ЕК поиска обяснения за ръста на разходите на България

Европейската комисия поиска от България допълнителни обяснения как ще спази договорените ограничения на разходите по бюджетния план за 2027 г. Според представените от страната данни нетните разходи се очаква да нараснат с 10,1% през 2026 г. при препоръчителен максимум от 4,2%.

За 2027 г. прогнозираният ръст е 1,3% при допустими 3,4%. Въпреки че показателят е под определения праг, Европейската комисия отчита натрупано отклонение спрямо базовата 2025 г. от 1,1% от брутния вътрешен продукт. След приспадане на гъвкавостта по националната клауза за дерогация и планираните разходи за отбрана отклонението е 0,6% от БВП.

В писмото си от 26 октомври Комисията е поискала информация кои фактори водят до увеличението на нетните разходи през 2027 г. и как България ще гарантира изпълнението на препоръките на Съвета на ЕС. Брюксел предупреждава, че на по-късен етап може да последва цялостна оценка на предприетите действия. Ако бъде установено, че мерките не са ефективни, процедурата при прекомерен дефицит може да бъде засилена.

Какво отговори България

България е изпратила отговор до Европейската комисия на 2 ноември. В писмото финансовият министър Гълъб Донев обяснява, че 2026 г. е започнала без приет годишен бюджет, което е ограничило възможностите за контрол върху разходите.

„2026 г. започна без приет годишен бюджет“, посочва Гълъб Донев.

Като допълнителна мярка за 2027 г. правителството предвижда първостепенните разпоредители с бюджет да могат да разходват до 90% от одобрените си годишни средства. Останалите 10% ще бъдат предоставяни след 1 ноември, само ако това не води до влошаване на бюджетното салдо. Мярката не се отнася до общинските бюджети и средствата за социални помощи и обезщетения.

В отговора си българските власти посочват още, че очакват бюджетният дефицит да намалее от около 5% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г., 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г.

България остава в процедура при прекомерен дефицит

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит за България през юли 2026 г. Причината е прогнозираният дефицит от 4,1% от БВП за 2026 г. и очакването той да остане над границата от 3% и през 2027 г. В рамките на процедурата страната трябва да предприеме мерки за коригирането му до 2029 г.

Окончателната оценка на Европейската комисия за бюджетния план на България се очаква на 24 ноември. Тогава ще стане ясно дали представените обяснения и мерки ще бъдат приети или ще бъдат поискани допълнителни действия за ограничаване на разходите.

Източници: focus-news.net, nova.bg