Стрелба край кампуса на Университета на Делауеър

Стрелба е станала в района на кампуса на Университета на Делауеър в град Нюарк, щата Делауеър. Сигналът е подаден около 23:13 часа местно време на 31 октомври, съобщава NBC10 Philadelphia.

Полицейски екипи са отцепили участък от улица в близост до мястото на инцидента. Районът остава частично блокиран, докато се извършват процесуални действия и се изясняват обстоятелствата около стрелбата.

До момента няма официална информация за пострадали или загинали. Не са съобщени и данни за задържан или за установен заподозрян.

Разследването продължава. Полицията в Нюарк трябва да установи дали стрелбата е свързана с конкретен конфликт, както и дали има опасност за студентите, преподавателите и служителите в района на университета.

Източници: nbcphiladelphia.com