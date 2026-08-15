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Бейби бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци

Бейби бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци

15 Август, 2026 20:43 507 6

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От началото на годината в "Майчин дом" са родени над 1700 бебета

Бейби бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На днешния богородичен празник дойде и една великолепна новина от столичния "Майчин дом". Само за седмица през август там се родиха 7 двойки близнаци. За сравнение през юли в най-голямата АГ болница в страната са проплакали общо 10 двойки близнаци.

Геновева Минкова от години мечтае да има момче и момиче, разказва БНТ.

Геновева Минкова: "Това бебе мина един много дълг път, в който имахме загуби. Това щастие много голямо ни се случи малко къснично. Не съм вярвала, че някога ще бъде реалност да имам момче и момиче, заедно."

Виктор тежал 2840, а Валерия 2310 грама.

Геновева Минкова: "Много съм щастлива това са най-чаканите две дечица за нас. Това е промяна за цял живот. От тук натъкат вече нищо няма да е същото".

7-те двойки близнаци родени за седмица изненадали и екипите в "Майчин дом".

Надежда Христова, старша акушерка на родина зала СБАЛАГ "Майчин дом": "Голяма част от тях са заченати спонтанно. Горе -долу 50 на 50 момичета спрямо момчета. Двойно по-голяма радост, разбира се, не само за родителите, но и за екипа, който води раждането. Голямо събитие е, когато имаме близнаци. Особено родени по нормален механизъм. Две от двойките са родени по нормален механизъм."

Д-р Юрий Хранов, акушер-гинеколог, Клиника по патологична бременност, СБАЛАГ „Майчин дом“: "Самата двуплодна бременност е патологично състояние. Но тук пак ви казвам, че се минимизират рисковете по отношение на плодовете и на майките."

От началото на годината в "Майчин дом" са родени над 1700 бебета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не важен

    6 0 Отговор
    Да, много близнаци има последните години и не, причината не е анатомична. Просто все повече двойки решават да имат деца на 30+ и не могат, като се обръщат към изкуствено оплождане при което се поставят няколко оплодени яйцеклетки с идеята да се хване поне една (като да садиш домати, честно казано). Както се казва: На Природата не ѝ пука за кариерата ти.

    20:51 15.08.2026

  • 2 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Бащата един и същ ли е?

    20:56 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тъмната кула

    1 0 Отговор
    Да не е заради еврозоната и инфлацията 1:2?
    И щъркелите започнаха да се объркват вече.

    21:11 15.08.2026

  • 6 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    Преди раждаха на 20 и кусур години.
    Сега чакат и те не знаят кво и често раждат ин витро след 30 и кусур години.
    А при изкуственото забременяване на всеки случай заразяват няколко яйцеклетки и поради тва се раждат повече близнаци.
    Съвокупляйте се и раждайте по рано бре.
    Ще ви е по-лесно след време.

    21:11 15.08.2026

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