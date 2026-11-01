Хаас замени Окон с Хиракава за Гран при на Мексико

Естебан Окон няма да участва в остатъка от Гран при на Мексико, след като Хаас внезапно го замени с резервния пилот Рио Хиракава. Решението бе обявено преди третата свободна тренировка и квалификацията на пистата „Ерманос Родригес“.

От Хаас не посочиха конкретна причина за промяната. В съобщението на отбора не се споменава медицински проблем, а тимът заяви, че няма да прави допълнителни изявления по случая.

„Резервният пилот на TGR Haas F1 Team Рио Хиракава ще замени Естебан Окон за остатъка от уикенда за Гран при на Мексико“, заявиха от отбора.

Хиракава ще бъде съотборник на Оли Беърман в третата свободна тренировка и квалификацията, а в неделя ще стартира в състезанието, планирано да бъде от 71 обиколки. Така японецът ще направи своя дебют в състезание от Формула 1. Смяната бе разрешена и от Международната автомобилна федерация.

Първоначално Хиракава трябваше да кара само в първата свободна тренировка в петък. Той завърши сесията на 15-о място, след което Окон се върна в автомобила за втората тренировка.

Френският пилот приключи сесията на 13-а позиция и бе пред съотборника си Беърман. По време на тренировката обаче между Окон и неговия състезателен екип възникна напрежение около избора на гуми и плана за обиколките. Радиокомуникацията бе свързана с решение за смяна на меките със средни гуми, след което Окон изрази несъгласие.

Тази ситуация бе посочена като възможен контекст за решението, но Хаас не е потвърдил, че именно тя е причината за отстраняването на пилота. Единственото официално потвърдено обстоятелство е, че Окон няма да продължи участието си в мексиканския състезателен уикенд.

32-годишният Хиракава е резервен пилот на Хаас от 2025 г. Той има две титли в Световния шампионат за издръжливост и победа в „24-те часа на Льо Ман“ през 2022 г., но досега не бе участвал в старт от Формула 1.

Пред него сега стоят квалификацията и неделното състезание в Мексико. От Хаас не са уточнили дали промяната се отнася само за този уикенд, или ще има отражение и върху следващите стартове от сезона.