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Украинска атака подпали завод на "Лукойл" край Нижни Новгород
  Тема: Украйна

Украинска атака подпали завод на "Лукойл" край Нижни Новгород

1 Ноември, 2026 07:43, обновена 1 Ноември, 2026 07:47 1 423 71

  • кстово-
  • нпз-
  • лукойл-
  • дронове-
  • нижегородска област

Пожарът е избухнал в един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия. Губернаторът на Нижегородска област съобщи за повече от 100 дрона в атаката

Украинска атака подпали завод на "Лукойл" край Нижни Новгород - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабен пожар избухна в нефтопреработвателния завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област, след атака с безпилотни летателни апарати през нощта на 1 ноември. На видеозаписи, разпространени от очевидци, се виждат няколко огнища на пожара и гъст черен дим над промишлената зона.

Първите съобщения за взривове и пожар са започнали да се появяват около 04:00 ч. московско време. По данни на РБК-Украйна местните власти първоначално не са коментирали причината за пожара и размера на щетите. Атаката с дронове е извод от разпространените кадри и съобщенията за взривове, а точният брой на поразените обекти все още не е потвърден официално.

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Губернаторът съобщи за повече от 100 дрона

По-късно губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че регионът е бил подложен на масирана атака. „През нощта и сутринта в Нижегородска област се извършва масирана атака с безпилотни летателни апарати: унищожени са повече от сто дрона“, написа Никитин, цитиран от РБК-Украйна.

По думите му значителни щети е получило промишлено предприятие в Кстовския район, а оценката на пораженията по гражданската инфраструктура и имуществото продължава. Не са посочени подробности за засегнатата инсталация, прекъсване на производството или евентуални жертви.

Заводът е ключов за руската горивна система

„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ е сред петте най-големи нефтопреработвателни предприятия в Русия и най-големият НПЗ на „Лукойл“ по проектна мощност. Заводът може да преработва около 17 млн. тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, масла и други нефтопродукти.

Заради заплахата от нови атаки са били въведени временни ограничения за работата на летището в Нижни Новгород и на други летища в Приволжкия федерален окръг. Към този момент няма независимо потвърждение за пълния размер на щетите и за това дали производството в предприятието е спряно.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, 24tv.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин-

    24 26 Отговор
    "Лошо ми е. Тоя гаден Зеленски ще ми докара някой инфаркт"

    Коментиран от #17, #57

    07:48 01.11.2026

  • 2 Тридневната СВО се измести изцяло

    25 33 Отговор
    На Руска територия

    Разликата е че Русия избива цивилни
    А Украйна избива Военни

    Коментиран от #11, #71

    07:49 01.11.2026

  • 3 Историк

    25 28 Отговор
    БРАВО, САМО ТАКА !

    Коментиран от #18

    07:49 01.11.2026

  • 4 Кстово

    23 27 Отговор
    Рафинерията гори яко с много огнища. АВТ-5, АВТ-6 заминаха.
    През нощта москвичите направиха огромни опашки за бензин,
    но он кончился.

    Коментиран от #21, #33

    07:49 01.11.2026

  • 5 Путин-

    25 23 Отговор
    "Ще се побъркам вече. Никой не се страхува от мене. Всички ми се смеят. И не мога да изляза от бункера вече 5 години"

    Коментиран от #22

    07:50 01.11.2026

  • 6 Гюнтер

    24 22 Отговор
    Нали бяха Вторая ??
    Защо 72-и втората армия ги попиля?

    Коментиран от #20

    07:50 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Важното е, че

    20 11 Отговор

    До коментар #2 от "Тридневната СВО се измести изцяло":

    че хората не вярват на такива глупости..

    Коментиран от #26, #66

    07:55 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

    10 15 Отговор
    ТОЯ ИИ КАКВИ ХУБАВИ СНИМКИ ПРАВИ

    07:56 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И какео му е гадното

    20 16 Отговор

    До коментар #1 от "Путин-":

    всеки здравомислещ човек збае, че Зелрнски е една кукла на конци и слаб актьор

    Коментиран от #48

    07:57 01.11.2026

  • 18 Географ

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Историк":

    трай моме за хубост

    07:58 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не снесвай фантазии

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гюнтер":

    с реалност..

    07:59 01.11.2026

  • 21 гори

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Кстово":

    с три фотошоп огнища..

    08:00 01.11.2026

  • 22 Резултат

    14 9 Отговор

    До коментар #5 от "Путин-":

    Отговор ще има, за съжаление по-силен..

    Коментиран от #23

    08:02 01.11.2026

  • 23 Да, да.

    13 8 Отговор

    До коментар #22 от "Резултат":

    Вече 5 години от вас чуваме само Ще, ще, ще.

    Коментиран от #34, #45

    08:04 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Когато фактите говорят и боговете мълчат

    10 9 Отговор

    До коментар #11 от "Важното е, че":

    Но не и Русофилите

    Те си Бълват пумия дори и да виждат че са в помия

    Коментиран от #30

    08:06 01.11.2026

  • 27 ВлодомОр Зiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    11 9 Отговор
    Е да : Пак тероризъм . Но "героите на Украйна" това могат . Пък и Урсула и Кая обичат да гледат , докато потъват .

    08:07 01.11.2026

  • 28 Стоянчо Пуканката

    12 12 Отговор
    Седмица-две-три, кажи го месец и руснаците ще я възстановят (ако новината въобще е вярна!). Но т. нар. "Украйна" може ли да бъде възстановена? А милионите безвъзвратно загубени нейни граждани могат ли да "възкръснат"? А нейната промишленост и индустрия? А може ли да бъде възстановено доверието на европските граждани към техните управляващи? А може ли да бъде възстановено ценовото (и въобще икономическото статукво) отпреди "одисеята Украйна"?..

    Коментиран от #54

    08:09 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Човек е това, което говори

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Когато фактите говорят и боговете мълчат":

    устата говорят от излишъка е главата..

    08:09 01.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    12 13 Отговор

    До коментар #4 от "Кстово":

    Стара снимка. Последиците от пожарите в Московския НПЗ на снимката бяха ликвидирани за седмица.
    Русия има 98 големи НПЗ и всичките работят.
    Украйна имаше 13 големи НПЗ и от над 3 години нито един не работи.

    Коментиран от #38, #40, #41, #53

    08:12 01.11.2026

  • 34 написано е

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Да, да.":

    ще слушат, но няма да разбеиат,
    ще гледат, но няма виждат..

    Коментиран от #39

    08:13 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Неееее

    4 11 Отговор
    Само на ТръмпОйл рафинериите не трябваше да пипа Зелю.
    Сега няма да види Патриоти и след 2030 година!

    Коментиран от #44, #49

    08:16 01.11.2026

  • 38 Ту пой,да ))

    12 10 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    56 НПЗ та има у Кен Ефа и 34 са в ремонт, 6 са затворени за години, а у йло внася горива от Беларус, Казахстан и Индия!

    08:17 01.11.2026

  • 39 Офффф

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "написано е":

    Бегай у лево.

    08:17 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Опорки

    8 6 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Фотошоп, стара снимка. Хахахаха. Дай боже всеки ден да гледам такива
    горещи стари ленти от русията.

    08:18 01.11.2026

  • 42 Титак

    11 7 Отговор
    Снимката горе е комбинация от повече снимки. Ама нали ни трябва някаква победа.........

    Коментиран от #46

    08:18 01.11.2026

  • 43 антипутя

    7 4 Отговор
    A дизел, има ли?

    08:18 01.11.2026

  • 44 Тва означава ли

    7 5 Отговор

    До коментар #37 от "Неееее":

    Че до 3 ДНЯ са в КИЕВ и до седмица в Лисабон?

    Коментиран от #50

    08:18 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Каква ПОБЕДА

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Титак":

    Офлюф? ))
    Ким и педофила 13 годин превземат ДОНБАС))

    08:21 01.11.2026

  • 47 стоян

    4 4 Отговор
    Ето така хората на Тръмп ще купят евтино лукойл - като го фалират от бомбене

    08:21 01.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Не забравяй

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Неееее":

    Че след вторник Тръмп ще има големи главоболия.

    08:22 01.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 СБО провал

    7 6 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    08:23 01.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 стоян

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    До 33 ком - лъжеш другар в федерацията са 38 нефто преработватели на горива ама 20 са в ремонт

    08:24 01.11.2026

  • 54 Русия никога,

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":

    повтарям НИКОГА няма да възстанови нормалните си политически и икономически отношения с нито една демократична държава след това което направи Путин.

    Коментиран от #58

    08:27 01.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ясно е

    10 1 Отговор
    Тръмп е казал на Зеленски да удря колкото може по фашистките рафинерии, а той ще говори пред медиите, че му забранява. 😆

    08:28 01.11.2026

  • 57 ИМА ТРИМА ДВОЙНИКА

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин-":

    НЯМА СТРААШНО ЯЖ САЛЬОДКА И ПИЙ ВОДКА НА КАРЕМ...

    08:29 01.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Заглавие

    6 0 Отговор
    Нефтеният вулкан Тръмпутин в Кстово се събуди отново

    08:31 01.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Кака

    1 4 Отговор
    Явно на Украйна “мощната” НАТО безсилно да помогне и те както и НАТО никога няма да стъпят на руската земя, дори да използват мръсни и терористични начини: като нападат мирно население и да бият отдалеч, което не променя положението, а доближават край на Украйна. Няма да я има и едва ли някой се съмнява в това.

    Коментиран от #63

    08:34 01.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ай па ти

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кака":

    Кога Украйна стана член на НАТО?

    08:36 01.11.2026

  • 64 Zахарова

    5 0 Отговор
    Пращаме довечера самолет да си приберем Йотковица и я пращаме в програма Новости на канал 1 да говори за мир ,а ние да с и бомбим на воля

    Коментиран от #68

    08:36 01.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Към снаряжението

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Важното е, че":

    всеки руски войник вече трябвало да си носи собствен черен чувал.

    08:37 01.11.2026

  • 67 Тръмп ще е бесен!

    2 0 Отговор
    Подпалиха ЛУКойл, който той и котилото му искат да купят!

    08:42 01.11.2026

  • 68 Йотва

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Zахарова":

    Zагубилата гаварителка еднопосочен довечера към мацква

    08:43 01.11.2026

  • 69 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха - бай дончо си лае украинския керван си върви

    08:43 01.11.2026

  • 70 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    украiнците са железни - имат нямат пари и оръжие ще се бият до последната украинка

    08:45 01.11.2026

  • 71 Блатна Свиня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тридневната СВО се измести изцяло":

    5 години всекинден превземаме по 50 села и 20 града

    Вече трябваше да сме до Аржентина
    А днес пак превземаме 200 села на същото място в донбас

    08:48 01.11.2026

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