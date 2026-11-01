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Сестри Стоеви с бронзови медали от турнира Super 500 в Германия

Сестри Стоеви с бронзови медали от турнира Super 500 в Германия

1 Ноември, 2026 08:42 368 1

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Българките имат и две титли от турнира – спечелени през 2018 и 2020 година

Сестри Стоеви с бронзови медали от турнира Super 500 в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева и Габриела Стоева завоюваха бронзови отличия при женските двойки на престижния турнир по бадминтон от сериите World Tour Super 500 в Саарбрюкен, Германия. Надпреварата е с награден фонд от 500 000 долара.

Петкратните европейски шампионки, които бяха поставени под №4 в основната схема, приключиха участието си на полуфиналите. Българките отстъпиха след оспорвана битка на индонезийската двойка Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадхант с 16:21, 22:24.

Двубоят продължи 50 минути, като сестри Стоеви имаха възможност да се преборят за изравняване на резултата във втория гейм, но съперничките им успяха да затворят срещата в два гейма.

Така българският тандем се окичи с бронзовите медали от надпреварата. Стефани и Габриела Стоеви имат и две титли от турнира в Саарбрюкен – спечелени през 2018 и 2020 година.


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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Много е глупаво тва дето го играят разбираш ли ама ше пина една ракиа по повода 🤣

    08:47 01.11.2026

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