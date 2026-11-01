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Четири секции в Кърджалийско останаха без ток
  Тема: Избори

Четири секции в Кърджалийско останаха без ток

1 Ноември, 2026 08:25 449 10

  • избори-
  • кърджали-
  • избирателни секции-
  • генератори-
  • електрозахранване

Екипи на „Гражданска защита“ доставят генератори, а машините продължават работа на батерии. Изборният процес не е прекъснат

Четири секции в Кърджалийско останаха без ток - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четири избирателни секции в област Кърджали са останали без електрозахранване заради авария по мрежата. Проблемът засяга секции в селата Мост и Черешица, а екипи на Електроразпределение Юг работят по възстановяването на тока.

Към засегнатите секции пътуват екипи на „Гражданска защита“, които трябва да доставят генератори. Председателят на Районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева заяви, че изборният ден е открит и гласуването не е спирало.

„Машините, които се намират в секции 132, 98 и 97, са стартирали, като изборният процес не е прекъснат. Към секциите пътуват и екипи на „Гражданска защита“, които ще осигурят незабавно генератори“, посочи Милушева.

Докато бъде осигурено резервно захранване, машините работят на батерии. По думите на председателя на РИК-Кърджали една батерия издържа около час и половина, а втората резервна батерия може да осигури още около час работа.

„Поддържаме непрекъсната връзка с представителите на „Сиела“, кметовете на населените места и „Гражданска защита“, каза Венелина Милушева.

Ниска активност на първия тур

На първия тур в област Кърджали са гласували 23 378 души от общо 275 772 избиратели по списък. Това представлява избирателна активност от 8,51 процента.

В областта са разкрити 546 секции, като 42 от тях са подвижни. От Районната избирателна комисия обясняват, че броят им е свързан с ограничението една подвижна секция да обслужва до 30 избиратели.

В изборния ден са ангажирани 3911 членове на секционни избирателни комисии. За охраната на реда са мобилизирани 520 полицаи. На първия тур в областта не са регистрирани сигнали за нарушения.

В съседната област Хасково изборният ден е започнал нормално, като всичките 475 секции са отворили навреме. По списък там са 225 070 избиратели, а на първия тур активността е била 18,64 процента.


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 А50

    4 2 Отговор
    Мирише на Пеевски и измами и ППДБ в скута му

    08:29 01.11.2026

  • 2 А50

    4 2 Отговор
    При висока избирателна активност измамите в няколко секции немогат да повлияят. Гласувайте

    08:31 01.11.2026

  • 3 На Путин диверсантите

    1 6 Отговор
    само толкова кабели сварили да отрежат.

    08:32 01.11.2026

  • 4 Гост

    4 1 Отговор
    Щом всичката атлантическа сган се накупчи в последен отчаян опит да се задържи на сцената, вече знам за кого да гласувам.

    08:36 01.11.2026

  • 5 Хм...

    1 1 Отговор
    Ако изведнъж рязко излязат да гласуват в този район хората, значи шиши е натиснал бутона. Ако пускат бюлетина за Йотова, значи се е разбрал с Радев.

    Коментиран от #10

    08:36 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами да

    3 0 Отговор
    Цялата е в авария и трябва незабавно да започне отстраняването им !

    08:41 01.11.2026

  • 8 ЯСНО!

    1 1 Отговор
    Селски номера на Шиши...!

    08:43 01.11.2026

  • 9 Така е

    1 0 Отговор
    Не може когато ти изнася да си турчин, а когато ще се гласува, да развяваш паспорт за българско гражданство. Лицемерието е коригирано .

    08:45 01.11.2026

  • 10 Хъм?!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    А ако Шиши спре тока,на секциите-какво означава...?!

    08:46 01.11.2026

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