Сестри Стоеви с бронзови медали от турнира Super 500 в Германия

Стефани Стоева и Габриела Стоева завоюваха бронзови отличия при женските двойки на престижния турнир по бадминтон от сериите World Tour Super 500 в Саарбрюкен, Германия. Надпреварата е с награден фонд от 500 000 долара.

Петкратните европейски шампионки, които бяха поставени под №4 в основната схема, приключиха участието си на полуфиналите. Българките отстъпиха след оспорвана битка на индонезийската двойка Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадхант с 16:21, 22:24.

Двубоят продължи 50 минути, като сестри Стоеви имаха възможност да се преборят за изравняване на резултата във втория гейм, но съперничките им успяха да затворят срещата в два гейма.

Така българският тандем се окичи с бронзовите медали от надпреварата. Стефани и Габриела Стоеви имат и две титли от турнира в Саарбрюкен – спечелени през 2018 и 2020 година.