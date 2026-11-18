Жълт код за силен вятър е в сила в 9 области от Западна и Югоизточна България. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за юг-югозападни пориви от 20 до 24 м/с. В три области от Северозападна България се очакват значителни валежи от дъжд между 20 и 30 мм. „Силен вятър от юг-югозапад“ е формулировката в предупреждението на НИМХ.

Пътната агенция отчита ограничения по редица второкласни и третокласни направления. В област Кърджали е затворен път III-508 в участъка Самодива–разклон Стоманци заради свлачищни процеси. Обходът е по път I-5 и път III-867. Друг участък от същия път, между 44-ия и 44,270-ия километър, също е ограничен за всички превозни средства заради компрометирано пътно съоръжение.

По път III-865 Стояново–Ардино–Кърджали движението се извършва двупосочно в една лента на два участъка. Ограничения има и по път III-164 Своге–Бучин проход, където не се допускат товарни автомобили над 12 тона. По път III-822 Самоков–Ихтиман е въведена забрана за превозни средства над 10 тона, като обходът е по автомагистрала „Тракия“ и път II-62. В област Стара Загора пътят през връх Шипка към връх Бузлуджа остава ограничен за автомобили над 3,5 тона.

Трафикът по границите

Последните публикувани от МВР данни сочат нормален трафик на пунктовете с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През „Маказа“, „Рудозем“, „Златоград“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Натоварено е движението на изход от страната през ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили. На „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и камиони.

Условията в планините

В планинските масиви от Западна България и по билото на Стара планина ще вали дъжд, а над 1700 метра валежите ще са от сняг. Очаква се силен и бурен вятър, който прави условията за преходи по високите части неблагоприятни. Максималната температура ще бъде около 12 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра. На връх Ботев снежната покривка е 5 сантиметра, а на Мусала и Черни връх са прогнозирани снеговалежи.

Пожарна и полицейска сводка

За едно денонощие службите на пожарната са реагирали на 79 сигнала. Ликвидирани са 37 пожара, като 18 са причинили преки материални щети. Регистрирани са 39 спасителни и помощни операции, шест от тях при катастрофи. При пожарите е загинал един човек.

По данни на МВР за 16 ноември са отчетени 17 пътни произшествия с ранени и загинали. Един човек е загинал, а 25 са ранени. От 16 до 22 ноември полицията провежда засилен контрол на товарните автомобили и автобусите в рамките на операция за пътна безопасност.

Източници: presscenters.com