Държавният бюджет за 2027 г. влиза за обсъждане в парламентарните комисии на първо четене. Ден по-рано проектът беше приет от бюджетната комисия след осемчасово заседание, а гласуването му в пленарната зала е планирано за следващата седмица.

План-сметката е разработена при дефицит от 4,9 млрд. евро, или 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа. Предвижда се държавата да поеме нов дълг от 8,6 млрд. евро. Макроикономическата рамка залага на растеж от 2,5% през 2027 г. и средногодишна инфлация от 4%.

Спорове за разходите и данъка върху свръхпечалбата

По време на обсъждането Фискалният съвет отправи критики към начина, по който проектът предвижда ограничаване на разходите. Любомир Дацов от съвета заяви, че за фискалната консолидация са необходими непопулярни мерки, защото „свиването на разходите никога не е приятно“.

Представителите на бизнеса възразиха срещу планираното въвеждане на данък върху свръхпечалбата. Станислав Попдончев от Българската стопанска камара заяви, че организацията не приема извънредното подоходно облагане за част от бизнеса през 2027 г.

Синдикатите от своя страна критикуваха предвиденото увеличение на възнагражденията в публичния сектор. В хода на обсъждането бяха изразени и различия за отражението на бюджета върху общините и местните дейности.

Управляващи и опозиция с различни оценки

Финансовият министър Гълъб Донев защити проекта като бюджет, който трябва да насочи публичните финанси към устойчивост и да осигури средства за икономически растеж, доходи и инвестиции. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че наред с увеличението на някои данъци са предвидени и данъчни облекчения.

Опозицията заяви, че няма да подкрепи проектобюджета, като критиките бяха насочени към размера на дълга, данъчната тежест и липсата на достатъчно ясни икономически цели. Управляващите отхвърлиха тези оценки. След обсъжданията в комисиите следва разглеждането на бюджета в пленарната зала на първо четене през следващата седмица.

Източници: bntnews.bg