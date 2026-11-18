Народното събрание ще обсъди на второ четене промени в Закона за чужденците в Република България, внесени от Министерския съвет. Законопроектът е включен в проектопрограмата за работа на парламента.

Промените са свързани с изискванията на правото на Европейския съюз и предвиждат мерки за улесняване на законната трудова миграция и ограничаване на риска от трудова експлоатация.

Едно от предложенията е работодателят да дължи обезщетение на чужденец, когато достъпът му до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя. За сезонните работници се предвижда задължително писмено договаряне на условията за наем на жилището, предоставено от работодателя.

Законопроектът предвижда още възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг, изпратени на задгранична работа. Това ще се отнася за деца до 25-годишна възраст, които не са сключили брак и продължават образованието си в приемащата държава.

Срокът за обикновена услуга при издаването на документите се намалява от 30 на 20 дни.

Промени в лова и хазарта

В дневния ред е включено и първото четене на три законопроекта за промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители са „Прогресивна България“, „Демократична България“ и Министерският съвет. Предложенията засягат предсрочното прекратяване на дългосрочни договори за съвместни дейности в държавните ловни стопанства и поправителните изпити за придобиване на право на лов.

Депутатите ще разгледат на първо четене и законопроекти за промени в Закона за хазарта, внесени от „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и Министерския съвет.

„Продължаваме промяната“ предлага забрана на рекламата на хазарт и пунктове за залози в населените места, както и по телевизията, радиото, интернет, социалните мрежи и държавната и общинската инфраструктура. „Демократична България“ предлага пълна забрана на рекламата, промени при отчитането на дефицити от 2024 г. досега и ограничаване на зареждането на онлайн сметки чрез кеш-терминали преди установяване на самоличността на потребителя.

Министерският съвет предлага увеличение на алтернативния данък за организиране на хазартни игри с игрални автомати и в казина, както и дистанционна връзка на игралните системи с Националната агенция за приходите.

Законодателна програма до края на седмицата

Парламентът ще обсъди също промени в Закона за счетоводството и в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

За 19 ноември е предвидено първо четене на промени в Закона за регионалното развитие. Те предвиждат страната да бъде обособена в един регион от ниво 1, а шестте досегашни района за планиране от ниво 2 да бъдат преобразувани в четири региона: Столичен, Северен, Източен и Южен.

В четвъртък депутатите ще разгледат на второ четене промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. В дневния ред са включени и законопроекти за промени в Закона за водите и в Закона за ограничаване изменението на климата.

В петък Народното събрание ще гласува избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.

Източници: bta.bg