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Стрелба край кампуса на Университета на Делауеър

Стрелба край кампуса на Университета на Делауеър

1 Ноември, 2026 07:47, обновена 1 Ноември, 2026 07:50 483 0

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  • полицейско разследване

Полицията в Нюарк е блокирала участък от улица в близост до мястото. Няма официална информация за пострадали

Стрелба край кампуса на Университета на Делауеър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стрелба е станала в района на кампуса на Университета на Делауеър в град Нюарк, щата Делауеър. Сигналът е подаден около 23:13 часа местно време на 31 октомври, съобщава NBC10 Philadelphia.

Полицейски екипи са отцепили участък от улица в близост до мястото на инцидента. Районът остава частично блокиран, докато се извършват процесуални действия и се изясняват обстоятелствата около стрелбата.

До момента няма официална информация за пострадали или загинали. Не са съобщени и данни за задържан или за установен заподозрян.

Разследването продължава. Полицията в Нюарк трябва да установи дали стрелбата е свързана с конкретен конфликт, както и дали има опасност за студентите, преподавателите и служителите в района на университета.

Източници: nbcphiladelphia.com


САЩ
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