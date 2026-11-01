Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
15 секции за българите в РСМ, Сърбия и Румъния в неделния вот
  Тема: Избори

15 секции за българите в РСМ, Сърбия и Румъния в неделния вот

1 Ноември, 2026 05:21 289 0

  • избори-
  • българи зад граница-
  • северна македония-
  • сърбия-
  • румъния

Седем секции работят в Северна Македония, седем са разкрити в Сърбия, а в Румъния има една секция в Букурещ

15 секции за българите в РСМ, Сърбия и Румъния в неделния вот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските граждани в Северна Македония, Сърбия и Румъния могат да упражнят правото си на глас на балотажа за президент и вицепрезидент. Общо 15 са избирателните секции в трите държави – седем в Северна Македония, седем в Сърбия и една в Румъния.

Седем секции в Северна Македония

В Северна Македония секции са открити в Скопие, Битоля, Кавадарци, Охрид, Струмица, Кочани и Прилеп. Избирателите могат да гласуват в посолството на България в Скопие и в Генералното консулство в Битоля, както и в допълнителните секции в петте града.

На първия тур на 25 октомври в седемте секции са гласували общо 352 български граждани. Най-висока е била активността в Скопие, където вот са подали 105 души. В Охрид са гласували 51 души, в Битоля – 49, в Струмица – 44, в Кавадарци – 39, а в Кочани и Прилеп – по 32 избиратели.

За сравнение, на предсрочните парламентарни избори през април правото си на глас в Северна Македония са упражнили 462 български граждани. На парламентарния вот през октомври 2022 г. те са били 461, през април 2023 г. – 453, през юни 2024 г. – 340, а през октомври 2024 г. – 327.

Седем места за гласуване в Сърбия

В Сърбия са разкрити седем секции – по една в Белград, Босилеград, Звонци, Ниш и Пирот, както и две в Цариброд.

Изборният ден започва в 07:00 часа и приключва в 20:00 часа местно време. Ако пред секцията има избиратели, които все още не са гласували, той може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа.

За да гласуват, българските граждани трябва да представят валиден документ за самоличност. Тези, които не са предварително вписани в избирателния списък, могат да упражнят правото си на вот след попълване на декларация по образец на място.

Една секция в Букурещ

В Румъния българските граждани гласуват в една избирателна секция, разположена в сградата на посолството в Букурещ. Избирателите могат да избират между хартиена бюлетина и машинно гласуване.

И в Румъния предварителната регистрация не е условие за участие във вота. Нерегистрираните избиратели трябва да попълнят декларация на място. На първия тур на президентските избори в страната са гласували 167 български граждани.

Източници: bta.bg


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове