Трус с магнитуд 3,7 е регистриран в района на смолянското село Момчиловци, съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Земетресението е било на дълбочина 12,5 километра и е последвало с около половин час мощния трус във Вранча.

„Около половин час след земетресението в Румъния е регистриран трус и в България“, посочват от НИГГГ-БАН. Жители на Смолян са разказали, че са усетили разклащането силно и са се уплашили.

По-ранен трус е отчетен край Смолян

Около 50 минути преди земетресението край Момчиловци е регистриран и друг трус в района. По данни на БАН той е бил с магнитуд 3 и е възникнал на дълбочина 2 километра. Епицентърът му е бил на 12 километра югоизточно от Смолян.

Данните на румънския Институт за физика на Земята показват същата последователност на събитията, но с различни предварителни стойности за магнитуда. Институтът е отчел трус в 02:23 часа с магнитуд 3,1 и последващо земетресение в 03:16 часа с магнитуд 3,9 в района на българо-гръцката граница.

Различни стойности за земетресението във Вранча

Земетресението във Вранча е регистрирано в 02:48:55 часа местно време. Първоначално беше съобщено за магнитуд 5,3, но по-късно румънският институт отчете магнитуд 5,7 и дълбочина 120,8 километра.

Трусът е усетен в Украйна, Молдова и Сърбия. В Кишинев жители на високите етажи са описали плавно люлеене, продължило до една минута. В Констанца хора са съобщили, че са били събудени от разклащането на леглата, продължило около 30 секунди.

Към публикуването на информацията няма съобщения за материални щети.

Източници: focus-news.net