Украинска атака подпали завод на "Лукойл" край Нижни Новгород

Мащабен пожар избухна в нефтопреработвателния завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област, след атака с безпилотни летателни апарати през нощта на 1 ноември. На видеозаписи, разпространени от очевидци, се виждат няколко огнища на пожара и гъст черен дим над промишлената зона.

Първите съобщения за взривове и пожар са започнали да се появяват около 04:00 ч. московско време. По данни на РБК-Украйна местните власти първоначално не са коментирали причината за пожара и размера на щетите. Атаката с дронове е извод от разпространените кадри и съобщенията за взривове, а точният брой на поразените обекти все още не е потвърден официално.

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Губернаторът съобщи за повече от 100 дрона

По-късно губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че регионът е бил подложен на масирана атака. „През нощта и сутринта в Нижегородска област се извършва масирана атака с безпилотни летателни апарати: унищожени са повече от сто дрона“, написа Никитин, цитиран от РБК-Украйна.

По думите му значителни щети е получило промишлено предприятие в Кстовския район, а оценката на пораженията по гражданската инфраструктура и имуществото продължава. Не са посочени подробности за засегнатата инсталация, прекъсване на производството или евентуални жертви.

Заводът е ключов за руската горивна система

„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ е сред петте най-големи нефтопреработвателни предприятия в Русия и най-големият НПЗ на „Лукойл“ по проектна мощност. Заводът може да преработва около 17 млн. тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, масла и други нефтопродукти.

Заради заплахата от нови атаки са били въведени временни ограничения за работата на летището в Нижни Новгород и на други летища в Приволжкия федерален окръг. Към този момент няма независимо потвърждение за пълния размер на щетите и за това дали производството в предприятието е спряно.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, 24tv.ua