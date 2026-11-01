15 секции за българите в РСМ, Сърбия и Румъния в неделния вот

Българските граждани в Северна Македония, Сърбия и Румъния могат да упражнят правото си на глас на балотажа за президент и вицепрезидент. Общо 15 са избирателните секции в трите държави – седем в Северна Македония, седем в Сърбия и една в Румъния.

Седем секции в Северна Македония

В Северна Македония секции са открити в Скопие, Битоля, Кавадарци, Охрид, Струмица, Кочани и Прилеп. Избирателите могат да гласуват в посолството на България в Скопие и в Генералното консулство в Битоля, както и в допълнителните секции в петте града.

На първия тур на 25 октомври в седемте секции са гласували общо 352 български граждани. Най-висока е била активността в Скопие, където вот са подали 105 души. В Охрид са гласували 51 души, в Битоля – 49, в Струмица – 44, в Кавадарци – 39, а в Кочани и Прилеп – по 32 избиратели.

За сравнение, на предсрочните парламентарни избори през април правото си на глас в Северна Македония са упражнили 462 български граждани. На парламентарния вот през октомври 2022 г. те са били 461, през април 2023 г. – 453, през юни 2024 г. – 340, а през октомври 2024 г. – 327.

Седем места за гласуване в Сърбия

В Сърбия са разкрити седем секции – по една в Белград, Босилеград, Звонци, Ниш и Пирот, както и две в Цариброд.

Изборният ден започва в 07:00 часа и приключва в 20:00 часа местно време. Ако пред секцията има избиратели, които все още не са гласували, той може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа.

За да гласуват, българските граждани трябва да представят валиден документ за самоличност. Тези, които не са предварително вписани в избирателния списък, могат да упражнят правото си на вот след попълване на декларация по образец на място.

Една секция в Букурещ

В Румъния българските граждани гласуват в една избирателна секция, разположена в сградата на посолството в Букурещ. Избирателите могат да избират между хартиена бюлетина и машинно гласуване.

И в Румъния предварителната регистрация не е условие за участие във вота. Нерегистрираните избиратели трябва да попълнят декларация на място. На първия тур на президентските избори в страната са гласували 167 български граждани.

Източници: bta.bg