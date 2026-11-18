Министерският съвет ще проведе второто си заседание за тази седмица. Министрите ще се съберат от 10 часа, а предварителният дневен ред включва 30 точки.

Сред първите теми е докладът за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2026 г. Кабинетът ще обсъди и присъединяването на България към многостранно споразумение за обмен на информация при прилагането на глобалните правила срещу свиване на данъчната основа.

Завод за барут и 1,5 млн. евро помощ

В дневния ред е включено предложение заводът за производство на барут в Бодрово да бъде определен за обект с национално значение. Ще бъде разгледано и предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие чрез доброволни вноски към международни организации на обща стойност 1 515 000 евро.

Правителството ще определи и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз по заетостта, социалните въпроси, земеделието и рибарството, както и за среща на министрите, отговарящи за защитата на потребителите.

Средствата за общини и министерства

Предвидени са допълнителни трансфери за общините по национални програми, включително по програмата „Заедно в изкуствата и в спорта“. Ще се обсъдят и допълнителни средства за Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, както и за Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма и Министерството на вътрешните работи.

В дневния ред е включено изменение на решение, свързано с отчуждаването на имоти за изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ в участъка между Русе и Бяла и обхода на град Бяла.

Железопътен тунел с Република Северна Македония

Министрите ще разгледат проект на протокол към споразумението между България и Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел. Документът е подписан през ноември 2025 г. в Гюешево и е в сила от март 2026 г.

Кабинетът ще обсъди и промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните, свързани с увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД. Отделна точка предвижда проект за промени в Закона за медицинските изделия.

До заседанието в сряда кабинетът вече одобри проектите на бюджетите за 2027 г. на държавата, Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване. В съобщението си след заседанието от 16 ноември Министерският съвет заяви:

„Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година.“

В бюджетната рамка е заложена минимална работна заплата от 660 евро и дефицит по консолидираната фискална програма от 3,5% от брутния вътрешен продукт за 2027 г.

Източници: bta.bg