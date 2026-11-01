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Започна балотажът за президент
  Тема: Избори

Започна балотажът за президент

1 Ноември, 2026 06:58 1 220 74

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • цик-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Избирателите избират между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Секциите ще работят до 20.00 часа, а при опашки вотът може да продължи до 21.00 часа

Започна балотажът за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 7.00 часа започна гласуването на балотажа на президентските избори в България. Избирателите избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Секциите ще бъдат отворени до 20.00 часа. Ако пред тях има избиратели, които не са успели да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с до един час, но не по-късно от 21.00 часа.

Двете двойки стигнаха до втория тур

Балотажът беше насрочен, след като на първия тур на 25 октомври нито една кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за избор на президент и вицепрезидент.

Централната избирателна комисия обяви, че тогава са гласували 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели в списъците. Активността е 23,16 процента.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, или 34,759 процента. Андрей Гюров и Георги Кандев са на второ място с 486 232 гласа, или 31,952 процента.

„В произведените на 25 октомври 2026 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви Централната избирателна комисия.

Какво следва след края на вота

След приключването на гласуването секционните избирателни комисии ще отчетат резултатите и ще предадат изборните книжа на районните избирателни комисии. ЦИК ще обобщи данните от страната и от секциите извън България, преди да обяви официалния резултат.

Избирателите упражняват правото си на вот с лична карта или личен паспорт съгласно изискванията на изборното законодателство. В секциите извън страната гласуването се провежда по местно време в същия часови диапазон.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Профайлър (на затвора)

    15 19 Отговор
    Преди българскит затворник беше голям оптимист! Сега във всички затворници се наблюдава развитие на песимизъм!
    Йотова вече не отговаря за помилванията!

    Коментиран от #3

    07:03 01.11.2026

  • 2 А ДАНО ГЮРО

    11 21 Отговор
    Вкара Боко и Шиши в затвора, средната Румен лъжеца не иска.

    Коментиран от #6

    07:07 01.11.2026

  • 3 Грешиш!😂

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Профайлър (на затвора)":

    До последният ден от мандата си може да помилва!

    Коментиран от #9

    07:09 01.11.2026

  • 4 Никой

    18 7 Отговор
    Просто няма за кого.

    Мафията не трябва да се връща обаче. Така че изборът се налага сам от себе си.

    07:09 01.11.2026

  • 5 Да си гласуват

    11 10 Отговор
    когато проведат поне един нормален Референдум като в Швейцария, тогава ще гласувам.
    Без право да се променя въпросът от НС.

    Коментиран от #14, #55

    07:10 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Грешиш!😂":

    Викаш,който е приготвил парите да побърза, защото офиса е отворен до след малко?!

    07:12 01.11.2026

  • 10 Амнести Интернешънъл

    10 26 Отговор
    И не е случайно, че по време на мандата си е помилвала петима наркотрафиканти.

    България заслужава президент, който казва истината. Президент, който не плаши хората с измислени истории за изпращане на войници в Украйна – нещо, което парламентът изрично е забранил. Президент, който не помилва наркотрафиканти и не търси дребни политически дивиденти с цената на достойнството си. Днес ме беше срам, че тя е президент на България. Надявам се, че ѝ остават само още няколко дни на този пост.

    Коментиран от #18, #24, #50

    07:13 01.11.2026

  • 11 Путин-

    10 23 Отговор
    "Моля ви се, братушки, поне вие не хвърляйте моите шпиони Йотова и Радев на кучетата, както направиха в Унгария и Сърбия"

    07:15 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И без теб

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Да си гласуват":

    ще минем.

    07:18 01.11.2026

  • 15 Време е за лъкардии, сланина и

    7 4 Отговор
    ракия!!!! И за плющене на мазни баници.

    07:18 01.11.2026

  • 16 ставка

    16 10 Отговор
    Гюрова и Йотов НЕ заслужават внимание.
    Пас.

    07:19 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Топ

    31 8 Отговор

    До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":

    Мислиш че Гюров е човека ли?Този който като служ. премиер първо отиде в Украйна и стисна ръката на зеления и му обеща пари,той ли ще мисли за българите?Айде моля ти се.

    Коментиран от #38, #41

    07:21 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Боко Тиквата

    18 4 Отговор
    Сглобката е жива!

    Коментиран от #25

    07:25 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антифашист

    22 5 Отговор
    Днес България гласува против фашизма.

    Коментиран от #36

    07:27 01.11.2026

  • 23 Кокорчо

    9 11 Отговор
    Играйте си на избори, ние зимата ще ги свалим тези комунисти!

    07:27 01.11.2026

  • 24 Гаранция, че

    19 7 Отговор

    До коментар #10 от "Амнести Интернешънъл":

    утре ще се срамуваш два пъти повече, ако юнак гюро седне на стола на държавния глава... Очертава се чейлю номер две, още повече, че тикваров му е гарант...

    07:27 01.11.2026

  • 25 Кипо Шприца

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Боко Тиквата":

    Така е. Добре че са нашите ментори от герб.

    07:28 01.11.2026

  • 26 ПРЕВОДАЧ ПРЕД УРНАТА

    9 4 Отговор
    Шиши мина тънко, каза на неговите да гласуват по съвест, демек безплатно.

    07:32 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Шорт

    14 2 Отговор
    Гюро е украйнски войник!

    07:39 01.11.2026

  • 31 Леко, леко пияна фъргаш от устата

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Излизайте!":

    Ходи и си губи времето, ние сме за гъби.От президента почти нищо не зависи.Просто пиле на хранилка!
    И двамата кандидати не стават за тази длъжност, и са един дол дренки.Аре мести у лево!

    Коментиран от #37

    07:39 01.11.2026

  • 32 БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН

    7 3 Отговор
    Безпогрешно намираме най-тъпия да си го поставим за дадена държавна позиция.

    07:39 01.11.2026

  • 33 Браво.

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Точен":

    Така решаваш проблема, нали?

    07:40 01.11.2026

  • 34 Исторически факти

    5 4 Отговор
    Хаир да не видите и двамата.

    07:41 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Червен кхмер

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "Антифашист":

    И против рашизма

    07:42 01.11.2026

  • 37 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Леко, леко пияна фъргаш от устата":

    Ами той сега е у лево, трябва у дясно

    Коментиран от #66

    07:44 01.11.2026

  • 38 Реалист

    5 12 Отговор

    До коментар #18 от "Топ":

    Мирът в Украйна е от изключително значение за България. Няма да има мир без справедлив мир. Окупирането на чужди територии е заплаха за България, защото всички съседи имат притенции към България. Да подкрепяш агресия и да казваш, че агресорът е прав - е предателство за България!

    07:44 01.11.2026

  • 39 Доказани престъпници

    4 2 Отговор
    Не могат да представляват България!
    Касация!!!!

    07:45 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 До Синдрома Даун

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Топ":

    Единствено ви интересува войната в Украйна и абсолютно нищо в България. Вашето е пропаганда. Плашите хората с война и Украйна, за да замажете кражбите, корупцията, многомилиардните заеми, издъдения бюджет, новомутренските времена, инфлацията.

    07:46 01.11.2026

  • 42 Факти

    2 5 Отговор
    Българинът иска да се надруса!

    07:47 01.11.2026

  • 43 ГюрКан

    13 3 Отговор
    След като гласуват, всички наши привърженици заминават за Киев.Търсете Тагаренко, Ленче Кремче и Надка вънкашната на централна ЖП гара за указания.

    Коментиран от #49

    07:48 01.11.2026

  • 44 Факт

    4 3 Отговор
    Не ви искаме

    07:48 01.11.2026

  • 45 Червена бабичка

    7 9 Отговор
    Ние сме против младите и интелигентни хора.
    Още си пазим членската книжка на БКП.
    Исщаме си червена бабичка за пРезидент

    07:49 01.11.2026

  • 46 Избирателите

    6 7 Отговор
    Избираме между войната и мира !!!!
    ГЛАСУЙ НАРОДЕ !!!!

    07:51 01.11.2026

  • 47 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Сглобихме се отново с Б. и П.,не ни е гнус,щото властта в БГ/и не само/е равна на пари,много пари,другото е алабала.

    07:59 01.11.2026

  • 48 Де бил

    3 0 Отговор
    Мухльо 2.0 ,клониран Плевньо .

    08:01 01.11.2026

  • 49 Никой

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "ГюрКан":

    Гарата е в ремонт, но може по релсите, ей го къде е Киев.

    08:01 01.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гюров,разбира се

    0 4 Отговор
    Кафа от болшевишки номенклатури!!!

    Коментиран от #52

    08:07 01.11.2026

  • 52 пукам разпрани за-д

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Гюров,разбира се":

    ници като твоя до като гледаш балотажа по либералната б-т-в с твоя любимец гюрката и канди

    08:09 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гласуваме за

    0 0 Отговор
    Президент на Украцна!
    Както и да погледнеш, парадокс е, се в Деня на народните будители гласуваме за антибългарски кандидати за президент!

    08:10 01.11.2026

  • 55 Защо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да си гласуват":

    Референдумите не са трости хора и народи.

    Коментиран от #59

    08:12 01.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 браво бе либерален тропет

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Защо":

    Около 26% до 27% от постоянното население на Швейцария са чужди граждани (мигранти), което се равнява на малко над 2,4 милиона души от общо 9,1 милиона жители на страната та въпроса ми е всички тези са с забрадени и казваш че са по умни от нас хаха раз-п-ран ауспух

    08:17 01.11.2026

  • 60 Тези

    3 2 Отговор
    Не очакваха да са на кантар с Гюров и изпаднаха в паника.Сега ходят по села и паланки да плашат с война и как Йотова ще ги спаси ако гласуват за нея.Толкова пари,медии техни,мероприятия с Йотова и накрая нищо.И Бойко до последно игра за тази.Големите градове трудно може да ги излъжат но да видим как са се спазарили с Пеевски.Навремето Пълванов го спасиха етническите райони.

    Коментиран от #62

    08:18 01.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Тези":

    Това са глупости!
    Гюров можеше и да стане президент, ако Пеевски и Борисов не бяха го подкрепили. Няма друг човек в България освен Пеевски, който може да накара българите да гласуват "срещу" него/негов човек. Пеевски отново ще мобилизира българите....И по-високата избирателна активност ще е заради това, а не защото българите много харесват Йотова.... Тук вотът ще е "срещу", а не "за".

    08:22 01.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Е ми хубаво

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха":

    Дай го на горе да сочи 12:00ч.

    08:33 01.11.2026

  • 67 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    македонците превземат България без бой!

    08:34 01.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Аз днес ще ходя да гласувам

    0 0 Отговор
    за Другаря СиДзин от него съм видял само хубаво, евтино и безплатна доставка.

    08:37 01.11.2026

  • 70 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да започва без мене.За какво да гласувам?Затова,че Радев и всички преди него дават на украинците у нас по 6000лв.или 3000евро.А на инвалидите със 100%ЧП по 147,20евро.Къде ви честа и морала?

    Коментиран от #72

    08:40 01.11.2026

  • 71 Ккк

    1 0 Отговор
    Който негласува автоматично помага на Гюров Боко и шиши,негласувалите вдигат процента на по слабия,затова ТЕ искат да не гласувате

    08:43 01.11.2026

  • 72 Ккк

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Анонимен":

    Отиди и подай бюлетина НЕ ИЗБИРАМ НИКОГО,така не помагаш на Боко и Шиши

    08:44 01.11.2026

  • 73 Йотва

    0 0 Отговор
    Zагубилата гаварителка еднопосочен довечера към мацква

    08:45 01.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

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