Започна балотажът за президент

Точно в 7.00 часа започна гласуването на балотажа на президентските избори в България. Избирателите избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.
Секциите ще бъдат отворени до 20.00 часа. Ако пред тях има избиратели, които не са успели да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с до един час, но не по-късно от 21.00 часа.
Двете двойки стигнаха до втория тур
Балотажът беше насрочен, след като на първия тур на 25 октомври нито една кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за избор на президент и вицепрезидент.
Централната избирателна комисия обяви, че тогава са гласували 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели в списъците. Активността е 23,16 процента.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, или 34,759 процента. Андрей Гюров и Георги Кандев са на второ място с 486 232 гласа, или 31,952 процента.„В произведените на 25 октомври 2026 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви Централната избирателна комисия.
Какво следва след края на вота
След приключването на гласуването секционните избирателни комисии ще отчетат резултатите и ще предадат изборните книжа на районните избирателни комисии. ЦИК ще обобщи данните от страната и от секциите извън България, преди да обяви официалния резултат.
Избирателите упражняват правото си на вот с лична карта или личен паспорт съгласно изискванията на изборното законодателство. В секциите извън страната гласуването се провежда по местно време в същия часови диапазон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Профайлър (на затвора)
Йотова вече не отговаря за помилванията!
Коментиран от #3
07:03 01.11.2026
2 А ДАНО ГЮРО
Коментиран от #6
07:07 01.11.2026
3 Грешиш!😂
До коментар #1 от "Профайлър (на затвора)":До последният ден от мандата си може да помилва!
Коментиран от #9
07:09 01.11.2026
4 Никой
Мафията не трябва да се връща обаче. Така че изборът се налага сам от себе си.
07:09 01.11.2026
5 Да си гласуват
Без право да се променя въпросът от НС.
Коментиран от #14, #55
07:10 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахаха
До коментар #3 от "Грешиш!😂":Викаш,който е приготвил парите да побърза, защото офиса е отворен до след малко?!
07:12 01.11.2026
10 Амнести Интернешънъл
България заслужава президент, който казва истината. Президент, който не плаши хората с измислени истории за изпращане на войници в Украйна – нещо, което парламентът изрично е забранил. Президент, който не помилва наркотрафиканти и не търси дребни политически дивиденти с цената на достойнството си. Днес ме беше срам, че тя е президент на България. Надявам се, че ѝ остават само още няколко дни на този пост.
Коментиран от #18, #24, #50
07:13 01.11.2026
11 Путин-
07:15 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И без теб
До коментар #5 от "Да си гласуват":ще минем.
07:18 01.11.2026
15 Време е за лъкардии, сланина и
07:18 01.11.2026
16 ставка
Пас.
07:19 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Топ
До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":Мислиш че Гюров е човека ли?Този който като служ. премиер първо отиде в Украйна и стисна ръката на зеления и му обеща пари,той ли ще мисли за българите?Айде моля ти се.
Коментиран от #38, #41
07:21 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Боко Тиквата
Коментиран от #25
07:25 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Антифашист
Коментиран от #36
07:27 01.11.2026
23 Кокорчо
07:27 01.11.2026
24 Гаранция, че
До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":утре ще се срамуваш два пъти повече, ако юнак гюро седне на стола на държавния глава... Очертава се чейлю номер две, още повече, че тикваров му е гарант...
07:27 01.11.2026
25 Кипо Шприца
До коментар #20 от "Боко Тиквата":Така е. Добре че са нашите ментори от герб.
07:28 01.11.2026
26 ПРЕВОДАЧ ПРЕД УРНАТА
07:32 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Шорт
07:39 01.11.2026
31 Леко, леко пияна фъргаш от устата
До коментар #21 от "Излизайте!":Ходи и си губи времето, ние сме за гъби.От президента почти нищо не зависи.Просто пиле на хранилка!
И двамата кандидати не стават за тази длъжност, и са един дол дренки.Аре мести у лево!
Коментиран от #37
07:39 01.11.2026
32 БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН
07:39 01.11.2026
33 Браво.
До коментар #29 от "Точен":Така решаваш проблема, нали?
07:40 01.11.2026
34 Исторически факти
07:41 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Червен кхмер
До коментар #22 от "Антифашист":И против рашизма
07:42 01.11.2026
37 Ха ха
До коментар #31 от "Леко, леко пияна фъргаш от устата":Ами той сега е у лево, трябва у дясно
Коментиран от #66
07:44 01.11.2026
38 Реалист
До коментар #18 от "Топ":Мирът в Украйна е от изключително значение за България. Няма да има мир без справедлив мир. Окупирането на чужди територии е заплаха за България, защото всички съседи имат притенции към България. Да подкрепяш агресия и да казваш, че агресорът е прав - е предателство за България!
07:44 01.11.2026
39 Доказани престъпници
Касация!!!!
07:45 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 До Синдрома Даун
До коментар #18 от "Топ":Единствено ви интересува войната в Украйна и абсолютно нищо в България. Вашето е пропаганда. Плашите хората с война и Украйна, за да замажете кражбите, корупцията, многомилиардните заеми, издъдения бюджет, новомутренските времена, инфлацията.
07:46 01.11.2026
42 Факти
07:47 01.11.2026
43 ГюрКан
Коментиран от #49
07:48 01.11.2026
44 Факт
07:48 01.11.2026
45 Червена бабичка
Още си пазим членската книжка на БКП.
Исщаме си червена бабичка за пРезидент
07:49 01.11.2026
46 Избирателите
ГЛАСУЙ НАРОДЕ !!!!
07:51 01.11.2026
47 Макробиолог
07:59 01.11.2026
48 Де бил
08:01 01.11.2026
49 Никой
До коментар #43 от "ГюрКан":Гарата е в ремонт, но може по релсите, ей го къде е Киев.
08:01 01.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гюров,разбира се
Коментиран от #52
08:07 01.11.2026
52 пукам разпрани за-д
До коментар #51 от "Гюров,разбира се":ници като твоя до като гледаш балотажа по либералната б-т-в с твоя любимец гюрката и канди
08:09 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гласуваме за
Както и да погледнеш, парадокс е, се в Деня на народните будители гласуваме за антибългарски кандидати за президент!
08:10 01.11.2026
55 Защо
До коментар #5 от "Да си гласуват":Референдумите не са трости хора и народи.
Коментиран от #59
08:12 01.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 браво бе либерален тропет
До коментар #55 от "Защо":Около 26% до 27% от постоянното население на Швейцария са чужди граждани (мигранти), което се равнява на малко над 2,4 милиона души от общо 9,1 милиона жители на страната та въпроса ми е всички тези са с забрадени и казваш че са по умни от нас хаха раз-п-ран ауспух
08:17 01.11.2026
60 Тези
Коментиран от #62
08:18 01.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ъъъ
До коментар #60 от "Тези":Това са глупости!
Гюров можеше и да стане президент, ако Пеевски и Борисов не бяха го подкрепили. Няма друг човек в България освен Пеевски, който може да накара българите да гласуват "срещу" него/негов човек. Пеевски отново ще мобилизира българите....И по-високата избирателна активност ще е заради това, а не защото българите много харесват Йотова.... Тук вотът ще е "срещу", а не "за".
08:22 01.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Е ми хубаво
До коментар #37 от "Ха ха":Дай го на горе да сочи 12:00ч.
08:33 01.11.2026
67 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
08:34 01.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Аз днес ще ходя да гласувам
08:37 01.11.2026
70 Анонимен
Коментиран от #72
08:40 01.11.2026
71 Ккк
08:43 01.11.2026
72 Ккк
До коментар #70 от "Анонимен":Отиди и подай бюлетина НЕ ИЗБИРАМ НИКОГО,така не помагаш на Боко и Шиши
08:44 01.11.2026
73 Йотва
08:45 01.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.