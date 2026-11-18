„Вътрешният враг е много силен. Зависимостите трябва да бъдат изкоренени.“ Това заяви Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и бивш заместник на главния прокурор, в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Коментарът му идва на фона на предстоящия избор на членове на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Найденов определи избора като задължителен и изрази надежда в състава да попаднат качествени кандидати.

В интервюто Найденов посочи, че според него са направени 20 номинации, от които трябва да бъдат избрани 11 души, като за всеки кандидат са необходими 161 гласа. Публикации от 18 ноември обаче посочват 21 кандидатури и минимум 160 гласа за избор на член от парламентарната квота. Гласуването е насрочено за 20 ноември.

Очаква част от кандидатите да не получат мнозинство

Найденов прогнозира, че част от номинираните може да не съберат необходимата подкрепа. По думите му това не бива да се превръща в резултат от бойкот на народни представители.

„Минали са по някакъв кастинг, за някои хора не бих гласувал, ако бях депутат“, каза той. Според Найденов наличието на спорни моменти около даден кандидат не означава непременно, че той не може да започне работа по различен начин.

Бившият заместник главен прокурор постави акцент върху темата за зависимостите в съдебната система. Той отбеляза, че за тях се говори често, но рядко се стига до конкретно разследване от кого зависят определени хора.

Коментарът за МВР и знаковите убийства

Найденов се позова и на изявление на министъра на вътрешните работи за служители на МВР, които са откривали данни по случаи, свързани с убийствата на Мартин Божанов и Алексей Петров. Той не посочи конкретни имена и не заяви, че срещу определени служители има повдигнати обвинения.

„Абсолютната власт корумпира абсолютно“, каза Найденов и добави, че опитът за овладяване на дадена система в крайна сметка може да се обърне срещу тези, които я контролират.

По думите му възможностите на определени личности в службите са ограничени както във времето, така и от закона. Той настоя зависимостите да бъдат премахнати, но не посочи конкретни мерки или имена на служители, които трябва да бъдат проверени.

Призив за по-независима прокуратура

Найденов призова новият ВСС да работи така, че в края на мандата му общественото доверие към съдебния съвет да бъде по-високо от сегашното. Той каза, че са необходими поне малки промени и движение напред.

Според него прокуратурата трябва да функционира независимо от конкретния главен прокурор. Найденов смята, че законодателят може да промени правомощията на тази фигура, така че тя да има по-ограничена и предимно административна роля.