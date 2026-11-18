Кметът на София Васил Терзиев ще направи символична първа копка на ремонта на ул. „Челопешко шосе“. Събитието е насрочено за 16:30 часа в участъка от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над река Лесновска в район „Кремиковци“.

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на около 2 километра от улицата. На първата копка ще присъстват кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова и заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев, съобщи Столичната община.

Временна организация на движението

Ремонтът ще се извършва поетапно. От 18 ноември 2026 г. до 11 януари 2027 г. дясното пътно платно в посока Софийския околовръстен път ще бъде затворено за движение.

Движението ще се осъществява двупосочно в срещуположното платно. Маршрутите на автобусните линии няма да бъдат променяни, а спирките в района няма да бъдат засегнати.

Обновяването на „Челопешко шосе“ е част от планираните инфраструктурни дейности в северните райони на столицата. Васил Терзиев е определил развитието на тази част на София като приоритет.

„Челопешко шосе“ ще даде бърза връзка на северните територии с централната градска част.

Улицата е важна за достъпа до населените места и кварталите в район „Кремиковци“. Първият етап от ремонта започва с промяна на движението, докато строителните работи се изпълняват в затвореното платно.

Източници: sofia.bg, vestnikstroitel.bg