:18 01.11.2026
43 антипутя
08:18 01.11.2026
44 Тва означава ли
До коментар #37 от "Неееее":Че до 3 ДНЯ са в КИЕВ и до седмица в Лисабон?
Коментиран от #50
08:18 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Каква ПОБЕДА
До коментар #42 от "Титак":Офлюф? ))
Ким и педофила 13 годин превземат ДОНБАС))
08:21 01.11.2026
47 стоян
08:21 01.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Не забравяй
До коментар #37 от "Неееее":Че след вторник Тръмп ще има големи главоболия.
08:22 01.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 СБО провал
08:23 01.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 стоян
До коментар #33 от "Мишел":До 33 ком - лъжеш другар в федерацията са 38 нефто преработватели на горива ама 20 са в ремонт
08:24 01.11.2026
54 Русия никога,
До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":повтарям НИКОГА няма да възстанови нормалните си политически и икономически отношения с нито една демократична държава след това което направи Путин.
Коментиран от #58
08:27 01.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ясно е
08:28 01.11.2026
57 ИМА ТРИМА ДВОЙНИКА
До коментар #1 от "Путин-":НЯМА СТРААШНО ЯЖ САЛЬОДКА И ПИЙ ВОДКА НА КАРЕМ...
08:29 01.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Заглавие
08:31 01.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Кака
Коментиран от #63
08:34 01.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ай па ти
До коментар #61 от "Кака":Кога Украйна стана член на НАТО?
08:36 01.11.2026
64 Zахарова
Коментиран от #68
08:36 01.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Към снаряжението
До коментар #11 от "Важното е, че":всеки руски войник вече трябвало да си носи собствен черен чувал.
08:37 01.11.2026
67 Тръмп ще е бесен!
08:42 01.11.2026
68 Йотва
До коментар #64 от "Zахарова":Zагубилата гаварителка еднопосочен довечера към мацква
08:43 01.11.2026
69 ами
08:43 01.11.2026
70 ами
До коментар #65 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":украiнците са железни - имат нямат пари и оръжие ще се бият до последната украинка
08:45 01.11.2026
71 Блатна Свиня
До коментар #2 от "Тридневната СВО се измести изцяло":5 години всекинден превземаме по 50 села и 20 града
Вече трябваше да сме до Аржентина
А днес пак превземаме 200 села на същото място в донбас
08:48 01.11.2026