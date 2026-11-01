Четири секции в Кърджалийско останаха без ток

Четири избирателни секции в област Кърджали са останали без електрозахранване заради авария по мрежата. Проблемът засяга секции в селата Мост и Черешица, а екипи на Електроразпределение Юг работят по възстановяването на тока.

Към засегнатите секции пътуват екипи на „Гражданска защита“, които трябва да доставят генератори. Председателят на Районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева заяви, че изборният ден е открит и гласуването не е спирало.

„Машините, които се намират в секции 132, 98 и 97, са стартирали, като изборният процес не е прекъснат. Към секциите пътуват и екипи на „Гражданска защита“, които ще осигурят незабавно генератори“, посочи Милушева.

Докато бъде осигурено резервно захранване, машините работят на батерии. По думите на председателя на РИК-Кърджали една батерия издържа около час и половина, а втората резервна батерия може да осигури още около час работа.

„Поддържаме непрекъсната връзка с представителите на „Сиела“, кметовете на населените места и „Гражданска защита“, каза Венелина Милушева.

Ниска активност на първия тур

На първия тур в област Кърджали са гласували 23 378 души от общо 275 772 избиратели по списък. Това представлява избирателна активност от 8,51 процента.

В областта са разкрити 546 секции, като 42 от тях са подвижни. От Районната избирателна комисия обясняват, че броят им е свързан с ограничението една подвижна секция да обслужва до 30 избиратели.

В изборния ден са ангажирани 3911 членове на секционни избирателни комисии. За охраната на реда са мобилизирани 520 полицаи. На първия тур в областта не са регистрирани сигнали за нарушения.

В съседната област Хасково изборният ден е започнал нормално, като всичките 475 секции са отворили навреме. По списък там са 225 070 избиратели, а на първия тур активността е била 18,64 процента.